서울은 생수 나눠주고, 파리는 음수대 설치... 폭염 대처 왜 다를까

"이 음수대 덕분에 더운 날 노숙인들도 이 물을 마시며 살아갈 수 있어요. 어린아이들은 물총싸움도 하고요."

큰사진보기 ▲(프랑스 파리, 루브르 박물관 인근 팔레 루아얄 정원에서 시민과 방문객들이 줄을 서서 음수대를 이용하고 있다) ⓒ 여성환경연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(밴쿠버 시 홈페이지에서 제공되는 음수대 안내 지도) ⓒ 밴쿠버 시 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사디크 칸 런던 시장의 소셜미디어 게시물, 음수대와 물 리필 거점을 활용해 수분을 섭취할 것을 권장하고 있다) ⓒ 사디크칸, X 관련사진보기

큰사진보기 ▲(파리 수도 공사(Eau De Paris)가 “세계 물의 날: 파리에서 물은 연대의 상징입니다”라는 제목으로 올린 게시물) ⓒ Eau De Paris 관련사진보기

기록적인 폭염이 유럽을 덮쳤던 이번 여름, 프랑스 파리에 거주 중인 한 시민이 여성환경연대로 영상을 보내왔다. 음수대 앞 줄지어 물병에 물을 받는 사람들, 반려견에게 물을 나누는 사람도 있었다. 그는 이렇게 함께 적었다.국내 도시들도 폭염 대책이라며 마실 물을 나누지만, 일회용 페트병에 담긴 생수라는 데 차이가 있다. 올여름도 서울시 25개 자치구 중 11개에서 94곳에 생수냉장고를 설치해 운영했다. 반면 파리를 비롯해 해외의 많은 도시들은 음수대를 통해 시민들에게 안전한 물을 일회용 플라스틱 없이 나누겠다는 의지를 적극적으로 보여주고 있었다.폭염이라는 같은 문제에 공공음수대와 생수냉장고라는 해결 방식의 차이를 만든 건 무엇일까. 여성환경연대는 이러한 궁금증을 질의서 형태로 정리해 음수대를 활발하게 운영하고 있는 주요 도시들에 발송했다. 며칠 후, 캐나다 밴쿠버와 영국 런던의 담당자로부터 답변이 왔다.2009년 여름, 밴쿠버의 한 시립공원에서 노숙인이 이례적인 폭염 속에 목숨을 잃었다. 밴쿠버가 속한 브리티시 컬럼비아주에서만 100명 넘는 사망자가 발생했다. 이듬해 7월, 유엔 총회에서 '안전하고 깨끗한 식수에 대한 접근권을 기본 인권으로 인정해야 한다'는 내용의 결의안이 통과되었다. 이 두 사건이 밴쿠버 식수 접근성 프로그램의 출발점이라고 프로그램 담당 코디네이터 로빈은 설명한다.밴쿠버가 가장 먼저 시작한 것은 여름철 임시 음수대를 설치하는 것이었다. 음수대의 효과성이 확인되면서 손 씻는 곳과 쿨링포그를 함께 운영하고, 상설 시설의 수를 확대해 갔다. 이후 2020년부터 전담 코디네이터를 두며 독립 프로그램으로 자리 잡았고, 모든 지역사회 구성원의 안전한 식수 이용을 목표로 활동을 이어가고 있다. 특히 식수 공급이 부족한 지역과 취약계층을 중점 지원하며, 최근에는 지속가능성 프로그램과 연계해 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 데에 방점을 둔 정수기형 음수대를 함께 설치하고 있다.공공음수대에 대해 항상 따라붙는 위생에 대한 의문을 해결하기 위해 밴쿠버시는 위생적인 사용법을 안내하는 동시에 주기적으로 음수대를 관리하고 있다. 식수 접근성 프로그램 내 전담 직원이 모든 음수대를 주1회 이상 청소하고 소독하며, 간단한 유지보수도 진행한다.취약계층이 많이 거주하는 다운타운 이스트사이드(Downtown Eastside)의 사례도 눈여겨 볼 만하다. 주민들은 공공음수대에서 물을 마시고, 공공수도시설에서는 간단한 세척이나 세탁도 한다. 밴쿠버시는 지역 비영리단체와 협력하여, 여름철에는 주민 봉사자들과 함께 날마다 음수대를 청소한다.런던 광역 행정청 환경팀 담당자 톰은 런던 내 음수대 확대를 사디크 칸 시장이 이끌고 있다고 전했다. 런던에서는 성인 한 명이 한 해 평균 175개의 생수를 사용하고 있었다. 시장은 소비되는 일회용 플라스틱병의 수를 줄이면서도 깨끗한 물을 마실 수 있도록 번화가와 접근성이 좋은 지역에 100개 이상의 음수대를 설치했다.시민들의 자발적인 참여도 끌어냈다. 비영리단체에서 시작한 리필 캠페인을 런던에 공식적인 제도로 도입했다. 레스토랑, 카페들이 무료 물 리필 서비스를 제공하고, 시민과 방문객들이 이를 활용하도록 장려했다. 시장은 시민들의 이러한 작은 실천들이 쌓여 환경에 큰 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대한다. 이렇게 모인 거점이 4000곳이 넘는다.폭염기에 제한적이나마 시립 무더위 쉼터나 협력 기관 등을 통해 생수를 배포하는 밴쿠버와 달리, 런던에서는 생수를 일절 제공하지 않는다. 그 대신 폭염기 대책(Heat Ready London) 내에 냉방 공간, 음수대, 물 리필 거점의 활용을 포함하고, 이를 적극적으로 홍보한다. 지난 7월에도 런던 시장은 소셜미디어를 통해 "무료 식수는 폭염기에 더더욱 필수적"이라면서, 음수대와 리필 거점 이용을 독려했다.노숙인의 죽음을 계기로 식수 접근성을 확대한 밴쿠버의 사례는 2년 전 한국철도공사가 보내온 답변을 떠올리게 했다. 당시 여성환경연대가 서울역 내 공공음수대 설치를 요구하자, 한국철도공사는 "서울역에 공공음수대 설치 시 노숙자 사용 및 비둘기로 인해 이용고객의 위생 문제 등이 발생할 수 있다"고 답하며 거부했다. 밴쿠버가 가장 취약한 이들을 위해 음수대를 늘리고, 주민들과 함께 그 시설을 돌볼 때, 한국은 이들로 인해 위생 문제가 발생한다며 음수대를 설치하지 않는 쪽을 택했다.런던에서도 음수대와 물 리필 거점은 폭염 속에서 취약한 이들이 더욱 취약해지지 않도록 지키는 사회적 안전망이기도 하다. 파리에서는 시 수도공사(Eau De Paris)가 노숙인들을 위해 겨울철에도 동파방지 음수대를 운영하고 난민촌 안에 새로 음수대를 설치하며, "물은 연대의 상징"임을 자부한다.세 도시 모두에서 음수대는 플라스틱 감축 수단이기도 하다. 런던은 "음수대를 통해 550만L 이상의 물이 공급되었으며, 이는 11만kg 이상의 플라스틱 폐기물을 줄인 것과 같은 효과"라고 설명했다. 밴쿠버 역시 "플라스틱 감축을 음수대 정책의 핵심 목표"로 삼고 있다. 파리 역시 '일회용 플라스틱 제로 도시'를 목표로 하며 음수대를 적극 홍보하고 있다.우리의 도시를 돌아본다. 위생을 생각한다며 플라스틱 생수를 나눠주면서 생수를 여러 병 가져가는 '얌체족'을 방지하기 위해 휴대전화 본인 인증까지 도입하지 않고도, 누구에게나 깨끗하고 안전한 물을 나눌 수 있다는 걸 세 도시는 보여준다. 연대와 정의, 지속가능성의 철학이 담긴 폭염대책은 공공음수대로부터 시작될 수 있다.