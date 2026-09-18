'자연스럽다'는 말에 든 의심

큰사진보기 ▲2026 성북구 올해의 한 책으로 선정된 <자연스럽다는 말> ⓒ 이현우 관련사진보기

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자연스러운 것은 항상 좋고, 정상적이고, 또 필연적이어서 우리가 꼭 지키고 따라야만 하는 것인가? 이 책을 통해 여러분과 함께 좇을 질문이다. - 11쪽

덧붙이는 글 | 이 기사는 brunch.co.kr/@rulerstic에도 실립니다.

평소 별생각 없이 쓰던 단어도 의미를 곱씹어보게 되는 순간들이 있지 않은가? 단순히 국어사전 속 의미가 아니라 대화나 글의 어떤 맥락 속에서 그 용어가 어떻게 사용되는지 생각해 보게 되는 경험들이 있을 것이다.동네 도서관에 갔다가 서가에서 흥미로운 제목의 책을 발견했다. 제목은 <자연스럽다는 말>(2025년 10월 출간)이다. 많은 사람들이 '자연스럽다'라는 말을 자주 사용하지 않던가. 잠시 멈추어 이 단어의 의미를 곱씹을 수밖에 없었다.책에 자연스럽게 손이 갔고 책을 펼쳤다. 목차를 살펴보니 평소 관심과 맞닿은 주제였다. 내용이 궁금해지기 시작했고 책을 빌려 주말 동안 단숨에 읽었다.책 <자연스럽다는 말>은 생물인류학으로 박사 학위를 받고 독일 막스 플랑크 인구학 연구소에서 연구하는 이수지 연구자가 썼다. 막스 플랑크 인구학 연구소에서는 현대 인류의 출산 및 생식 행동을 연구하고 있다.표준대국어사전에 '자연스럽다'는 단어의 의미는 세 가지다. 첫째, 억지로 꾸미지 아니하여 이상함이 없다. 둘째, 순리에 맞고 당연하다. 셋째, 힘들이거나 애쓰지 아니하고 저절로 된 듯하다.책 제목의 자연스럽다는 두 번째 의미에 해당한다. 순리에 맞고 당연하다는 의미다. 보통 대다수 사람들도 자연스럽다는 표현은 긍정적으로 사용하거나 무언가의 선택을 정당화하는 데 자주 사용하는 걸 쉽게 접할 수 있다."남녀가 만나면 애 낳고 사는 게 자연스럽지.""이성을 만나는 게 자연스럽지."그런데 저자는 자연스러운 것에 꼭 따라야 하는지 의문을 제기한다.남성이 여성에 비해 수학 과목의 성적이 우수하다는 이야기를 한 번쯤 들어본 적 있지 않나? 상식처럼 알려진 '성차'의 대표적인 사례다. 과연 그럴까?심리학자 재넛 하이드(Janet Hyde)는 120여 개의 심리적 특질(수학 관련 인지적 기능, 기질, 감정, 공격성, 리더십 같은 성격과 사회적 행동, 심리적 안녕)이 남자와 여자에게서 얼마나 다른지를 본 5,000개가 넘는 연구를 모아 메타 분석했다. 결과적으로 하이드는 80퍼센트 가까이 되는 심리적 특질에서 성차가 매우 작다는 것을 관찰했다.이중 수학 성적의 경우 성차는 표준 편차 차이는 0.08이었다. 이는 여자 수학 성적의 중앙값보다 높은 점수를 받는 남자가 남자들의 절반을 아주 약간 웃돈다는 것을 뜻한다.학창 시절을 돌아보자. 친구들 중 남성 한 명을 떠올려보자. 그 친구보다 수학을 잘하는 여성이 없었는가? 실제 성차는 매우 작다. "남자가 여자보다 수학을 잘한다"라고 말하기엔 어려운 것이다.저자는 우리가 성차를 말하고 문화적으로 공고히 하는 방식을 들여다보기를 권한다. 실제로 그리 크지 않은 차이임에도 '잘한다/못한다' 같은 언어의 거름망을 통해 차이가 부풀려지는 현실을 지적한다.이외에도 책은 우리가 알고 있는 편견을 부수는 여러 흥미로운 사실을 제공한다. 우리는 침팬지의 수컷 주도 폭력행동을 묘사하며 폭력성이 인간에게만 있는 것이 아니라고 합리화한다. 하지만 보노보 사회에서 암컷 주도 동성애적 행동에는 주목하지 않는다.자연이 보여주는 그대로를 받아들이기보다는 필요한 사례만 기억하고 이를 '자연스럽다'라고 이름 붙이고 있지는 않는가? 우리의 자연스러움은 선택적인 자연스러움 아닐까.또한 자녀 양육에 관한 내용도 놀라웠다. 흔히 우리는 친부모가 아이를 가장 잘 키울 것이라고 믿는다. 하지만 실제로는 입양 부모보다 친부모의 학대 비율이 더 많다고 한다. 우리가 알고 있던 편견과 반대되는 결과 아닌가?필자는 채식을 지향한다. 책에는 채식 이야기가 나오지 않지만, 책을 덮은 후 자연스럽게 떠오른 질문이 있다. 채식을 두고서 자연스럽다는 말은 어떻게 사용되는가? 일반적으로 채식보다는 육식 혹은 잡식이 자연스럽다고 이야기한다. 오래전부터 사냥과 채집 생활을 해온 인류의 역사를 근거로 육식과 잡식의 이유를 정당화한다.그렇다면 현대 사회에서 육식은 과연 자연스러울까? 사냥의 번거로움을 피하고 안정적인 육류 공급을 위해 공장식 축산 시스템이 탄생했다. 대량으로 사육하고 한 번에 도살하고 도살된 살점과 뼈는 가공되어 우리 식탁에 오른다. 어쩌면 공장식 축산 시스템은 '기계화된 사냥'일지도 모르겠다.인지 능력을 가진 돼지, 소, 닭을 비좁은 사육장 안에서 키운다. 강제로 출산을 시킬 뿐만 아니라 태어난 새끼는 어미와 생이별한다. 인간의 입맛에 적합한 때까지만 사육되다가 도살당한다. 과연 이런 시스템은 자연스러운가?책 <자연스럽다는 말>은 2026 올해의 성북구 한 책으로 선정된 책이다. 성북구 한 책은 지역주민과 함께 한 권의 책을 선정하고 읽고 토론하는 성북구 대표 독서운동이다. 그간 알고 있던 편견을 깨뜨리면서 토론하면서 생각을 나누기에 적합한 책이다. 독서 모임의 책으로 딱이다.이 책은 자연스럽다는 말이 사회적으로 어떻게 사용되는지 보여준다. 다수가 소수를 억압하거나 강자가 약자를 통제하기 위한 근거로 사용하지는 않는가. 또한 이 책은 일반적으로 자연스럽다고 서술되는 명제들이 사실이 아니라는 걸 객관적인 자료로 말한다. 되돌아보게 된다. 나는 어떤 주장을 할 때 '자연스럽다'라는 이유를 근거로 제시하지는 않았는지 말이다.