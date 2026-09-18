시골 보건소 수술대에서 딸 낳은 사연

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신이 있다면 꼭 한번은 감사의 마음을 전하고 싶은 순간이 있다. 내 인생에서 그 한 번을 꼽으라면 바로 30년 전 바로 오늘(9월 18일)이다. 삶의 매 순간은 기적 같다지만, 특히 딸아이를 낳던 그날의 기억은 지금 생각해도 가슴이 철렁 내려앉는다. 당시 서울에 살면서도 첫 아이를 낳으러 굳이 고향인 시골 보건소까지 내려가는 선택을 했기 때문이다.
세상에서 가장 두렵고 낯선 출산을 마주하고 내가 기댈 곳은 엄마뿐이라고 생각했다. 엄마 옆에서 아이를 낳으면 그저 다 괜찮을 것 같다는 본능적인 안도감, 그것만으로 나는 시골 보건소에서의 출산을 결정했다(기자주 -30년 전 당시에는 산부인과가 없는 시골 지역의 출산을 지원하기 위해 지역보건소 내에 분만실을 운영했다. 현재는 기본적인 1차 진료, 예방접종, 임산부 영양제 지원 및 산전 검사 등을 담당하는 공공보건기관의 역할만 한다).
1996년 9월 18일, 난생처음 수술대에 올랐을 때 열 달을 품고 있던 아이를 만난다는 설렘보다는 무섭고 두려웠던 기억이 먼저 떠오른다. 차가운 수술방에서 알 수 없는 두려움에 사시나무 떨듯 떨고 있을 때였다. 적막을 깨고 의료진들이 나누는 대화를 들은 나는 그야말로 기절초풍할 뻔했다.
"북한에서 무장 공비가 내려왔대요" "지금 군인들이 뒤를 쫓고 있다는데 난리가 났구먼." 바로 온 나라를 공포와 긴장 속으로 몰아넣었던 '강릉 무장 공비 침투사건'이 하필 내가 수술대에 누운 그 시각에 속보로 보도되고 있었다.
그때 나는 수술을 바로 앞두고 있어 두 손은 이미 침대에 고정되고, 산소마스크를 쓰고 있어 의료진과 대화조차 불가능한 상태였다. 머릿속이 하얘졌다.
'이게 무슨 일이야, 이런 상황에서 내가 온전히 아이를 낳을 수 있을까? '
무장 공비가 침투했다는 강릉은 내가 누워있던 보건소에서 차로 고작 1시간 30분밖에 걸리지 않는 거리였기 때문이다. 바깥세상은 일촉즉발의 전시 상황인데 나는 사지가 묶인 채 출산이라는 두려움을 넘어선 공포를 고스란히 온몸으로 받아들여야 했다. 그렇게 나는 첫아이를 내 고향 시골 보건소에서 출산했다.
지금은 무용담처럼 나의 출산기를 추억하지만, 사실 그 무모함의 밑바닥에는 한 생명을 잉태하고 품어온 열 달의 시간이 있었다. 내 몸속에서 또 다른 심장이 뛰고 있다는 것을 느끼며 소중한 생명을 품었던 10개월은 두려움과 경이로움이 늘 공존하는 날들이었다. 내 몸은 이제 나만의 소유가 아니었고, 내 모든 삶은 아이의 안녕을 가장 우선에 두었다. 어쩌면 무모해 보였던 시골 보건소에서의 출산 결정은 엄마가 나를 품어주었듯 나도 내 아이를 품고 결국 나를 낳아준 엄마 곁에서 아이를 출산하고픈 용기였을지도 모르겠다.
세월은 흘러 그날의 아찔했던 공포도, 온 나라를 들썩이게 했던 무장 공비 사건도 이제는 빛바랜 역사와 추억이 되었다. 그러나 매년 9월 18일이 되면 나는 늘 한 번도 보지도 만나지도 못한 신을 찾는다. 만약 신이 있어서 내게 단 한 번의 감사한 인사를 전할 기회를 준다면 기꺼이 30년 전 오늘을 꼽을 것이다.
자칫 위험할 수도 있었던 상황에서 아무 탈 없이 세상에 나와준 딸에게, 그리고 최선을 다해준 의료진과 나의 엄마에게 고개 숙여 인사한다. 내 삶에서 가장 큰 기적은 바로 30년 전 그 시골 보건소의 수술실이었다.
덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.