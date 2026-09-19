"경외롭고, 외롭다"... 35년째 붓을 들고 쓰는 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲작가 이완은 예술의 전당에서 열린 전시 개막 행사에서 자신의 작업을 이야기하며 '경외로움'과 '외로움'에 대해 말했다. ⓒ 이건희 관련사진보기

"경외롭다. 그리고 외롭다."

AD

큰사진보기 ▲이완 작가는 말을 마치며, '앞으로도 오래도록 발버둥을 치면서, 자신의 서법 놀이를 찾아가겠다'고 했다. ⓒ 이건희 관련사진보기

큰사진보기 ▲<너에게등을돌린건> ⓒ 이건희 관련사진보기

큰사진보기 ▲<먹물샤워>를 바라보는 한 아이와 작가. ⓒ 이건희 관련사진보기

"우리는 무엇을 위해 그가 먹물에 몸을 던져야 하는지 잘 알지 못합니다. 그리고 끝내 먹물에 몸을 담가 연작을 만들어 낸 작가의 심정을 온전히 이해할 수는 없습니다. (중략) 추측해 보건대, 이완은 먹으로 상징 되는 서예라는 예술에 결국 온 몸을 던진 게 아닐까 싶습니다."

"아직도 나의 공간에 화선지가 쌓여있고, 상자에는 먹이 가득하고, 벼루는 뚫릴 기미가 보이지 않는다. 내다 버린 붓 또한 없다." <「돌의상처」. 이완. (2019).>

큰사진보기 ▲<나는쓴다, 나 자신을 보려고>. 종이에 먹, 2018, 180X97cm ⓒ 이완 관련사진보기

"본다- 자신을? 그러면 보일까."

"이완은 (중략) 자기 이름대로 완(完)을 향해 전진한다고 속된 각오나 다지는 그런 사람이 못 된다. 글씨-거울을 통해 차근차근 스스로를 진맥하고 끊임없이 고쳐나가는 "수리 중" 상태로 꿋꿋이 버틴다. 그는 마지막 결론-'다 고쳤어요'-을 넘보지 않고, 스스로를 줄곧 보수하며 정진하는 과정형 존재이다."

큰사진보기 ▲한 번쯤 자신의 문장으로 이어서 써보면 어떨까. 나는 쓴다, ____________. ⓒ 이건희 관련사진보기

큰사진보기 ▲예술의 전당 컨템포러리 아티스트 프로젝트 <이완-나는 쓴다> ⓒ 이건희 관련사진보기

지난 7월 예술의 전당(사장 장한나)에서 열린 전시 개막 행사에서 서예가 이완은 자신의 작업을 이야기 하며 조심스레 두 단어를 끄집어 냈다. 두 단어가 전시를 준비하고 작업을 이어가는 작가의 머릿속을 떠나지 않는 생각이라고 했다.붓을 잡은 지 35년, 오랜 시간 글씨를 써 온 사람이 자신의 작업을 설명하며 꺼낸 말이 성취나 즐거움이 아니라 '경외로움'과 '외로움'이라니 뜻 밖이었다.그가 느낀 '경외로움'은 다름 아닌 화선지 앞에서였다. 글씨를 쓰는 사람들에게, 쓰고 마음에 들지 않으면 버리고, 또 쓰는 일은 너무 당연한 일이다. 그렇게 반복해서 글씨를 쓰던 어느 날, 작가는 화선지를 펼쳤다가 문득 종이가 너무 크게 느껴졌다고 했다. 반대로 작가 자신은 한없이 작아 보였고, 종이가 무섭고 두려웠다고 말했다.오랫동안 해온 일이기 때문에 시간이 갈수록 두려움이 줄어들 법 한데, 그의 이야기는 반대였다. 그는 그 경험을 두고 서예라는 작업이 자신을 겸손하게 한다고 말했다. 긴 시간 작업 했다고 종이 앞에서 작가가 더 커지지는 않았던 모양이다.다른 하나는 '외로움'이었다.젋은 시절 작가에게는 열정으로 함께 했던 동료와 선후배들이 주변에 여럿 있었다. 하지만 시간이 흐르면서 함께 활동하던 사람들이 하나 둘 보이지 않았다. 작가는 그 과정에서 외로움을 느끼게 됐다고 했다. 그러면서 이번 전시가 '그동안 고생했다', '그래도 조금 했네'라고 자신을 토닥이는 기회가 된 것 같다고 말했다.좋아해서 누구나 시작은 할 수 있다. 하지만 좋아한다는 이유만으로 수십 년을 지속할 수 있을까. 익숙해진 후에도 계속 새로움을 찾아야 하고, 자신이 해온 것을 의심해야 하고 때로는 자신보다 커 보이는 빈 종이를 다시 마주해야 한다.이완 작가는 말을 마치며, '앞으로도 오래도록 발버둥을 치면서, 자신의 서법 놀이를 찾아가겠다'고 했다.'발버둥', '놀이'라는 표현도 인상적이었다. 예술가의 작업이 언제나 멋지고 숭고한 순간으로만 이루어지는 것은 아니라는 사실을 오히려 솔직하게 보여주는 말처럼 들렸다.지난 7월 17일부터 오는 9월 27일까지 서울 예술의전당 서울서예박물관에서 진행되는 <이완-나는 쓴다>는 예술의전당 컨템포러리 아티스트 프로젝트로 마련된 전시다.전시는 '오늘날 서예를 동시대 미술로 볼 수 있는가'라는 질문에서 출발한다. 작가 이완은 전통 서예를 기반으로 하면서도 문자와 그림, 전각 등 다양한 방식으로 자신의 작업을 확장해 왔다. 예술의 전당은 그의 작업을 통해 서예가 오늘의 삶을 담아내는 시각 언어가 될 가능성을 보여주고자 했다고 설명한다.이번 전시를 기획한 김학명 학예사(예술의전당)는 이완의 작업이 단순히 전통적인 글씨를 현대적인 모양으로 바꾸는 데 머물지 않는다고 설명한다. 무엇을 쓸 것인지, 어떤 재료로 쓸 것인지, 관람객과 어떻게 만날 것인지 까지 서예의 영역을 넓혀 보려는 시도라는 것이다.전통 서예에서는 고전의 시구나 경전의 글귀를 쓰는 경우가 많았다면, 이완은 자신의 생각과 일상에서 나온 말을 종이에 옮긴다. 가까이 우리가 쓰는 말, 때로는 서예 작품에서는 좀처럼 만나기 어려운 일상적인 표현도 작품 속으로 들어온다.전시장 작품 가운데 제목부터 눈길을 끄는 것이 있다. 이름하여 <먹물 샤워>다. 작가는 이렇게 말한다."날파리 놈들도 빠져 죽는데, 나는 이 한 몸 던지지 못할까."다소 익살스럽게 읽히는 문장이지만, 김학명 학예사는 이 작품을 이렇게 설명한다.이완 작가가 말한 '발버둥', '놀이'와도 묘하게 연결된다.온 몸을 먹에 던지며 35년이나 붓을 잡았지만 이완은 아직 완성되지 않았다고 말한다.'화선지가 두렵고, 먹 앞에 외로움을 느끼며, 다시 붓을 잡는다.'김학량 미술가(큐레이터, 동덕여대 큐레이터학전공 교원)는 '이완은 다짜고짜 "나는 쓴다, 나 자신을 보려고"-이렇게 목소리를 높여 단언하면서 자기 정체를 밝히고 있다면서, 이렇게 묻는다.그리고 이렇게 답한다.작가는 이번 전시가 '나는 쓴다. 나 자신을 보려고'에서 출발한다고 했다.쓰기란 다른 사람에게 무엇인가를 보여주기 위한 일이라고 생각하기 쉽다. 기록하고 설명하고, 전달하기 위해 쓴다. 그런데 이 문장은 그 방향을 자신에게로 향한다. 남에게 보이기 위해서가 아니라 자신을 보기 위해 쓴다는 것이다. 그림으로 보자면, 이 작품은 작가에게 일종의 '자화상'인 셈이다.예술의 전당도 이 작품을 통해 '우리는 무엇을, 왜 쓰는가'라는 질문을 관람객에게 던진다고 설명한다.확실히 우리는 예전보다 손으로 글씨를 쓰는 일이 많이 줄었다. 편지를 쓰는 대신 휴대전화로 메시지를 보내고, 수첩 대신 전자기기에 메모를 한다. 원고지도 편지지도 손으로 쓴 문서도 이제 거의 볼 일이 없다.그렇다고 우리가 쓰지 않는 것은 아니다.하루에도 수십 번 메시지를 보내고, 댓글을 달고, 이메일을 쓴다. 어쩌면 과거보다 훨씬 많은 '글'을 쓰면서 살아간다. 달라진 것은 '쓰지 않는 것'이 아니라 쓰는 방식일지 모른다. 이번 전시 역시 디지털 환경에서 손글씨는 줄었지만 기록하고 소통하고 자신을 표현하는 '쓰기'는 여전히 우리 삶의 중요한 행위라는 점에 주목한다.그래서 이완의 전시는 서예를 잘 모르는 사람에게도 질문을 남긴다.나는 무엇을 쓰고 있는가, 그리고 왜 쓰고 있는가.예술의 전당은 전시를 기획하며, 전시장 한 켠에 관람객 참여 공간을 마련했다. 전시 제목인 '나는 쓴다' 뒤에 자신만의 문장을 붙여보는 것이다. 한번 생각해 보라는 것이다.그 질문이 전시장을 나온 뒤에도 여전히 남는다.'35년 동안 붓을 잡은 사람도 여전히 빈 화선지를 두려워하는 구나', '쓰고 버리고, 다시 쓰면서 자신을 들여다 보는 구나' 라고.글을 쓰는 일도 어쩌면 크게 다르지 않을까. 누군가에게 보여주기 위해 쓰기도 하지만, 쓰다 보면 미처 알지 못했던 내 생각을 발견하기도 한다. 말로 할 때는 지나쳤지만, 글로 적은 후에 분명해 지기도 한다.'나는 쓴다, 나 자신을 보려고.'이 문장이 이완이라는 한 예술가의 작업을 설명하는 데서 그치지 않는 이유도 그 때문인지 모른다. 35년째 붓을 드는 한 작가의 문장이지만, 꼭 서예가가 아니더라도 한 번쯤 자신의 문장으로 이어서 써보면 어떨까.지금, 나는 무엇을 위해 쓰고 있는가.전시는 이제 열흘 도 채 남지 않았다. <이완-나는 쓴다>는 오는 9월 27일까지 예술의전당 서예박물관 제3전시실에서 열린다.