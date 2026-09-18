시골 보건소 수술대에서 딸 낳은 사연

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

'이게 무슨 일이야, 이런 상황에서 내가 온전히 아이를 낳을 수 있을까? '

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

신이 있다면 꼭 한번은 감사의 마음을 전하고 싶은 순간이 있다. 내 인생에서 그 한 번을 꼽으라면 바로 30년 전 바로 오늘(9월 18일)이다. 삶의 매 순간은 기적 같다지만, 특히 딸아이를 낳던 그날의 기억은 지금 생각해도 가슴이 철렁 내려앉는다. 당시 서울에 살면서도 첫 아이를 낳으러 굳이 고향인 시골 보건소까지 내려가는 선택을 했기 때문이다.세상에서 가장 두렵고 낯선 출산을 마주하고 내가 기댈 곳은 엄마뿐이라고 생각했다. 엄마 옆에서 아이를 낳으면 그저 다 괜찮을 것 같다는 본능적인 안도감, 그것만으로 나는 시골 보건소에서의 출산을 결정했다(기자주 -30년 전 당시에는 산부인과가 없는 시골 지역의 출산을 지원하기 위해 지역보건소 내에 분만실을 운영했다. 현재는 기본적인 1차 진료, 예방접종, 임산부 영양제 지원 및 산전 검사 등을 담당하는 공공보건기관의 역할만 한다).1996년 9월 18일, 난생처음 수술대에 올랐을 때 열 달을 품고 있던 아이를 만난다는 설렘보다는 무섭고 두려웠던 기억이 먼저 떠오른다. 차가운 수술방에서 알 수 없는 두려움에 사시나무 떨듯 떨고 있을 때였다. 적막을 깨고 의료진들이 나누는 대화를 들은 나는 그야말로 기절초풍할 뻔했다."북한에서 무장 공비가 내려왔대요" "지금 군인들이 뒤를 쫓고 있다는데 난리가 났구먼." 바로 온 나라를 공포와 긴장 속으로 몰아넣었던 '강릉 무장 공비 침투사건'이 하필 내가 수술대에 누운 그 시각에 속보로 보도되고 있었다.그때 나는 수술을 바로 앞두고 있어 두 손은 이미 침대에 고정되고, 산소마스크를 쓰고 있어 의료진과 대화조차 불가능한 상태였다. 머릿속이 하얘졌다.무장 공비가 침투했다는 강릉은 내가 누워있던 보건소에서 차로 고작 1시간 30분밖에 걸리지 않는 거리였기 때문이다. 바깥세상은 일촉즉발의 전시 상황인데 나는 사지가 묶인 채 출산이라는 두려움을 넘어선 공포를 고스란히 온몸으로 받아들여야 했다. 그렇게 나는 첫아이를 내 고향 시골 보건소에서 출산했다.지금은 무용담처럼 나의 출산기를 추억하지만, 사실 그 무모함의 밑바닥에는 한 생명을 잉태하고 품어온 열 달의 시간이 있었다. 내 몸속에서 또 다른 심장이 뛰고 있다는 것을 느끼며 소중한 생명을 품었던 10개월은 두려움과 경이로움이 늘 공존하는 날들이었다. 내 몸은 이제 나만의 소유가 아니었고, 내 모든 삶은 아이의 안녕을 가장 우선에 두었다. 어쩌면 무모해 보였던 시골 보건소에서의 출산 결정은 엄마가 나를 품어주었듯 나도 내 아이를 품고 결국 나를 낳아준 엄마 곁에서 아이를 출산하고픈 용기였을지도 모르겠다.세월은 흘러 그날의 아찔했던 공포도, 온 나라를 들썩이게 했던 무장 공비 사건도 이제는 빛바랜 역사와 추억이 되었다. 그러나 매년 9월 18일이 되면 나는 늘 한 번도 보지도 만나지도 못한 신을 찾는다. 만약 신이 있어서 내게 단 한 번의 감사한 인사를 전할 기회를 준다면 기꺼이 30년 전 오늘을 꼽을 것이다.자칫 위험할 수도 있었던 상황에서 아무 탈 없이 세상에 나와준 딸에게, 그리고 최선을 다해준 의료진과 나의 엄마에게 고개 숙여 인사한다. 내 삶에서 가장 큰 기적은 바로 30년 전 그 시골 보건소의 수술실이었다.