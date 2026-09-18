추미애, 민주당과 첫 예산정책협의회…"경기도 현안 국비 확보 총력"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사(오른쪽)와 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽) ⓒ 남소연/경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 16일 오후 경기도청 율곡홀에서 열린 주간회의를 주재하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 더불어민주당 지도부와 민선 9기 첫 예산정책협의회를 열고 경기도 주요 현안의 국비 확보와 지방재정 제도 개선 방안을 논의한다. 취임 이후 중앙정부와 국회를 상대로 이어온 국비 확보 행보를 여당과의 공식 협의로 확대하는 자리다.경기도는 오는 21일 오전 경기도북부청사에서 더불어민주당과 예산정책협의회를 개최한다고 18일 밝혔다. 협의회에는 김민석 민주당 대표와 한병도 원내대표, 한정애 사무총장, 권칠승 정책위의장, 염태영 참좋은지방정부위원장, 이광재 국회 예결위원장, 서영석 경기도당위원장, 남종섭 경기도의회 의장 등이 참석할 예정이다.이날 경기도는 국민주권정부의 국정과제 이행을 위한 경기도 전략과제로 ▲광역지방정부 재정건전성 확보를 위한 제도 개선 ▲지역개발 인프라 확충 ▲수도권 규제의 합리적 개선 등을 제시할 계획이다.특히 지방재정 확충을 위해 지방소비세율 인상과 담배소비분 지방교육세의 소방분 지역자원시설세 전환, 법인세 5%의 광역지방세 이양 등을 건의한다. 이는 최근 추미애 지사가 지방정부의 재정 여건 개선을 위해 지속적으로 제기해 온 제도 개선 요구다.경기북동부 발전 방안도 주요 의제다. 주한미군 반환공여구역 개발 활성화와 접경지역 가운데 인구감소지역에 대한 각종 부담금 면제 등이 논의된다.수도권 광역교통망 확충을 위한 요구도 나온다. 경기도는 GTX-B·C노선의 적기 개통과 A·B·C노선 연장에 대한 국비 부담을 요청하고, 경기남부광역철도 등 경기도가 신청한 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 최대한 반영되도록 건의할 예정이다. 신규 철도사업 규모를 100조 원 이상으로 확대해 달라는 요구도 포함된다.반도체 분야에서는 전력과 용수 등 핵심 인프라 확충과 지역상생사업, 국가 전략사업을 포함한 경기도 반도체 클러스터 지정 및 국비 지원 확대를 요청한다.이와 함께 노동감독관 인건비 지원, 경기북부 광역철도 건설, 전국(장애인)체전 지원, 누리과정 차액 보육료 지원 등 10개 사업에 대한 국비 확보도 건의할 계획이다.추미애 지사는 지난 7월 박홍근 기획예산처 장관, 이달 9일 이광재 국회 예결위원장을 잇달아 만나 경기도 주요 사업에 대한 지원을 요청했다. 경기도는 이 같은 국비 확보 행보를 이어가는 가운데 2027년도 경기북부 접경지역 지원사업 국비로 역대 최대 규모인 958억 원을 확보했다고 밝혔다.이번 협의회는 추미애 지사가 중앙정부와 국회를 상대로 경기도의 재정 문제와 핵심 현안에 대한 지원 필요성을 직접 설명하고, 여당 지도부와 국비 확보 공조를 구체화하는 계기가 될 전망이다.