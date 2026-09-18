삼천포 먹먹한 풍경에 먹빛·쪽빛·감빛 서정을 더하다

큰사진보기 ▲표현주의 한국화가 임동열(현 사천미협 회장)이 ‘삼천포의 꿈’이라는 주제로 18일부터 사천미술관에서 24번째 개인전을 열고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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"삼천포의 진정한 아름다움은 수려한 풍광 뒤편, 거친 풍랑을 견뎌낸 어머니들의 주름과 부둣가에 뒹구는 녹슨 쇠붙이에 고스란히 서려 있습니다. 광목에 스며든 먹과 바다 녹물을 통해 무심히 지나쳐온 이웃들의 삶과 잊혀가는 기억의 가치를 관객과 함께 나누고 싶습니다."

큰사진보기 ▲표현주의 한국화가 임동열(현 사천미협 회장)이 ‘삼천포의 꿈’이라는 주제로 18일부터 사천미술관에서 24번째 개인전을 열고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 삼천포의 평범한 이웃과 묵묵한 풍경을 그려온 화가가 지역의 마지막 남은 수리 조선소에서 고철 덩어리를 쥐어 들었다. 거친 광목천으로 쇳조각을 꽁꽁 동여맨 뒤 삼천포 앞바다에 내던졌다. 거친 조류와 짠물 속에서 쇠가 삭아 내린 자리에 붉고 둔중한 녹물이 천의 올마다 배어들었다. 인위적인 붓질이나 물감 배합으로는 흉내 낼 수 없는 시간의 무게이자, 바다와 노동의 체온이 합작해 낸 날 것 그대로의 캔버스가 만들어졌다. 그 위에 먹빛과 감빛, 쪽빛이 스민 삼천포의 풍경을 그려졌다.삼천포의 바다와 그 품에 기대어 살아가는 서민들의 일상을 묵직한 수묵으로 기록해 온 표현주의 한국화가 임동열(현 사천미협 회장)이 '삼천포의 꿈'이라는 주제로 18일부터 사천미술관에서 24번째 개인전을 열고 있다. 10월 1일까지 이어지는 이번 전시는 2020년부터 그가 지속해서 천착해 온 삼천포 연작의 원숙한 결실을 보여주는 자리다. 10호 소품부터 200호에 이르는 대작까지 다채로운 신작들이 미술관 벽면을 채웠다.이번 전시에서 가장 눈에 뛰는 작품은 삼천포에 마지막으로 남은 선박수리조선소인 '삼선조선소' 연작이다. 산업의 변화 속에 점차 사라져가는 노동의 애환과 부둣가의 숨결을 박제된 언어로 표현하는 대신, 작가는 바닷물에 삭힌 고철 녹물이라는 파격적인 조형 실험으로 정면 승부했다. 거친 삶의 현장이 화폭 자체의 물성(物性)을 통해 생생한 온도로 되살아난다.재료의 스펙트럼도 한층 넓어졌다. 먹과 광목천이라는 뼈대 위에 감물과 쪽물 등 천연 염색 재료와 붉은 주목(朱木)을 덧입혔다. 대표 신작인 '해거름에'(90×150㎝)는 노을빛에 젖어 드는 창선·삼천포대교와 올망졸망한 섬들을 은은한 갈색조의 감물과 깊은 먹의 농담으로 직조해 냈다.지난해 가로 45m에 달하는 초대형 파노라마 수묵화 '몽유 삼천포'로 화단의 시선을 모았던 작가는, 이번엔 거대한 서사를 내려놓고 가장 낮고 쓸쓸한 삶의 터전으로 앵글을 바짝 당겼다.독일 파우제크리에이티브 레지던시를 수료하고 창원대 대학원에서 한국화 석사를 마친 뒤 국내외에서 170여 차례 전시에 참여하며 필맥을 다져온 그는 삼천포라는 공간에 천착하는 이유를 담담히 전했다.전시는 오전 9시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다.