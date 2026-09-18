성남시민 누구나 독감백신 무료... 21일부터 542곳 병의원서 접종

경기 성남시가 올해도 모든 시민에게 독감백신을 무료로 접종한다. 최근 독감 유행 상황을 고려해 대상별 접종 시작일도 당초 계획보다 3~7일 앞당겼다.
성남시는 오는 21일부터 내년 4월 30일까지 모든 시민을 대상으로 독감백신 무료 예방접종을 시행한다고 18일 밝혔다.
성남시민이면 지역 내 542곳 지정 의료기관에서 무료로 접종받을 수 있다. 시는 이를 위해 총 126억 원을 투입해 3가 독감백신을 확보했다.
접종 시작일은 연령과 대상에 따라 다르다. 생후 6개월∼14세 어린이와 임신부는 오는 21일부터 접종을 시작한다. 이어 ▲ 중3∼고3(15∼18세)은 10월 5일부터 ▲ 75세 이상 어르신과 수능·군입대 예정자, 감염취약시설 종사자는 10월 6일부터 ▲ 70∼74세는 10월 12일부터 접종 한다.
시는 최근 독감 유행 상황을 고려해 대상별 접종 시작일을 기존 계획보다 3~7일 앞당겼다. 접종을 원하는 시민은 주소지를 확인할 수 있는 신분증을 지참하고 해당 기간에 지정 의료기관을 방문하면 된다.
미성년자는 주민등록등본, 임신부는 산모수첩이나 임신확인서가 필요하다. 수능 예정자는 수능 접수증, 군입대 예정자는 입대 관련 증빙자료를 준비해야 한다.
지정 의료기관은 성남시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.
성남시는 2023년 전 시민 독감백신 무료 접종을 시작해 올해로 4년째 사업을 시행하고 있다.
시 관계자는 "성남시는 경기도 31개 시·군 가운데 처음으로 2023년부터 전 시민 독감백신 무료 접종을 시행하고 있다"며 "올해는 독감 유행 주의보가 예년보다 일찍 발령된 만큼 대상별 일정에 맞춰 예방접종을 받길 권장한다"고 말했다.