생애 첫 자원봉사, 정동야행 '야행지기'로 나서다

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큰사진보기 ▲2026 정동야행올해 정동야행 행사 초입 덕수궁 돌담길 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲정동야행 스탬프투어 부스성공회서울주교좌성당 부스에 참가자들이 스탬프를 찍고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲정동야행 팜플릿정동야행 행사 안내와 스탬프 투어를 겸한 팜플릿 ⓒ 서광식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정동야행 청사초롱정동야행 축제가 열리는 덕수궁 돌담길에 내걸린 청사초롱 ⓒ 서광식 관련사진보기

드디어 결전의 날이 밝았다. 시월의 마지막 이틀, 30일과 31일에 걸쳐 펼쳐지는 2026 정동야행 축제에 자원봉사자로 참여하는 것이다. 나는 2조로, 10월 31일 오후 2시부터 6시까지 활동을 하게 됐다. 성공회서울주교좌성당이 지정 자리다.운영본부에 가서 정동야행이 프린트된 겉옷을 받아입고 명찰을 목에 거니 봉사자로서의 사명감이 불타올랐다. 잘해야지. 각오도 새겼다. 정동'야행' 축제라지만 지금은 낮이니 정동'주행'이 아닐까 생각하며 지정된 곳으로 부지런히 걸어갔다. 조금 쌀쌀한 날씨는 아무 문제가 되지 않았다.집이 서울 중구에 있다보니 정동은 아주 가깝고 친근한 곳이다. 이곳에서 열리는 정동야행 축제는 서울 중구의 대표적인 지역축제 가운데 하나다. 매년 가을 덕수궁, 정동 나들이에 나설 때마다 정동야행 축제도 봐왔는데 올해는 자원봉사자로 함께 하게 되니 그 의미가 새롭게 다가왔다.서울시의회 건물을 보고 왼쪽으로돌아서니 바로 성공회서울주교좌성당길이 보인다. 성당 정문 옆 부스 위에 준비물들을 꺼내 놓았다. 안내서와 팜플릿, 스탬프도장과 무드등, 그리고 사람숫자를 세는 계수기까지 제자리에 놓으니 손님맞이 채비는 얼추 된 것 같다. 함께 봉사할 자원봉사자는 초등학생 아들과 어머니였다. 반갑게 인사를 나누고 서로 맡을 일에 대해 짧게 이야기를 나눴다. 이른바 업무분장이다.그런데 같은 자리에 서서 한번에 밀려드는 투어 참가자들에 응대하고 스탬프를 찍어주는 일은 예상외로 힘들었다. 날이 추운 탓도 있었겠지만 익숙하지 않은 장소에 일도 서툴고 낯선 사람들에 대한 긴장까지 더해지니 묘한 기분이 들면서 등줄기에 서늘한 기운이 흘렀다.그래도 정해진 4시간을 다 채우고 나니 휴 하는 한숨이 절로 나왔다. 큰 사고나 잘못없이 내 몫을 다했다는 생각에 지난 시간의 어려움이 다 흩어지는 듯했다.앞서 27일, 야행지기 본부에서 카톡 오픈채팅방을 열었다. 행사당일 활동시간과 공통 유의사항 등이 전해졌다. 활동구역은 총 4개 권역으로 정해졌다. 1권역은 덕수궁과 서울시립박물관 서울광장 일원이고 2권역은 정동로터리에서 이화여고 방향으로 국립정동극장 덕수궁 중명전 구러시아공사관 등이 포함된다. 3권역은 지하철 5호선 서대문역부터 서울역사박물관까지. 4권역은 성공회서울주교좌성당과 세실극장 구세군역사박물관 일원이다.축제 첫째날인 어제 30일 오후 6시 마침내 본 행사의 막이 올랐다. 올해 정동야행의 주제는 '정동 새로운 빛을 입다'였다. 행사의 시작은 덕수궁 안에서 열린 '2026정동야행 고궁음악회' 중구청장의 개막선언에 이어 이음오케스트라의 연주, 국악공연, 팝페라가수 임형주의 노래가 이어졌다.둘째날인 오늘은 오후 2시부터 밤 10시까지 축제가 이어진다. 덕수궁 돌담 밖, 정동길을 따라 다양한 체험을 통해 중구의 역사를 배울 수 있는 부스가 마련됐고 정동길을 따라 예술공연도 잇따랐다. 구역내 각 시설별로 다양한 문화행사도 이어진다. 대사관 투어, 박물관 체험 등 다채로운 행사도 펼쳐졌다.다수의 문화공간을 방문해 스탬프 도장을 받아온 참가자들에게 기념품도 나눠줬다. 정신없이 거리공연 관람과 체험부스 활동을 하다 출출해진 배를 채울 음식 트럭도 곳곳에 자리를 잡았다.자원봉사자들도 각자의 위치에서 분주하다. 방문객들에게 기념 스탬프를 찍어주거나 행사장 안내를 하느라 다들 열심이다.이번 축제 참여의 시작은 '서울시 중구 알림톡'에서 정동야행 자원봉사자를 모집한다는 메시지를 받고서였다. 모집대상은 '초등학생부터 70세 이하 중구민 및 중구생활권자'. 딱 맞춤한 자리라는 생각이 들었다. 바로 신청했다.평생 직장에 매여있다보니 자원봉사하고는 거리가 멀었다. 직장 단위에서 나무를 심거나 연탄을 옮기거나 수해복구에 힘을 보태거나 쪽방에 후원품을 전달하거나 하는 일은 있었지만 개인적으로 자원봉사를 한 기억은 거의 없다.자원봉사자로 선발된 사람들은 지난 7일 발대식과 함께 사전교육을 받았다. 가족, 친구, 동료 등 여럿이 한데 모여서 신청한 사람들도 많이 보였다. 지역주민, 생활권자는 물론 지역에 위치한 기업들의 단체참여도 있었다. 자원봉사 총 인원이 300명에 달한다고 했다.생전 처음 자원봉사자라는 명패를 달고 처음 지역축제에 참여하고 나니 다른 분야의 자원봉사에도 나서보면 어떨까 생각이 들었다. 나이 들어 힘에 부치는 일 말고도 내가 할 수 있는 일이 있을 것이다. 또 다른 기회가 있다고 믿고 싶다. 시월의 마지막날, 정동야행 야행지기 일을 무사히 끝내고 집으로 돌아오는 길에 새로운 꿈 하나를 가슴에 새겼다.