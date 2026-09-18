용인시의회 17일간 정례회 마무리…결산안 등 32건 처리

큰사진보기 ▲경기 용인특례시의회가 17일간의 제306회 제1차 정례회 일정을 마무리하고 2025회계연도 결산안 등 32건의 안건을 처리했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회가 17일간의 제306회 제1차 정례회 일정을 마무리하고 2025회계연도 결산안 등 32건의 안건을 처리했다.용인시의회는 18일 제3차 본회의를 열고 지난 2일부터 진행한 제306회 제1차 정례회를 폐회했다.이번 정례회에서는 조례안 12건과 동의안 12건, 공유재산 관리계획안 2건, 의견제시 1건, 결산안 3건, 보고 1건, 행정사무감사 계획서 승인의 건 등 모두 32건의 안건을 처리했다.특히 지난 10일부터 17일까지 각 상임위원회와 예산결산특별위원회에서는 용인시가 제출한 2025회계연도 세입·세출 결산과 기금 결산, 예비비 지출 승인안을 심사했다.예산결산특별위원회는 세입·세출 예산 편성과 집행의 적정성을 살펴보고 미수납액과 집행잔액, 이월액 발생 원인 등을 점검했다.성과지표가 목표에 미달한 사업에 대해서는 원인을 분석하고 개선방안을 마련해 다음 연도 사업과 예산 편성에 반영할 것을 집행부에 요구했다.각 상임위원회와 예산결산특별위원회의 지적사항을 비롯해 결산검사위원회가 제시한 시정·개선 권고사항도 향후 예산 편성과 집행 과정에 반영할 것을 주문했다.시의회는 이날 2025회계연도 세입·세출 결산과 기금 결산, 예비비 지출 승인안을 모두 집행부가 제출한 원안대로 승인했다.