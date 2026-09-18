백제 왕성 공주 공산성, 드론·로봇이 살핀다

큰사진보기 ▲18일 충남 공주시 공산성 금서루 일원에서 열린 야외문화유산 보존관리시스템 실증 시연회에서 드론과 지상로봇이 성벽과 비석군의 상태를 조사하기 위해 움직이고 있다. 연구진은 서로 다른 센서를 이용해 수집한 자료를 훼손 판별과 장기적인 변화 관찰에 활용한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲각종 센서를 장착한 지상로봇이 공산성 비석군 일대를 이동하고 있다. 로봇은 미리 설정된 경로를 따라 움직이며 문화유산 표면과 주변 공간에 대한 자료를 수집했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연구진이 공산성에서 수집한 자료를 3차원 플랫폼을 통해 확인하고 있다. 같은 지점을 반복 조사해 자료를 쌓으면 과거와 현재의 상태를 비교해 변화 양상을 추적할 수 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이찬희 국립공주대 문화재보존과학과 교수가 공산성 보존관리와 현장 적용 과제를 설명하고 있다. 이 교수는 장비가 이상 징후를 찾아내더라도 실제 수리 시점과 방법, 재료 선택에는 전문가의 판단이 필요하다고 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲18일 충남 공주시 공산성에서 열린 야외문화유산 보존관리시스템 실증 시연회를 마친 참석자들이 현장 조사에 투입된 지상로봇과 드론을 앞에 두고 기념촬영을 하고 있다. 이날 시연에서는 로봇과 드론을 이용한 문화유산 훼손 자료 수집과 판별, 기록 과정을 선보였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

드론과 자율주행 로봇이 야외 문화유산을 돌아다니며 균열과 변색, 생물오염 등 훼손 징후를 찾아내고 시간에 따른 변화까지 관리하는 기술이 실제 세계유산 현장에서 시험됐다. 사람이 직접 접근하기 어려운 성벽과 지붕 등을 장비가 반복 조사하고 과거 자료와 비교해 훼손을 조기에 발견하는 것이 핵심이다.18일 오전 충남 공주시 공산성 방문자센터와 금서루 일원에서 '멀티모달 자율모빌리티 기반 야외문화유산 AI 보존관리시스템' 실증 시연회가 열렸다. 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 문화기술 연구개발 사업으로 베이리스·국립공주대학교·한국전자통신연구원(ETRI)·포스트미디어가 참여했다. 공주시도 실증에 협력했다.연구기간은 2년9개월로 올해 12월 마무리된다. 로봇과 드론, 여러 종류의 센서를 연계해 실제 야외 문화유산에서 자료 수집부터 훼손 판별, 시계열 관리까지 전 과정을 공개한 현장 실증은 국내에서도 찾아보기 드문 사례다.행사 진행은 국립공주대 문화재보존과학과 조영훈 교수가 맡았다. 조 교수는 연구성과 발표부터 야외 시연과 종합토론까지 각 기술의 기능과 활용 방법을 설명했다. 그는 이번 연구에 대해 사람이 해오던 일을 기술로 모두 대체하는 것이 아니라 보존관리 과정에서 사람이 기술을 함께 활용하는 방식이라고 설명했다.베이리스 현덕수 이사는 개회사에서 야외 문화유산은 기후변화와 넓은 관리 범위 때문에 훼손 위험에 노출돼 있다며 지속적인 자료 수집과 조기 발견의 필요성을 강조했다.현 이사는 "궁극적으로 만들고자 하는 것은 단순히 로봇이나 드론 같은 개별 기술이 아니다"며 "문화유산의 상태를 지속적으로 기록하고 변화를 조기에 발견해 데이터를 축적하고, 보존관리 담당자의 의사결정을 지원할 수 있는 새로운 문화유산 보존관리 체계"라고 말했다.이날 야외 시연에서는 이동형 관제차량을 중심으로 로봇과 드론이 동시에 움직였다.차량 뒤편 문이 열리자 각종 센서를 장착한 지상로봇이 경사로를 따라 나왔다. 로봇은 주변 공간을 인식하면서 미리 설정된 경로를 따라 비석군으로 이동했다.잠시 뒤 차량 위 이착륙장에서는 드론이 떠올랐다. 고도 25m까지 오른 드론은 첫 조사 지점인 금서루 북측 성벽으로 이동해 자료를 수집한 뒤 남측 성벽으로 자리를 옮겼다. 관람객이 많은 세계유산이라는 점을 고려해 로봇 주행로와 드론 비행경로는 일반 관람객의 동선과 가능한 한 겹치지 않도록 설정했다.관제차량에서는 로봇과 드론의 위치와 이동 상황, 촬영 화면을 실시간으로 확인했다. 조사를 마친 드론은 다시 차량 위 착륙장으로 돌아왔고 로봇도 경사로를 따라 차량 안으로 복귀했다.이번 시스템에는 일반적인 RGB 카메라를 비롯해 열화상·초분광·라이다(LiDAR) 등 네 종류의 센서가 사용됐다. 센서마다 확인할 수 있는 정보가 달라 문화유산의 재료와 훼손 유형에 맞춰 장비를 선택한다.열화상은 표면의 온도 차이를 이용해 수분이나 기와의 이상 등을 살피고, 초분광은 일반 사진만으로 구분하기 어려운 이끼와 지의류 등 생물오염을 확인하는 데 활용한다. 라이다는 레이저를 이용해 성벽과 주변 지형의 형태를 입체적인 자료로 기록한다.공주대 연구진은 장비를 투입하기 전에 공산성의 주요 조사 지점 21곳을 선정했다. 보존과학 전문가가 먼저 훼손 위치와 유형을 확인한 뒤 어느 지점에 로봇 또는 드론을 보내고 어떤 센서를 사용할 것인지 결정하는 방식이다.현장에서 수집된 자료는 이동형 관제차량의 서버를 거쳐 클라우드로 전달된다. 한국전자통신연구원(ETRI)는 새로 들어오는 자료를 바탕으로 훼손 판별 모델을 보완하고, 개선된 모델을 다시 현장 시스템에 적용할 수 있도록 구성했다. 이날도 비석군에서 촬영한 자료가 서버에 들어온 뒤 변색과 생물오염 등을 판별한 결과가 화면에 나타났다.분석 결과는 포스트미디어가 구축한 3차원 플랫폼에 기록된다. 공산성을 입체적으로 구현한 화면에서 조사 대상의 위치를 확인하고 특정 날짜에 어떤 손상이 발견됐는지 과거 자료와 비교할 수 있다. 자료가 장기간 축적되면 장마나 태풍 등 계절 변화와 훼손의 관계를 살피거나 성벽과 사면의 변화를 추적하는 데 활용할 수 있다.이번 연구에서 문화유산의 훼손 유형을 분류하고 조사 기준을 마련하는 데 참여한 국립공주대 문화재보존과학과 이찬희 교수는 공산성에서 오랫동안 축적된 조사 자료에 주목했다.이 교수는 환영사에서 "저희 연구팀에서 공산성을 연구하기 시작한 지 이미 십몇 년이 넘었다"며 세계유산 등재 이전부터 현재까지 연구를 이어오고 있다고 설명했다. 공산성 곳곳에 설치된 계측장비도 초기 설계 단계부터 연구진이 관여했다고 했다.공산성에서는 2010년대 이후 성벽 붕괴가 여러 차례 발생했다. 반대로 계측을 통해 위험 징후를 먼저 확인해 붕괴 전에 보수한 곳도 있다. 이 교수는 이번 연구 성과가 현장에 제대로 적용되면 이상을 보다 일찍 발견해 보수 시기를 앞당기고 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다.이기숙 공주시 문화유산과장도 축사에서 "공산성은 2013년 성벽 일부가 유실되는 아픔을 계기로 보존과학적 정밀조사를 시작해 성벽 거동 계측과 모니터링 등 데이터 기반 보존관리의 길을 앞장서 걸어왔다"고 말했다. 이어 "10여 년의 데이터 위에 AI와 로봇, 드론이라는 기술이 더해지는 역사적인 순간"이라고 평가했다.시연 뒤 열린 종합토론에서는 현장 적용 가능성과 함께 해결해야 할 과제도 제기됐다.자문위원들은 문화유산의 변화가 짧은 기간에 뚜렷하게 나타나지 않아 훼손 판별에 필요한 실제 자료를 충분히 확보하기 어렵다고 지적했다. 이동형 로봇·드론과 기존 고정형 관측장비를 함께 활용하고, 사람이 접근하기 어려운 산속의 이른바 '나홀로 문화유산'으로 적용 범위를 넓혀볼 필요가 있다는 의견도 나왔다.문화유산마다 다른 전통 건축기법을 어떻게 구분할지도 과제로 꼽혔다. 성벽이나 구조물이 밖으로 불룩해 보이더라도 실제 변형이 아니라 처음부터 곡선을 두고 쌓은 전통 기법일 수 있기 때문이다. 이를 충분히 구분하지 못하면 정상적인 구조를 훼손으로 판단할 가능성이 있다는 지적이다. 날씨와 계절에 따라 사진의 색과 표면 온도가 달라지는 문제도 보완해야 한다는 의견이 나왔다.연구진은 이 같은 오판 가능성을 줄이기 위해 보존과학 전문가가 먼저 관심지점(POI)과 관심영역(ROI)을 정하고 기존 손상 상태를 조사한 뒤 해당 범위 안에서 판별하도록 시스템을 설계했다고 설명했다.구조 변형을 확인하는 라이다 자료의 처리도 숙제다. 정밀한 라이다 자료는 용량이 1~2TB에 이를 정도로 커질 수 있어 클라우드로 전송해 짧은 시간 안에 처리하는 데 어려움이 있다. 연구진은 관련 처리 방법을 보완해 구조 변형 분석에 활용할 계획이다.종합토론 마지막 발언에 나선 이찬희 교수는 기술이 발전하더라도 문화유산 보존에서 전문가의 판단은 필요하다고 강조했다.이 교수는 공산성 성벽 가운데 과거 일부가 무너진 뒤 보수한 구간을 직접 가리켰다. 현재도 성벽이 앞으로 움직이는지를 확인하기 위한 계측장비가 설치된 곳이다. 겉으로 비슷하게 보이는 변형도 자연스러운 곡률인지 실제 진행되는 움직임인지 판단하려면 장기간 계측자료와 현장조사가 필요하다는 것이다.그는 "수리 시점을 결정한다든지, 수리 방법을 결정한다든지, 재료를 결정한다든지 하는 것은 기계가 해주지는 못한다"고 말했다. 장비가 훼손 가능성이 있는 곳을 찾아내더라도 실제 보수 여부와 방법은 보존 전문가와 현장 기술자가 조사 결과를 종합해 판단해야 한다는 설명이다.상용화를 위해서는 장기적인 기초자료 축적도 필요하다고 했다. 문화유산 분야에는 판별 기술에 활용할 자료가 충분하지 않고 기존 도면과 조사자료에도 오차가 남아 있기 때문이다. 이 교수는 국가유산청 차원에서 단기간 연구과제로 끝내지 말고 10년가량 지속할 수 있는 연구조직과 전문인력을 갖출 필요가 있다고 제안했다.연구진은 공산성에 이어 추석 이후 마곡사에서도 실증을 진행할 예정이다. 마곡사의 목조건축물과 오층석탑 등을 대상으로 같은 기술을 적용해 성벽과 비석뿐 아니라 재료와 구조가 다른 문화유산에서도 활용할 수 있는지 검증할 계획이다.이번 연구는 올해 12월 종료된다. 연구진은 남은 기간 공산성과 마곡사 실증 결과를 분석하고 종합토론에서 제기된 계절별 측정 오차와 구조 변형 판별, 장기간 자료 축적 등의 문제를 보완해 최종 연구결과에 반영할 예정이다.