성남시민 누구나 독감백신 무료... 21일부터 542곳 병의원서 접종

큰사진보기 ▲경기 성남시가 올해도 모든 시민에게 독감백신을 무료로 접종한다. 최근 독감 유행 상황을 고려해 대상별 접종 시작일도 당초 계획보다 3~7일 앞당겼다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시가 올해도 모든 시민에게 독감백신을 무료로 접종한다. 최근 독감 유행 상황을 고려해 대상별 접종 시작일도 당초 계획보다 3~7일 앞당겼다.성남시는 오는 21일부터 내년 4월 30일까지 모든 시민을 대상으로 독감백신 무료 예방접종을 시행한다고 18일 밝혔다.성남시민이면 지역 내 542곳 지정 의료기관에서 무료로 접종받을 수 있다. 시는 이를 위해 총 126억 원을 투입해 3가 독감백신을 확보했다.접종 시작일은 연령과 대상에 따라 다르다. 생후 6개월∼14세 어린이와 임신부는 오는 21일부터 접종을 시작한다. 이어 ▲ 중3∼고3(15∼18세)은 10월 5일부터 ▲ 75세 이상 어르신과 수능·군입대 예정자, 감염취약시설 종사자는 10월 6일부터 ▲ 70∼74세는 10월 12일부터 접종 한다.시는 최근 독감 유행 상황을 고려해 대상별 접종 시작일을 기존 계획보다 3~7일 앞당겼다. 접종을 원하는 시민은 주소지를 확인할 수 있는 신분증을 지참하고 해당 기간에 지정 의료기관을 방문하면 된다.미성년자는 주민등록등본, 임신부는 산모수첩이나 임신확인서가 필요하다. 수능 예정자는 수능 접수증, 군입대 예정자는 입대 관련 증빙자료를 준비해야 한다.지정 의료기관은 성남시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.성남시는 2023년 전 시민 독감백신 무료 접종을 시작해 올해로 4년째 사업을 시행하고 있다.시 관계자는 "성남시는 경기도 31개 시·군 가운데 처음으로 2023년부터 전 시민 독감백신 무료 접종을 시행하고 있다"며 "올해는 독감 유행 주의보가 예년보다 일찍 발령된 만큼 대상별 일정에 맞춰 예방접종을 받길 권장한다"고 말했다.