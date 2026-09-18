직언했던 여당 의원도 "마음 놓여"... 대통령의 '정면돌파' 호평

큰사진보기 ▲이 대통령 기자회견 중계 보는 민주당 지도부김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 당 지도부가 18일 서울 여의도 국회 당대표실에서 이재명 대통령 기자회견 생중계 방송을 시청하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

'진솔하고 겸허했다.'

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 당 지도부가 18일 서울 여의도 국회 당대표실에서 이재명 대통령 기자회견 생중계 방송을 시청하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

18일 이재명 대통령의 현안 기자회견을 지켜본 더불어민주당 의원들의 총평이다. 국정 지지율이 30%대로 급락한 상황에서, 이 대통령이 산적한 논란과 현안을 낮은 자세로 솔직하게 국민들에게 설명했다는 평가다."국민 여러분께 송구한 마음"이라는 인사로 모두발언을 시작한 이 대통령은 이날 지지율 하락세, 인사 난맥, 레버지리상품 문제 등의 질문이 나올 때마다 '자신과 정부가 부족했다'며 반성하는 태도를 보였다.특히 이 대통령은 이날 약 100분간 서서 기자회견 전체를 소화하며 여러 현안에 무거운 마음을 드러냈다. 이는 이 대통령이 취임 후 청와대 영빈관에서 개최한 기자회견 중 처음 있는 일이었다.5선 박지원 의원은 페이스북에 "최선을 다했음에도 국민께 심려를 끼쳐드렸다는 말씀에 여당 중진 의원으로서 일말의 책임을 느끼며 가슴이 아프다"면서 "오늘 보여주신 겸손, 진솔, 솔직한 말씀과 태도는 모두가 높이 평가할 것이다. 이러한 기조라면 전화위복으로 이재명 정부는 반드시 성공할 것"이라고 글을 남겼다.이 대통령이 '개헌해서 대통령 두 번 하려 한다'는 보수 야권의 프레임에 "연임할 생각이 전혀 없다"고 정면 응수한 대목을 두고도 호평이 많았다. 정치적 공세 여지를 깔끔하게 차단하며 개헌의 정당성을 확보했다는 것이다.특히 '조작기소 특검법'에서 공소취소 관련 조항을 빼달라고 요구한 발언은 의원들도 예상치 못했다는 반응이다. 이 대통령 본인의 사건이 얽혀있는 만큼 원론적인 수준의 답변에 그칠 것이라는 게 다수의 전망이었기 때문이다.다른 국회 일정으로 이를 뒤늦게 전해들은 한 중진 의원은 "세상에"라며 놀라움을 감추지 못하는 모습이었다. "쟁점이 됐던 것들을 명확하게 밝혔다"(원내 관계자)며 안도하는 분위기도 감지됐다.대통령 기자회견을 앞두고 "찌꺼기를 남기지 말고 털어내야 한다"고 제언했던 윤건영 의원은 페이스북에 글을 올려 "기자회견을 이렇게 마음 졸이며 본 적은 거의 없다. 다들 같은 마음일 것"이라면서 "오늘 기자회견을 보니, 적잖이 마음이 놓인다. 수고 많으셨고 국민의 한 사람으로서 고맙습니다"고 했다.윤 의원은 기자와 한 전화통화에서 "국민의 이야기를 듣고, 국민과 눈을 맞추고 대통령의 언어로 기자회견을 하신 것 같다. 전체적으로 고심하신 듯하다"고 부연했다.내분을 겪고 있는 민주진보진영에도 제한된 시간 안에서 최선을 다해 진심을 전달했다는 게 대체적 의견이다. 이 대통령은 "개혁이 후퇴한다는 의심을 거둬주시라", "누군가를 멸칭하거나 혐오하거나 증오하지 않으셨으면 좋겠다", "부족하고 화나는 게 있더라도 조금은 눈감아주고 포용하면서 같이 갈 길을 찾자"며 지지층이 불안해하는 지점을 직접 해명했다.한민수 최고위원은 "무엇보다 '정치는 결국 국민이 한다, 언제나 국민이 옳다'는 말씀과, '개혁의 과정에서 우리가 겪고 있는 진통에도 불구하고 방향만큼은 흔들림 없이 지키신다'는 말씀을 무겁게 새긴다"며 "같은 곳을 바라보는 동지들이 목적지로 향하는 경로가 다르다는 이유로 서로의 진심까지 의심해서는 안 된다. 이제 서로를 향한 혐오와 배제의 언어를 거두고, 하나가 돼야 할 때"라고 강조했다.당의 불금민생단TF 간사를 맡고 있는 이훈기 의원은 "생각해보면 지지율이 떨어진 게 최근 1~2개월 사이 일이다. 요즘 현장에서 만나는 주민들은 예전처럼 '극찬'까지는 하지 않지만, '대통령이 못해서 그렇다'고도 하지 않는다"라며 "지지율은 천천히 다시 올라가리라 생각한다. 아주 적절한 타이밍에 잘한 기자회견"이라고 평가했다.수도권의 한 초선 의원은 "'정말 더 이상의 분열은 안 된다'면서 본인이 통합을 위해 더 노력하겠다는 진정성을 충분히 보여준 것 같다"며 "불필요한 논란은 다 깔끔하게 마무리 짓고 민생에 드라이브를 걸겠다는 의지가 읽혔다"고 말했다.집권 여당의 일원으로서 초심으로 돌아가 다시 신발 끈을 조여 매고 대통령과 함께 뛰겠다는 다짐들도 이어졌다.김민석 대표는 "기자회견을 보는 동안 대통령과 내내 같은 생각, 같은 마음이었다"며 "당도 더 겸손하게 경청하면서 민생을 살펴가겠다"고 했다. 민주당 지도부는 이날 최고위원회의를 비공개로 돌리고 당대표실에서 기자회견 생중계를 다 같이 시청했다.박성준 수석대변인은 브리핑을 통해 "지표는 개선되는데 국민이 체감하지 못하는 현실을 반드시 개선해 나가겠다는 말씀에 동감한다"며 "국회에서 민생 입법과 정책, 그리고 예산을 통해 국민의 실제 삶이 더 나아질 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.이어 "국정운영의 한 축으로서 산적한 민생현안을 해결하고, 국민 통합 속에 안정적인 개혁을 완수하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.한편, 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 페이스북 글을 통해 "대통령이 공개적으로 반성 발언을 하게 된 것과 관련해 청와대 참모진, 집권 민주당, 그리고 자칭 '친명' 평론가와 유튜버의 성찰과 책임은 남아있다"며 "진영 갈라치기에 앞장서고, 무턱대고 공소취소를 주장하고, 대통령과 정부의 실책에 대한 비판자를 '반명'을 몰아세웠던 사람들은 석고대죄해야 한다고 했다.또한 "더 좋은 세상을 위해 행동하는 우리는 모두 친문이고 친노이며 친김대중이며, 이재명의 동지들"이라는 이 대통령의 발언을 인용하면서 "하필 대통령 기자회견이 있는 오늘 아침에도 당 대표가 나서서 특정인을 정조준하고, 우당을 때렸다. 이러한 분열적 태도와 독선적 자세를 버려야 대통령을 제대로 뒷받침할 수 있음을 명심하길 바란다"고 경고했다.그는 "나와 혁신당은 지금까지 그랬던 것처럼, 국민주권정부의 성공과 제5기 민주정부의 수립을 위해 레드팀 역할을 변함없이 이어 나갈 것"이라고 강조했다.