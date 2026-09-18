입법조사처 "교육부의 '성소수자' 삭제, 성소수자 혐오 확산 우려"

국회 입법조사처가 '혐오·차별 표현 예방 및 대응 가이드북'을 제작 중인 교육부의 '성소수자 관련 내용 삭제 행위'에 대해 "성적 지향이나 성별 정체성을 이유로 하는 혐오·차별 표현은 가능하다는 오인을 (오히려) 확산시킬 우려가 있다"라는 우려를 담은 보고서를 냈다.
해외 살펴봤더니... "성소수자를 보호 대상에서 배제한 사례 없어"
18일, 국회 입법조사처는 '학교 안 혐오·차별 대응의 빈틈(교육부 가이드북의 '성소수자' 관련 내용 삭제에 대한 검토와 개선 방안)'이란 제목의 보고서(집필자 입법조사관 김범주, 허민숙)에서 교육부의 '성소수자 내용 삭제 행위'에 대한 문제를 해외 사례와 견줘가며 비판했다.
이 보고서에서 입법조사처는 성소수자 혐오 보호에 대한 법 또는 지침을 갖고 있는 캐나다 온타리오주, 아일랜드, 스웨덴, 영국, 일본, 미국 등의 사례를 든 뒤 "검토한 범위에서 성소수자를 보호 대상에서 명시적으로 배제한 사례는 확인되지 않았다"라고 강조했다. 그러면서 "각국이 채택하고 있는 보호의 정도와 방식에는 차이가 있었지만, 특정 집단을 보호 대상에서 제외하려는 취지는 어느 사례에서도 확인할 수 없었다"라고 짚었다.
이 보고서에 따르면 유엔 산하 유네스코는 2016년 '성적 지향과 성별 정체성이나 성별 표현에 근거한 폭력에 대한 교육 부문의 대응(Out in the Open: Education Sector Responses to Violence Based on Sexual Orientation and Gender Identity/Expression)' 보고서에서 "성적 지향과 성별 정체성에 근거한 폭력을 포함하여 교육 현장의 폭력 실태를 체계적으로 모니터링할 것, 이를 예방하고 대응하는 국가정책과 학교정책을 수립할 것 등을 권고했다"라고 강조했다.
이에 따라 입법조사처는 교육부에 "우선, 가이드북에서 삭제된 내용의 복원을 검토할 필요가 있다"라면서 "국가인권위원회법도 '성적 지향을 차별 사유로 규정하고 있고, 전국시도교육감협의회(현 대한민국교육감협의회)의 자료는 성적 지향과 성별 정체성을 이유로 모욕감을 주거나 차별을 부추기는 표현이 '혐오 표현'에 해당한다고 명시하고 있다"라고 지적했다. 그러면서 "이미 각급학교에 배포된 규범적 근거가 있음에도 불구하고, 그 일부(성소수자 내용)를 제외한다면 성적 지향이나 성별 정체성을 이유로 하는 혐오·차별 표현은 가능하다는 오인을 확산시킬 우려가 있다"라고 했다.
입법조사처는 또 "국가가 특정 소수자 집단만을 선별적으로 제외한다면, 학교 현장의 교사와 학생들에게 해당 집단에 대한 혐오·차별은 명시적으로 금지되지 않는다는 것이 당국의 공식적 의사로 오인될 여지가 있다"라면서 "그 결과, 정체성을 이유로 한 괴롭힘과 아웃팅의 위험에 노출된 청소년 성소수자가 국가 보호의 사각지대에 방치되는 결과를 초래할 수 있다"라고 경고하기도 했다.
김범주 입법조사관은 이날 페이스북에 올린 글에서 "혐오와 차별에 대응하자면서, 혐오와 차별을 용인하고 재생산하는 행태는 당연히 지적되어야 한다"라고 강조했다.
"교육감협의회 자료와 인권위법에도 '성소수자 보호' 들어 있는데, 왜?"
국가인권위원회가 2025년 7월 실시한 '성적 지향·성별 정체성 차별 실태조사'를 보면, 만 16세부터 18세까지의 청소년 성소수자 455명(지정 성별 남성 109명, 여성 346명) 가운데 87.0%가 또래 학생으로부터, 71.1%가 교사로부터 성소수자에 대한 편견이나 혐오에 기댄 표현을 들은 적이 있다고 응답했다.
한편, 교육부는 올해 9월 2학기 시작과 함께 '성소수자 내용'을 뺀 가이드북을 전국 학교로 보내려고 하다가, 전국교직원노동조합, 차별금지법제정연대, 청소년 성소수자 지원센터 띵동, 한국성소수자인권단체연합 무지개 행동 등 132개 단체가 반발하고 나서자 "내용을 재검토하겠다"라고 밝혔다. (관련 기사: "우린 지워야 할 얼룩 아냐"...'성소수자' 삭제에 청소년들 분노 https://omn.kr/2jmfc
)