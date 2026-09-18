입법조사처 "교육부의 '성소수자' 삭제, 성소수자 혐오 확산 우려"

▲전국교직원노동조합, 차별금지법제정연대, 청소년 성소수자 지원센터 띵동, 한국성소소자인권단체연합 무지개행동 등 시민사회단체 관계자들이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장 이순신 동상 앞에서 기자회견을 열어 교육부의 '혐오·차별 대응 가이드북' 제작 과정에서 성소수자 관련 내용이 삭제된 것을 규탄하며 교육부 장관의 사과와 해당 내용을 반영한 가이드북의 수정·제작 및 배포를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기