여전히 '연임' 물고 늘어지는 국힘... "말 바꿀 가능성 있다"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 이재명 대통령 기자회견과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"연임할 생각이 전혀 없다"고 해도 "연임하지 않겠다는 말은 왜 못 하느냐"라고 따졌다. 논란이 된 특검법의 기존 기소 사건 이송·처분 조항을 아예 삭제해 달라고 요청했지만 "공소취소에 대한 미련을 버리지 못했다"라고 주장했다. "대한민국 대통령은 국민 모두의 대통령이어야 한다"라는 발언 뒤에 나온 '친문·친노·친김대중' 표현은 떼어내 "좌파 통합"이라고 규정했다.이재명 대통령이 18일 약 100분 동안 기자회견을 열어 각종 현안에 직접 답했지만, 국민의힘은 답변마다 의문부호를 붙였다. 이 대통령이 최근 국정 운영과 관련해 "모두 저의 부족함 때문"이라고 자세를 낮춘 데 대해서도 "나는 잘못 없다는 것"으로 해석했다. 대통령의 설명 자체보다는 표현의 차이나 향후 뒤집힐 가능성을 문제 삼는 비판도 적지 않았다.장동혁 국민의힘 당 대표는 이날 오후 별도의 기자회견을 열고 "현란한 말로 포장했지만 대통령의 진심에 국민은 없었다"라며 "오늘 이재명 대통령 기자회견은 한마디로 국민 포기, 민생 포기 선언"이라고 규정했다. 사실상 '꼬투리' 잡기 식 공세를 놓지 않은 셈이다.장 대표가 가장 먼저 문제 삼은 것은 대통령의 '연임' 발언이었다. 이 대통령은 이날 "연임하지 않겠다고 약속하라는 요구는 마치 제가 연임을 구상하다 포기하는 프레임을 만들려는 정치공세라고 생각했다"라면서도 "이 자리를 빌려 다시 한 번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각이 전혀 없다"라고 선을 그었다.하지만 장 대표는 "'연임할 생각이 없다'고 한다. 그러면 '연임하지 않겠다'고 선언하면 된다"라며 "그 쉬운 말 놔두고 왜 세상 억울한 사람 코스프레를 하는 것인가"라고 따졌다. 이어 "결국 나중에는 '국민 결단' 운운할 것 아닌가"라며 "아직도 연임의 꿈을 포기하지 않은 것"이라고 주장했다. 질의응답에서도 "나는 연임할 생각이 없지만 국민의 결단, 국민의 의사가 그렇다면 국민의 의사를 따를 것이라고 말을 바꿀 가능성은 얼마든지 있다"라며 아직 나오지 않은 향후 발언까지 가정해 공세를 이어갔다.'조작기소 특검'을 둘러싼 공소취소 논란도 비슷했다. 이 대통령은 이날 국회를 향해 특검법에서 기존 기소 사건의 이송 또는 처분에 관한 조항을 삭제하고 "진상 규명에만 집중해 달라"라고 공개적으로 요청했다. 공소취소 논란이 특검의 본질을 흐리고 있다며 논란의 근거가 된 조항 자체를 빼달라고 한 것이다.그러나 장 대표는 "국민 반발이 무서우니 공소취소는 빼겠다고 한다"라며 "특검의 공소취소 조항이 들어가든 안 들어가든 마음만 먹으면 언제든 공소취소는 가능하다"라고 주장했다. 그러면서 "대통령의 소원이 재판 취소라는 사실을 온 국민이 알고 있다"라며 "국민이 원하는 답은 단 하나, '당당히 재판받겠다'는 것"이라고 목소리를 높였다.김승원 법무부 장관 후보자에 대해서도 이 대통령은 "아직 최종 결론을 내리지 못했다"며 원론적 입장을 신중하게 밝혔다. 장 대표는 이 역시 사실상 임명을 예고한 것으로 받아들였다. 그는 "신중하게 고려하겠다는 것은 조금 더 시간을 지켜보고 임명하겠다는 뜻으로 들리지 않느냐"라며 "공소취소를 포기하지 못하겠다고 선언한 것이나 마찬가지다. 그렇다면 김승원 후보자도 포기하지 않을 것"이라고 주장했다.이 대통령의 '통합' 메시지도 공격 대상이 됐다. 이 대통령은 이날 "대한민국 대통령은 국민 모두의 대통령이어야 한다"라며 개혁·진보의 가치를 유지하면서도 "최대 다수 국민의 합리적 의견을 최대한 국정에 반영하는 통합의 대통령이 되겠다"라고 밝혔다. 동시에 최근 여권 내부 갈등을 염두에 둔 듯 "우리는 모두 친문이고 친노이며 친김대중이며, 이재명의 동지들"이라고 호소했다.장 대표는 후자의 표현을 들어 "친문·친노·친김대중 하나하나를 들먹이며 이재명의 동지들이라고 선언했다"라며 "좌파만 통합하려다가 개혁도 실패한 것"이라고 비난했다. "친문 아니고 친노 아니고 친김대중 아니면 이재명 대통령에게는 청산의 대상일 뿐"이라고도 주장했다.그는 이날 대통령 기자회견 직후 페이스북에 별도의 글을 올려 "하나마나 기자회견, 이럴 거면 왜 했는지 모르겠다"라며 "국민 더 열 받게 하는 게 목표였나"라고 적었다. 기자회견 뒤 열린 별도 회견에서는 한발 더 나아가 "이 정도면 이제 국민에게 더 이상 고통스러운 존재가 되지 말고 대통령의 자리에서 내려와야 될 때가 됐다"라고 주장했다.국민의힘 지도부와 대변인단도 일제히 비판에 가세했다.정점식 원내대표는 별도의 기자간담회를 열고 비슷한 취지의 공세를 폈다. 이 대통령이 "연임할 생각이 전혀 없다"라고 밝힌 데 대해 "지지율이 떨어지니 등 떠밀려서 한 말을 믿을 수 있겠느냐"라며 "'절대로 연임하지 않겠다'는 약속이 아니라 '연임할 생각이 없다'고 했다"고 깎아내렸다. 특검법에서 공소취소 관련 조항을 삭제해달라는 요청에도 "아무런 의미가 없다"며 "특검이라는 우회를 통해 공소취소와 똑같은 효과를 보겠다는 암수"라고 주장했다.김승원 후보자에 대해 "국민의 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하겠다"는 답변 역시 "국민을 속이는 것 아닌가"라며 "결국 임명을 강행할 것"이라고 단정했다. 대통령이 향후 말을 바꾸거나 다른 방식으로 뜻을 관철할 가능성에 무게를 둔 것이다.최은석 원내수석대변인은 아예 기자회견이 예정 시각보다 늦게 시작된 점부터 문제 삼았다. 그는 "당초 예정된 시간보다 무려 30분이나 늦게 시작됐다"라며 "국민과 소통하겠다며 마련한 자리에서 가장 먼저 지켜야 할 약속인 시간부터 지키지 못했다. 시작부터 국민에 대한 예의를 저버린 것"이라고 논평했다.이어 이 대통령이 김 후보자 임명 여부를 신중하게 결정하겠다고 밝힌 데 대해서는 "무엇을 더 고민해야 한다는 것이냐"라고 반문했고, 공소취소와 관련해서도 "내 사건의 공소취소는 추진하지 않겠다, 재판은 재판대로 받겠다는 한마디를 하지 않았다"라고 지적했다.박충권 수석대변인 역시 "반성은 없고 자화자찬과 남 탓만 남은 대통령 기자회견"이라고 평가했다. 이 대통령이 "모두 저의 부족함"이라고 밝힌 것을 두고도 "곧바로 '방향이 달라진 것은 아니다'라고 선을 그었으니 한입 갖고 두말하는 것"이라고 비판했다.조용술 대변인은 한술 더 떠 이 대통령을 '반통령'이라고 표현했다. 이 대통령의 "친문·친노·친김대중이며 이재명의 동지들"이라는 발언을 겨냥해 "국민보다 민주당을 먼저 바라보는 '반통령'의 모습만 보일 뿐"이라고 주장했다.