"방문할게요" 한마디에 묶인 사흘, 이래도 됩니까?

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큰사진보기 ▲실내 천장에 깔끔하게 연결된 보일러 연통과 가스누설경보기 모습] ⓒ 김지영 관련사진보기

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"월요일부터 수요일 사이에 방문해서 공사해 드릴 겁니다."

"아, 맞다! 깜빡하고 연락을 못 드렸네."

"공사는 금요일에 진행할 테니까 그때 집에 계세요."

큰사진보기 ▲건물 외벽 밖으로 규격에 맞게 신규 설치된 연통 배기구 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲건물 외벽 밖으로 규격에 맞게 신규 설치된 연통 배기구 ⓒ 김지영 관련사진보기

"사장님, 공사 비용은 얼마인가요?"

"네, 규격 연통 교체랑 경보기 설치까지 해서 8만 원입니다."

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덧붙이는 글 | 보일러 및 도시가스 관련 공사를 진행하실 때는 반드시 복수의 정식 허가 업체에 견적을 비교해 보시길 권합니다.

도시가스 보일러 연통을 새 법안 규격에 맞게 다시 설치해야 한다는 말을 들었을 때만 해도, 그저 집안의 안전을 지키는 당연한 절차라 여겼다. 법이 바뀌었다니 당연히 따라야 했고, 안전과 직결된 공사이니만큼 군말 없이 업체의 일정을 기다리기로 했다.​하지만 그 '기다림'이 나를 내 집 안에 갇힌 죄수로 만들 줄은 꿈에도 몰랐다.업체 기사는 대수롭지 않게 말했다. 정확한 시각을 알려달라 요청했지만, 돌아오는 답변은 "현장 상황 따라 움직이니 무조건 집에 계시라"는 통보뿐이었다. 공사 비용은 20만 원이라고 했다. 전문적인 작업이고 안전 기준을 맞추는 일이라니 그 정도 금액이 정찰가이려니 생각했다. ​그렇게 나의 사흘이 허공으로 날아가기 시작했다. 월요일 아침부터 언제 올지 모를 기사를 기다리며 개인적인 업무와 외출 약속을 모두 취소했다. 현관문 도어락 소리나 복도에서 들리는 작은 발자국 소리에도 신경이 곤두섰다.​화장실에 들어가 마음 편히 씻지도 못했고, 잠시 집 앞 슈퍼에 다녀오는 것조차 그 사이에 기사가 혹시 방문할까봐 불안했다. 하지만 월요일이 지나고 화요일이 지나도록 집안은 적막하기만 했다. 업체에서는 아무런 연락조차 없었다.마지막 기한인 수요일 오후가 되었을 때도 휴대폰은 침묵을 지켰다. 상시 대기하며 사흘 동안 묶여 있던 나의 인내심도 한계에 다다랐다. 결국 참다못해 내가 먼저 업체로 전화를 걸었다.​전화기 너머로 들려온 기사의 목소리에는 미안함이나 죄송함의 기색이 전혀 없었다. 마치 길가다 동전을 떨어뜨린 정도의 가벼움이었다.순간 머릿속에서 퓨즈가 끊어지는 듯한 분노가 치밀었다. 남의 소중한 사흘을 통째로 날려버리고도 미안하다는 말 한마디 없이 당연하다는 듯 다음 일정을 통보하는 그 오만함에 기가 찼다. "사흘 동안 일도 못 보고 기다린 사람은 뭐가 됩니까?" 하고 따져 묻고 싶었지만, 기가 막혀 말문이 막혔다. 나는 그 자리에서 공사를 취소해 버렸다.다음 날, 답답한 마음에 다른 보일러 설치 업체를 알아보고 연락을 취했다. 새로 연락한 업체는 약속 시간을 정확히 정해주었고, 약속된 시각에 맞춰 늦지 않게 집으로 방문했다.​기사는 익숙한 손길로 기존 연통을 탈거하고, 강화된 법안에 맞춰 일산화탄소 경보기와 함께 새 규격의 스텐 연통을 꼼꼼하게 설치해 나갔다. 공사는 깔끔하고 신속하게 마무리되었다.​두려운 마음으로 물었다. 첫 번째 업체가 불렀던 '20만 원'이 머릿속을 스치고 지나갔다. 그러나 기사의 입에서 나온 금액은 내 귀를 의심케 했다.8만 원. 불과 하루 전까지만 해도 20만 원을 치를 것이라고 예상했던 공사였다. 동일한 법 규격에 맞춘 공사였고, 사용된 자재나 작업의 내용에서도 아무런 차이가 없었다. 무려 12만 원, 퍼센트로 환산하면 2.5배에 달하는 금액 차이였다.공사가 끝난 후 깔끔하게 은색 빛을 발하는 연통을 바라보는데, 안도감보다는 씁쓸함과 황당함이 밀려왔다. 만약 내가 첫 번째 업체의 그 몰상식한 태도를 참아내고 금요일까지 기다려 공사를 받았다면 어떻게 되었을까. 나는 사흘도 모자라 나흘의 시간을 바치고, 12만 원이라는 거금을 억울하게 뜯겼을 것이다.​도시가스 보일러 관련 법 개정이나 안전 기준 강화는 시민들의 생명과 안전을 지키기 위한 필수적인 조치다. 하지만 이 신규 규격을 잘 알지 못하는 정보의 비대칭성을 악용해, 서민들을 상대로 배짱 장사와 폭리를 취하는 일부 몰염치한 업체들이 존재하는 것이 현실이다.​"법이 바뀌어서 그렇다"는 한마디는 서민들에게 거역할 수 없는 지침이 된다. 혹시라도 안전 검사에 통과하지 못해 가스가 끊길까 봐, 혹은 사고가 날까 봐 두려운 서민들은 업체가 부르는 게 값이 되어버린 현실 속에서 순순히 주머니를 털릴 수밖에 없다.​나의 사흘은 불통과 무책임으로 얼룩졌지만, 다행히 8만 원짜리 정직함을 만나 헛돈을 날리지 않을 수 있었다. 하지만 지금 이 순간에도 잘 모른다는 이유로, 혹은 군말 없이 기다려줬다는 이유로 20만 원의 폭리를 그대로 두집어쓰고 있을 또 다른 이웃들을 생각하면 가슴 한구석이 묵직해져 온다.​안전을 지키기 위한 법이 누군가의 주머니를 불리는 핑곗거리로 전락하지 않도록, 현장의 공사 견적과 규정 안내에 대한 보다 투명한 감시와 기준이 필요한 때다.