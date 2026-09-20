101년 된 '가짜 국경' 나제통문

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큰사진보기 ▲불통의 시대를 건너, 소통으로 나아가는 길나제통문을 향해 쭉 뻗은 길은 마치 긴 불통의 시대를 지나 마주하는 소통의 관문 같다. 다리 양쪽에 걸린 노란색 '백제' 깃발이 이곳이 과거 백제의 영토였음을 상징적으로 보여준다. 터널 입구 위에 걸린 '나제통문' 현판은 과거와 현재 그리고 단절과 소통의 경계를 명확히 보여주는 이정표다. 중앙선이 그려진 아스팔트 도로는 이제 이곳이 더 이상 단절된 국경이 아닌, 사람과 문화가 자유롭게 오가는 소통의 통로임을 증명한다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲경계가 허물어진 세상통문나제통문을 빠져나오면 비로소 물리적 경계가 완전히 허물어졌음을 실감할 수 있다. 도로 표지판에는 '무주', '설천'뿐만 아니라 '거창', '함양' 등 경상도 지역명이 함께 쓰여 있어, 이곳이 전라도와 경상도의 경계가 사라진 소통의 현실임을 보여준다. 행정구역은 전북 무주이지만 언어와 문화는 경상도인 이질적인 문화권의 혼재는, 지리적 단절이 빚어낸 문화적 차이가 얼마나 경이롭고도 안타까운지를 증명한다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲역사를 기록한 비석, 소통의 의미를 되새기다나제통문 터널 입구 왼편에 서 있는 비석은 이 문의 개통 의미와 역사를 기록하고 있다. 이 비석은 1974년 10월 10일, 무주 구천동 관광지 지정 1주년을 기념하여 세워진 '나제통문 개통 기념비'이다. 비석에는 다음과 같은 원문과 해석이 새겨져 있다. [비석 전면 원문] 羅濟通門 開通紀念碑 [비석 전면 해석] 나제통문 개통기념비 [비석 후면 원문] 羅濟 兩國의 國境 關門이었던 이곳을 1925년 自動車道路 羅濟通門이 開通되어 羅濟 兩道의 住民이 自由로이 오가게 됨을 紀念하고저 1974年 10月 10日 無朱九千洞 觀光地指定 1週年 紀念으로 이 碑를 세우다 [비석 후면 해석] 나제 양국의 국경 관문이었던 이곳을 1925년 자동차도로 나제통문이 개통되어 나제 양도의 주민이 자유로이 오가게 됨을 기념하고자 1974년 10월 10일 무주구천동 관광지 지정 1주년 기념으로 이 비를 세우다 ⓒ 엄원식 관련사진보기

요즘처럼 '소통'이라는 단어가 뼈저리게 아쉬운 때가 있었나 싶다. 우리는 왜 서로 소통하지 못하고 스스로 고통을 자처하는 것일까. 무엇 때문에 핏대를 세우고 고함을 치며 싸우는 것일까.이십수 년 몸담았던 공직에 있을 때는 뻔히 보이는 답답함 앞에서도 입이 근질거려도 꾹 삼켜야 할 때가 많았다. 하지만 옷을 벗어던지고 시골 동네 시민으로 돌아온 지금, 굳이 옛 버릇처럼 말을 아낄 필요는 없을 듯하다. 다들 자기만의 논리가 그렇게나 많고 확고한지, 적어도 주먹질만 안 할 뿐 기어이 입질로는 상대를 이겨먹을 준비가 단단히 되어 있는 것만 같은 세상이다. 가만히 있으면 가마니로 아는 세태라는 한 친구의 푸념이 가슴을 친다. 국민이 답답하고 억울하다면 마땅히 앞장선 사람들이 그 응어리를 풀어주어야 하건만, 작금의 현실은 본질을 벗어난 소모전인 경우가 너무나 많아 아쉽고도 안타깝다.답답한 마음에 훌쩍 길을 나서 전북 무주의 나제통문(羅濟通門) 앞에 섰다. 1989년, 그리고 2007년에 각각 이곳을 지날 때만 해도 나는 이 커다란 바위굴이 삼국시대에 신라와 백제가 서로 오가기 위해 뚫어놓은 공간인 줄로만 알았다. 그런데 이번에 학술 자료와 기록들을 찬찬히 살펴보니 웬걸, 이 굴은 1500년 전 고대의 산물이 아니라 1925년 일제강점기에 신작로를 내면서 뚫은 인공 터널이었다.비록 삼국시대의 유적은 아니지만, 올해로 이 굴이 뚫린 지도 딱 101년이 되었다. 100년하고도 1년이라는 시간은 그 자체로 또 하나의 충분한 역사성을 지닌다. 그럼에도 1500년 전의 낭만적인 고대 역사인 줄 알았던 내 마음 한구석에는 약간의 혼돈이 일었다. '신라와 백제가 바위산을 함께 뚫을 만큼 그렇게 사이가 돈독했었나' 하는 실없는 생각에 헛웃음이 나기도 했다.하지만 이 통문이 지닌 진짜 역사적 의미는 1925년이라는 굴착 시기보다, 이 거대한 바위산이 수백 년간 만들어낸 '단절과 이질성' 그 자체에 있다. 최근 나제통문을 조명한 학술 논문들을 살펴보면, 동일한 행정구역(무주군)으로 묶인 지 오래되었음에도 불구하고 이 바위산을 기점으로 동쪽과 서쪽 마을의 풍속과 언어가 확연히 다르다는 점을 실증적으로 짚어내고 있다.또한 여러 지역 언론과 칼럼니스트들은 "행정구역은 전라도 땅인데 말씨는 맹 경상도 식이라"는 현지 주민들의 생생한 목소리를 빌려, 지리적 단절이 빚어낸 문화적 차이를 경이롭게 혹은 안타깝게 조명해 왔다. 옛 국경이던 암벽이 가로막혀 있던 시절, 양쪽의 사람들은 같은 하늘 아래 살면서도 철저히 서로를 타자화하며 살았다. 자연이 만든 물리적 벽이 언어와 문화를 가르고, 결국 사람의 마음마저 닫아걸게 만들었던 것이다.사람은 본래 다 다르다. 유전자부터 다르고 얼굴도 다르며, 지문과 염색체도 다르다. 타고난 성격이 다르고 살아오며 굳어진 가치관마저 제각각이다. 그러니 서로 만나 온전히 소통하기가 쉽지 않은 것은 어쩌면 당연한 이치일지도 모른다. 그러나 사람은 또한 '받아들일 자세'만 되어 있다면 얼마든지 그 다름을 수용하고 융합할 수 있는 존재다. 101년 전 곡괭이와 화약으로 단단한 암벽을 깨부수고 길을 내자, 비로소 이질적이었던 양쪽의 사람들이 서로를 마주 보며 오가기 시작했다.나제통문 앞에서 카메라 셔터를 누르며, 불통과 진영 논리에 갇혀버린 작금의 정치 세태를 떠올린다. 오로지 내 편만 옳다며 상대방을 향해 핏대 세워 고함치고, 타협 없이 평행선만 달리는 정치권의 모습은 마치 저 뚫리기 전의 꽉 막힌 거대한 암벽을 보는 듯하다. 국민들의 팍팍한 삶을 보듬기는커녕 오히려 갈등을 조장하고 고통을 자처하는 그들의 아집 앞에서는 숨이 턱턱 막혀온다. 우리 사회 곳곳에 솟아 있는 이 보이지 않는 불통의 암벽에도 저토록 시원한 구멍이 뚫릴 수는 없을까.문(門)은 닫기 위해 있는 것이 아니라 열기 위해 존재한다. 101년 전 단절된 산맥을 뚫어낸 그 간절함으로, 이제는 저 나제통문이 신라와 백제, 경상도와 전라도를 잇는 과거의 유적을 넘어, 꽉 막힌 현시대를 관통하는 우리 모두의 '세상통문(世上通門)'이 되었으면 좋겠다. 저 문을 통과하며 불통의 시대가 소통의 시대로 나아가기를, 고함치고 헐뜯는 대신 기꺼이 저 통문 한가운데서 만나 다름을 인정하고 서로의 이야기에 귀 기울일 수 있기를 바란다. 시골 학예사의 발걸음이 머문 나제통문은 오늘, 꽉 막힌 정치와 세상에 가장 절실한 소통의 길을 묵묵히 묻고 있었다.