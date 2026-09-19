확산 경고는 지난해, 방제벨트는 내년… 재선충병 대응 늦었나

큰사진보기 ▲2025년 10월 20일 충남 보령에서 이동 중인 차량 안에서 촬영한 소나무재선충병 피해 모습. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 8월 25일 지곡면에서 촬영한 소나무재선충병 피해 모습. ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲방제 작업사진 ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲예방나무주사 작업사진 ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

산림청이 지난해 말부터 충남 서해안의 소나무재선충병 확산에 대응하는 회의를 열고 지원 강화를 약속했지만, 국가재선충병방제단은 올해 9월 출범했고 국가방제벨트는 2027년 시범 조성에 들어간다. 기존 방제 방식으로는 확산을 막기 어렵다는 진단 이후 예산 지원과 현장 대응이 얼마나 신속하게 보강됐는지 확인이 필요해 보인다.산림청이 <서산시대>에 제공한 자료에 따르면, 지난 2025년 12월 11일 태안에서 지역방제 대책회의가 열렸다. 올해 1월 26일에는 태안 등 충남지역의 급격한 확산에 대응하기 위해 광역 방제전략을 점검하는 긴급회의를 개최했다. 당시 산림청은 "태안과 인근 지역에 대한 지방산림청의 지원을 강화하고, 충분한 예산 지원과 조사·설계 단계부터의 컨설팅으로 확산에 대응하겠다"고 밝혔다.같은 달 수립한 국가방제전략에는 "기존의 단목 벌채 위주의 방법으로 피해 확산 저지 불가능"이라는 진단이 담겼다. 나무를 한 그루씩 베어내는 방식만으로는 확산을 막기 어렵다는 것이다. 인접 지자체 간 공동방제에 대한 관심 부족과 불분명한 책임 소재도 문제로 꼽았다.산림청은 피해 확대의 원인으로 기후변화에 따른 매개충 활동기간 증가와 지방정부의 방제 역량 부족 등을 제시했다. 자체 전략 문서에는 피해가 극심한 지역에 편중된 예산, 지역 여건을 충분히 반영하지 못한 중앙정부 정책의 한계도 담겼다.피해는 계속 늘었다. 산림청이 6월 발표한 자료에 따르면, 2025년 6월부터 2026년 5월까지 전국 피해고사목은 약 177만 그루로, 전년보다 약 28만 그루 증가했다. 이 가운데 제거한 피해고사목은 약 111만 그루로 방제율은 약 63%였다. 주변 고사목과 감염 우려목까지 포함한 전체 제거 물량은 약 309만 그루였다.산림청은 7월 15일 충남 서해안 국가방제벨트 구축과 특별방제구역 지정 계획을 발표하면서 충남 피해목이 지난해 약 5000그루에서 올해 약 14만 그루로 늘었다고 설명했다.피해 증가에도 올해 국비 본예산은 지난해 수준에 머물렀다. 산림청이 제공한 최근 5년 예산 자료를 보면 올해 소나무재선충병 방제 본예산은 1008억4100만 원으로, 지난해 1007억9000만 원보다 5100만 원 늘었다. 증가율은 약 0.05%다. 전국 피해고사목이 2024년 약 90만 그루에서 2025년 약 149만 그루로 증가한 가운데 편성된 예산이다.산림청은 지난 1일 국가재선충병방제단을 출범시켰다. 산림청 차장을 단장으로 권역별 책임관과 지원단을 두고, 지자체의 예찰과 방제계획 수립, 사업 시행을 지원하며 방제 품질과 성과를 관리하는 체계다.국가방제벨트는 2027년 경북 북부와 서해안 등에서 시범사업을 시작해 2030년까지 총연장 800㎞를 구축할 계획이다. 산림을 1㏊ 단위로 나눠 피해 발생과 방제 이력을 관리하는 정밀관리시스템은 올해 하반기 시범 운영한다.서산에서는 팔봉·인지·부석면을 중심으로 번지던 피해가 동 지역까지 확산하고 있다. 서산시 산림공원과 관계자는 지난 17일 <서산시대>와의 통화에서 "시료 채취량과 신고 건수가 지난해보다 크게 늘었고, 육안으로도 피해가 더 넓게 퍼진 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.서산시는 예찰과 방제를 계속해 왔다는 입장이다. 시 관계자는 18일 <서산시대>와의 통화에서 "서산에서는 2020년 재선충병이 처음 발생했으며, 산림청과 함께 매년 항공예찰을 실시하고 있다"고 설명했다. 이어 "올해도 9월에 항공예찰을 진행했다"고 밝혔다.시가 이날 제공한 '소나무재선충병 발생 및 방제현황'에 따르면 올해 방제 사업비는 22억8700만 원으로 지난해 8억8100만 원의 약 2.6배다. 9월 기준 집행액은 14억6200만 원이다.상반기에는 감염목과 주변 고사목·감염 의심목을 포함해 3164그루를 방제했다. 팔봉산과 전통사찰 주변 등 140.7㏊에는 예방나무주사를 실시했다. 예찰조사원 4명이 지상 예찰을 맡고 있으며, 유인헬기와 자체 드론을 활용한 예찰도 병행하고 있다고 시는 밝혔다.시는 팔봉·부석·인지면과 대산읍 웅도 등 피해가 심한 지역의 수종전환을 2027년도 사업에 반영할 계획이다. 해미·고북·성연면 등에서는 소구역 모두베기를, 팔봉산·도비산·부춘산에서는 예방나무주사를 실시한다는 방침이다.다만 수종전환의 세부 계획은 확인되지 않았으며, 제공된 자료 만으로는 피해 발견 후 방제가 적기에 이뤄졌는지 판단하기 어렵다.