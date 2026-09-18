대구교통공사·도시개발공사, 신임 수장 맞이…안전·혁신 행보 본격화

큰사진보기 ▲한근수 대구교통공사 사장이 18일 취임식 대신 도시철도 3호선 차량기지를 찾아 운행 준비와 안전을 점검했다. ⓒ 대구교통공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재용 대구도시개발공사 사장이 18일 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다. ⓒ 대구도시개발공사 관련사진보기

대구시 주요 공공기관인 대구교통공사와 대구도시개발공사가 18일 각각 신임 사장을 맞이하고 본격적인 경영 행보에 들어갔다.한근수 대구교통공사 사장은 이날 별도 취임식 없이 도시철도 첫차 안전점검으로 공식 업무를 시작했다.한 사장은 첫차 출발에 앞서 3호선 차량기지를 찾아 운행 준비와 안전관리 상황을 점검한 후 직접 탑승해 열차 운행상황과 승강장 등 역사 주요 시설들을 살펴봤다.또한 현장 직원들의 근무상황과 애로사항을 듣고 격려한 뒤 안전한 도시철도 운영을 당부했다.한 사장은 "도시철도의 하루는 시민들이 첫차에 으로기 훨씬 전부터 시작된다"며 "보이지 않는 곳에서 시민의 안전을 지키는 현장 직원들의 노력이 대구도시철도의 신뢰를 만드는 힘"이라고 말했다.이어 "안전을 모든 판단의 최우선 가치로 삼고 작은 위허요인 하나도 놓치지 않는 도시철도를 만들겠다"고 밝혔다.한 사장은 "문제도 답도 현장에 있다는 자세로 직원들과 적극적으로 소통하겠다"며 "시민이 매일 안심하고 이용할 수 있는 도시철도를 만드는데 공사의 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.같은 날 대구도시개발공사는 본사 대강당에서 제16대 이재용 사장의 취임식을 개최했다.이재용 신임 사장은 취임사를 통해 공사의 체질 개선을 위한 3대 핵심 과제로 ▲사업 혁신 ▲경영 혁신 ▲조직 혁신을 제시했다.이 사장은 대구시 정책과 연계한 역점사업 발굴, 재무건전성 강화 및 AI·디지털 전환 가속화, 청렴·안전·ESG 중심의 조직문화 조성을 약속했다.취임식을 마친 이 사장은 각 부서를 방문해 직원들과 인사를 나누고 주요 현안 보고를 받으며 업무에 들어갔다.