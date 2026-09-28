"정말 기막혔다"... 딸 자료 청구한 엄마가 받아든 서류 5건의 실체

큰사진보기 ▲10·29 이태원참사 진상규명 청문회2026년 3월 13일 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원참사 진상규명 청문회에서 한 유가족이 증인들의 답변을 들으며 눈물을 닦고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10·29 이태원참사 진상규명 청문회10·29 이태원참사 진상규명 청문회가 열린 2026년 3월 12일 오전 서울 중구 은행회관에서 유가족들이 참석해 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 10월 31일 오후 서울 용산구 이태원 참사가 발생한 골목길로 향하는 길이 경찰에 의해 통제되고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

이태원 참사 희생자 고 김의진씨 엄마 임현주씨는 10.29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(아래 특조위)에 지난 6월 '희생자 김의진에 대한 현재까지의 조사 진행 상황 및 관련자료' 일체를 청구했다. 그로부터 며칠 뒤 임씨는 특조위로부터 온 통지에 "정말 기막혔다"고 떠올렸다.특조위가 임씨에게 공개한 자료는 총 5건. 임씨가 작성한 (진상규명) 신청서와 임씨가 제출한 자료 및 진술조서, (임씨가 신청한 조사) 개시 결정문, 결정통지서, 그리고 개인정보 제공 및 활용동의서였다. 사실상 임씨 자신이 특조위에 제공한 내용을 제외하고는 정보공개청구로 추가 정보를 얻을 수 없었다.눈여겨 볼만한 점은 특조위로부터 받은 임씨의 자료가 유가족들이 정보공개로 얻은 자료 가운데 그나마 이례적으로 공개 처분이 됐다는 것이다. 이태원 참사 유가족들은 10.29 이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발방지를 위한 특별법(아래 특별법)에 적시된 유가족들의 정보 청구권이 제대로 보장되지 않고 있다면서 반발하고 있다.특별법 3조에는 '(참사 피해자는) 필요한 정보를 제공받고 진상조사 과정 등 정부 행정에 참여할 권리'가 명시돼 있다. 또한 77조에 따라 피해자는 진상규명과 권리구제를 위해 공공기관에 관련 기록물 열람을 요구(2항)할 수 있고, 열람 요구를 받은 공공기관은 지체 없이 피해자가 기록물을 열람할 수 있도록 조치하고 필요한 편의를 제공해야(3항) 한다.정보공개 청구를 통해 정보를 제공받는 방식엔 열람도 포함된다. 하지만 유가족이 열람권을 보장받을 수 있는 별도의 행정 절차도 마련돼 있지 않은 상태라서 유가족이 정보를 요청하고 받아볼 수 있는 방법은 정보공개 청구가 유일하기에, 문제의 심각성은 더욱 크다.<오마이뉴스> 취재 결과, 올해 5월부터 9월까지 참사 유가족들이 특조위와 행정안전부, 용산구청에 요청한 정보공개 청구는 최소 11건으로 파악됐다. 11건 가운데 5건의 자료는 해당 기관에서 '비공개'로 결정났다. 나머지 4건은 부분 공개 형식으로 일부 자료가 공개됐지만, 그마저도 임씨처럼 자신이 과거 제출한 자료를 되돌려 받거나 문서 목록을 주는 등 '형식적 정보'였다. 2건은 현재 정보공개 청구가 진행 중인 상태다.기관별로 특조위는 3건은 비공개, 4건은 일부공개 됐고, 2건은 공개 여부를 검토 중이다. 용산구청은 1건 비공개, 행정안전부는 일부공개 1건으로 파악됐다. 이들 기관들이 비공개 결정한 정보들은 참사 현장 CCTV 영상, 피해자 당일 행적 확인용 방송사 영상, 희생자의 마지막 행적 등이다. 비공개 사유는 대부분 '개인정보 유출 소지가 있다'는 것이었다.CCTV 영상의 경우 희생자가 아닌 제3자 정보는 비식별 처리를 하고 그에 대한 별도 비용을 부담하겠다는 의사를 밝힌 유가족도 있었음에도 끝내 비공개 결정이 내려졌다.유가족이 끝내 얻지 못한 CCTV 자료지만, 참사 직후 서울시가 다량의 CCTV를 확보한 공문이 발견되면서 유가족에 대한 '비공개' 방침에 의문이 제기되고 있다. 참사 직후인 2022년 10월 31일 서울시 현장대응단은 용산구청에 '안전사고조사 자료제출 협조요청(CCTV)' 공문을 보내 '용산구 이태원동 해밀톤호텔 주변 관제 CCTV영상데이터'를 요청했고, 곧바로 영상데이터 확보에 성공했다.유가족을 상대로는 "개인정보 보호"를 들어 비공개를 결정했던 용산구청이 서울시 측에 CCTV 자료를 공유하면서, 유가족들은 개인정보 처리 지침이 제대로 지켜졌는지 의심하고 있는 상황이다.용산구청은 특조위에 자료를 제공했다는 이유로 유가족에겐 '비공개 처분'을 내리고, 특조위는 개인정보 보호법을 이유로 들거나 이를 특조위가 아닌 다른 기관을 염두에 둔 조항이라고 해석하면서 '비공개 처분' 결정을 하고 있다. 이 과정에서 유가족들은 특별법이 적시한 피해자 권리 구제가 유명무실화되는 게 아니냐고 반발한다.고 이상은씨 이모 강민하씨는 "이들(특조위를 비롯한 관계 기관)은 일반 국민이 아닌 희생자 가족들만 대상으로 하기 때문에 크게 문제가 되지 않을 거라고 생각해 이렇게 (계속 비공개 처리를 하나) 생각도 든다"고 말했다. 강씨는 현재 다른 유가족들과 함께 특조위 관계자들을 고소하고, 비공개 정보에 대해 행정 심판도 청구했다.고영호 특조위 대외협력과장은 <오마이뉴스>에 "특조위 조사에 대한 신뢰가 낮아진 상태에서 특조위가 진상규명을 이루기 어렵다고 판단하신 것으로 보이고, (유가족들이) 증거를 직접 수집해 진상규명을 하겠다는 의지로 읽힌다"라며 "저희로서는 참사 관련 1차 증거물을 피해자에게 직접 공개할 수 없고, 그 부분은 이견이 생길 수밖에 없다. 다만 법적으로 불가하더라도 (위원회에 와서 일부 자료라도) 열람하거나, 특조위 결과를 기대할 만하다고 신뢰를 줄 수 있도록 만들고자 한다"고 해명했다.고 과장은 "저희가 충분하게 피해자의 정보 접근권을 보장하고 있느냐는 질문이라면 부족하기 그지 없다. 다만 법률을 위반하고 있느냐는 질문에 (특조위는) 다르게 판단하고 있다"면서 "피해자 분들께서 이미 (특조위 위원장 등을 상대로) 법적소송을 하셨고, 법적으로 논하겠다"고 밝혔다. 이어 "개별적인 (정보공개청구) 케이스로 따지자면 저희 (특조위)의 실수가 있을 수 있다"고 인정하면서도 "일부러 (공개를) 회피하기 위함은 아니"라고 반박했다.그러나 특조위가 출범한 지 1년 3개월이 지났음에도 구체적인 열람 시스템는 아직 구비되지 않은 상태다. 고 과장은 "특별법에 취지에 따른 피해자 권리를 보장하기 위한 열람 시스템을 최대한 빠르게 구비하려는 중"이라고 설명했다. 이어 "서너 분 정도가 특조위에 자료 열람을 요청하셨다. 다만 (열람한 피해자들 중에도) 일부 자료가 제한돼 있다 보니 그런 부분에 대해 문제를 제기하는 상황"이라고 덧붙였다.이미현 이태원 참사 시민대책회의 실장은 17일 <오마이뉴스>에 "청문회 이후에 조사나 수사 요구가 제때 이뤄지지 않았다. 진상규명이 미비하다고 생각한 가족들이 자료를 요구하는 것은 당연한 수순"이라고 평가했다.일부 유가족과의 갈등이 고조된 상황 속에서 특조위는 오는 10월 27일 참사 4주기 직전 '대국민 중간보고회'를 열겠다고 밝힌 상태다. 중간보고회에서 대통령실·경찰·소방 등 국가 기관을 상대로 한 진상규명의 주요 성과를 공개할 예정이다. 특조위의 조사활동 기간은 최근 특별법 개정으로 2027년 9월 16일까지 1년 연장됐다.