메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.09.18 16:26최종 업데이트 26.09.18 16:26

용인시의회 17일간 정례회 마무리…결산안 등 32건 처리

2025회계연도 세입·세출·기금·예비비 결산 원안 승인…미수납·집행잔액·이월액 개선 주문

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기 용인특례시의회가 17일간의 제306회 제1차 정례회 일정을 마무리하고 2025회계연도 결산안 등 32건의 안건을 처리했다.
경기 용인특례시의회가 17일간의 제306회 제1차 정례회 일정을 마무리하고 2025회계연도 결산안 등 32건의 안건을 처리했다. ⓒ 용인시의회

경기 용인특례시의회가 17일간의 제306회 제1차 정례회 일정을 마무리하고 2025회계연도 결산안 등 32건의 안건을 처리했다.

용인시의회는 18일 제3차 본회의를 열고 지난 2일부터 진행한 제306회 제1차 정례회를 폐회했다.

이번 정례회에서는 조례안 12건과 동의안 12건, 공유재산 관리계획안 2건, 의견제시 1건, 결산안 3건, 보고 1건, 행정사무감사 계획서 승인의 건 등 모두 32건의 안건을 처리했다.

AD
특히 지난 10일부터 17일까지 각 상임위원회와 예산결산특별위원회에서는 용인시가 제출한 2025회계연도 세입·세출 결산과 기금 결산, 예비비 지출 승인안을 심사했다.

예산결산특별위원회는 세입·세출 예산 편성과 집행의 적정성을 살펴보고 미수납액과 집행잔액, 이월액 발생 원인 등을 점검했다.

성과지표가 목표에 미달한 사업에 대해서는 원인을 분석하고 개선방안을 마련해 다음 연도 사업과 예산 편성에 반영할 것을 집행부에 요구했다.

각 상임위원회와 예산결산특별위원회의 지적사항을 비롯해 결산검사위원회가 제시한 시정·개선 권고사항도 향후 예산 편성과 집행 과정에 반영할 것을 주문했다.

시의회는 이날 2025회계연도 세입·세출 결산과 기금 결산, 예비비 지출 승인안을 모두 집행부가 제출한 원안대로 승인했다.

#용인시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사경기도의회 의장 "추미애 지사, 의회 판단 존중해야"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기