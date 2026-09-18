경기도의회 의장 "추미애 지사, 의회 판단 존중해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속인 남종섭 경기도의회 의장은 추미애 경기도지사를 향해 "한쪽의 판단만으로 밀어붙여서는 안 된다"며 의회의 판단을 존중하고 예산 조정에 나설 것을 공개적으로 요구했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 재정난을 이유로 기존 사업 5465억 원을 구조조정한 제2회 추가경정예산안이 경기도의회 본회의 예정일까지 처리되지 못했다.더불어민주당 소속인 남종섭 경기도의회 의장은 추미애 경기도지사를 향해 "한쪽의 판단만으로 밀어붙여서는 안 된다"며 의회의 판단을 존중하고 예산 조정에 나설 것을 공개적으로 요구했다.남 의장은 18일 제393회 임시회 제4차 본회의에서 추경안 심의를 계속하기 위해 본회의를 정회하면서 "이번 추경은 재정의 어려움만 볼 게 아니라 그 결정이 현장에 어떤 영향을 남길지까지 살펴야 한다"고 밝혔다.경기도가 제출한 2차 추경안은 총 42조 2420억 원 규모다. 도는 세입 감소 등에 따른 재정난을 이유로 기존 사업 등에서 5465억 원을 구조조정했다.도의회는 지난 11일부터 예산결산특별위원회를 중심으로 추경안을 심사했지만 민생 관련 삭감 사업의 복원과 미편성 사업 증액 등을 놓고 집행부와 합의점을 찾지 못했다.도의회가 일부 사업 예산의 복원과 증액을 요구했지만 집행부가 동의하지 않으면서 예결위 심사가 예정된 기한 내 마무리되지 못했고, 추경안은 이날 본회의에 상정되지 못했다.남 의장은 추경안 처리 지연의 책임이 의회에만 있는 것은 아니라고 밝혔다.그는 "의회가 여러 차례 문제를 제기하고 조정이 필요한 부분을 짚었지만 집행부가 기존 입장에서 크게 움직이지 않은 것도 사실"이라며 "이런 상황에서 추경 처리 지연의 책임을 의회에만 돌릴 수는 없다"라고 말했다. 이어 "집행부 역시 지금의 교착이 왜 생겼는지 무겁게 돌아봐야 한다"라고 지적했다.특히 추미애 지사를 직접 거론하며 의회의 판단을 존중할 것을 요구했다.남 의장은 "경기도는 수많은 이해와 요구가 공존하는 곳"이라며 "도정은 한쪽의 판단만으로 밀어붙여서는 안 된다"라고 말했다.그러면서 "지방자치와 분권을 강조하려면 주민이 선출한 의회의 판단도 그만큼 존중해야 한다"라며 "도의회만 판단을 바꾸기를 기다릴 것이 아니라 집행부 역시 접점을 만들기 위한 변화를 보여야 한다"라고 강조했다.반면 경기도는 기존 사업을 줄이지 않고서는 필수 민생사업을 유지하기 어려울 정도로 재정 상황이 어렵다는 입장이다.추 지사는 지난 1일 추경안 제안설명에서 현재 경기도 재정 상황에 대해 "기존 사업을 깎지 않으면 필수 민생조차 유지하기 어려운 비상 상황"이라고 밝힌 바 있다.결국 이번 추경을 둘러싼 도와 도의회의 충돌은 경기도 재정 상황을 어느 정도로 심각하게 볼 것인지와 재정난 속에서도 유지해야 할 민생 사업의 범위를 어디까지로 정할 것인지에 모아지고 있다.남 의장은 예산결산특별위원회와 양당 교섭단체에는 협의를 계속해 달라고 당부하고, 집행부에는 의회가 제기한 문제와 예산 조정이 도민 생활에 미칠 영향을 다시 검토할 것을 요구했다.남 의장은 "도민들께서 기다리고 계신 만큼 도의회도 끝까지 책임 있게 마무리하겠다"라고 밝혔다. 도의회와 경기도는 추경안 처리를 위한 추가 협의를 이어갈 예정이다.