고분을 걸으며 신라의 역사를 보다

큰사진보기 ▲진평왕릉 전경.몇 번을 찾아도 마음이 편안해지는 진평왕릉. 화려한 장식은 없지만 오래된 나무와 너른 잔디가 묘한 안정감을 준다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진평왕릉.50년 넘게 신라를 다스린 진평왕의 능. 훗날 김춘추와 김유신의 시대가 열릴 수 있는 정치적 토대가 그의 긴 재위 동안 마련됐다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲태종무열왕릉.폐위된 진지왕의 손자이자 진평왕의 외손자였던 김춘추가 잠든 태종무열왕릉. 그는 654년 신라 최초의 진골 출신 왕이 됐다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲태종무열왕릉비 귀부.태종무열왕릉비의 귀부. 왕의 무덤 주변에 기념비적 석물이 등장하기 시작하는 통일신라 왕릉 문화의 변화를 보여준다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유신 장군 묘 진입로.중학교 때 찾은 뒤 38년 만에 다시 찾은 김유신 장군 묘. 길 끝 봉분이 숲과 꽃나무 사이로 모습을 드러낸다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유신 장군 묘역 우측의 비석.김유신 장군 묘역의 비석. 1930년대 후손들이 세운 것으로 알려져 있으며 마지막 글자의 흔적이 특히 눈길을 끈다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲능과 묘.비석의 마지막 ‘陵’자에 생수를 부어보니 이전 글자의 흔적이 더 또렷하게 드러났다. ‘墓’를 고쳐 ‘陵’으로 새긴 것이라는 이야기가 전해진다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲김유신 장군 묘의 장식.호석과 난간, 십이지신상으로 둘러싸인 김유신 장군 묘. 진평왕릉과 무열왕릉에 비해 훨씬 강한 기념성과 장식성을 보여준다. ⓒ 김영빈 관련사진보기

경주에는 몇 번을 찾아도 다시 가고 싶은 곳이 있다. 내게는 진평왕릉이 그런 곳이다. 대릉원의 거대한 고분들과 비교하면 봉분이 크지도 않다. 서악동 고분군처럼 여러 왕릉이 능선을 이루며 압도하는 풍경도 없다. 특별한 장식도 눈에 띄지 않는다.그런데 이상하다. 진평왕릉에 가면 마음이 편안해지고 넉넉해진다. 몇 번을 찾아갔는데도 그 느낌은 비슷했다. 오래 전 <나의 문화유산 답사기>를 읽으며 기억해 둔 이야기가 있었다. 유홍준 교수가 소개한 소불 정양모 선생의 '경주에서 꼭 해봐야 할 일' 가운데 나는 진평왕릉과 장항리사지는 일찌감치 찾아갔지만, 성덕대왕신종의 실제 종소리를 듣는 일만 오랫동안 남겨두고 있었다. 그리고 며칠 전, 마침내 그 마지막 퍼즐을 맞췄다.수십 년 동안 라디오와 낡은 카세트테이프로만 듣던 성덕대왕신종의 소리를 경주의 밤공기 속에서 직접 들을 수 있었다.그날 경주행의 주된 목적은 따로 있었지만 이상하게 진평왕릉이 생각났다. 경주박물관으로 향하기 전 다시 그곳을 찾았다.진평왕은 579년부터 632년까지 50년 넘게 신라를 다스렸다. 진흥왕이 넓혀놓은 나라를 이어받아 관제를 정비하고 중국 왕조와 외교 관계를 다지는 한편, 고구려와 백제의 압박에도 맞서야 했다. 그러나 내가 진평왕에게 흥미를 느끼는 이유는 그의 업적 때문만은 아니다.그가 왕위에 오르기 직전 작은아버지 진지왕은 폐위됐다. 자연스럽게 진지왕의 아들 김용춘 계통은 왕위 계승의 중심에서 한발 물러나게 됐다.흥미로운 것은 그다음이다. 진평왕은 자신의 딸 천명공주를 김용춘과 혼인시켰다. 그 사이에서 태어난 아이가 훗날 태종무열왕이 되는 김춘추다.진평왕이 먼 훗날까지 내다보며 정치적 판을 깔았다고 말할 수는 없지만, 결과적으로 그의 긴 재위 동안 형성된 왕실의 관계와 정치적 조건이 훗날 김춘추와 김유신의 시대를 여는 토대 가운데 하나가 됐다.진평왕릉의 소박한 봉분을 볼 때면 이상하게 그 역사가 겹쳐 보인다. 그는 자신의 시대에 모든 것을 완성한 왕이라기보다, 다음 시대가 움직일 수 있는 토대를 남긴 왕이었다.진평왕릉과 더불어 다시 가보고 싶었던 무열왕릉으로 향했다. 김춘추는 폐위된 진지왕의 손자였다. 그러나 동시에 천명공주를 어머니로 둔 진평왕의 외손자이기도 했다. 그런 그에게 가장 강력한 동반자가 되어준 사람이 김유신이었다.김유신 역시 신라의 오랜 왕족과는 출발점이 달랐다. 그의 조상은 신라에 투항한 금관가야 왕족이었고, 이후 신라의 진골 귀족으로 편입됐다.김춘추가 김유신의 누이 문희와 혼인하면서 진지왕계와 가야계 진골은 혼인으로 연결됐다. 정치와 외교에 능했던 김춘추와 군사적 기반을 가진 김유신의 결합은 훗날 신라 정국을 움직이는 막강한 힘이 된다.폐위된 왕의 후손 김춘추와 망한 나라 왕족의 후손 김유신. 왕위 계승의 중심에서 한발 비껴나 있던 두 계통이 만나 새로운 중심으로 올라선 셈이다.진덕여왕을 마지막으로 성골의 맥이 끊기고, 654년 김춘추는 왕위에 올랐다. 신라 최초의 진골 출신 왕, 태종무열왕이다.그의 능 앞에 서니 오래전 역사책에서 읽었던 또 하나의 이야기가 떠올랐다. 642년 대야성이 백제군에 함락됐을 때 김춘추는 성주였던 사위 김품석과 딸 고타소를 잃었다. <삼국사기>에는 그 소식을 들은 김춘추가 기둥에 기대어 한동안 말을 잃었다가 백제를 반드시 멸하겠다는 뜻을 밝혔다고 전한다. 이후 그는 직접 고구려로 가 원병을 요청하는 등 적극적인 대외 행보에 나섰다.어릴 때는 그것을 그저 '김춘추가 백제를 멸하기로 결심한 사건'으로 읽었다. 그런데 나도 딸을 키운 아버지가 되어 무열왕릉 앞에 서니 조금 다르게 다가왔다.역사책에는 한 나라의 운명을 움직인 결단으로 기록됐지만, 그보다 먼저 딸을 비참하게 잃은 한 아버지의 뼛속까지 사무치는 슬픔이 있었던 것은 아닐까.그 순간 왕이 되기 전의 김춘추가 한 사람의 아버지로 아주 가까이 느껴졌다.그의 아들 법민은 훗날 문무왕이 되어 동해 봉길리 앞바다의 대왕암으로 남았다. 또 다른 아들 김인문의 무덤도 무열왕릉 길 건너에 있다.그런데 김춘추의 삶을 송두리째 흔들었던 딸 고타소는 어디에 누워 있을까. 고타소와 김품석의 유골은 훗날 백제 포로들과 교환돼 신라로 돌아왔다고 전하지만, 정작 고타소의 무덤이 어디인지는 알려져 있지 않다.거기에까지 생각이 미치니 거대한 역사에서 지워진 한 사람의 부재가 오히려 더 크게 다가왔다.중학교 때 와본 이후 38년 만에 김유신 장군 묘를 찾았다.김유신은 생전에 왕이 아니었지만 훗날 흥무대왕으로 추봉됐다. 그래서인지 그의 무덤은 여느 장군의 묘라기보다 왕릉을 떠올리게 한다. 이번에 꼭 확인해보고 싶은 것도 있었다.언젠가 영상에서 김유신 장군 묘역의 비석에 새겨진 마지막 글자에 얽힌 이야기를 본 적이 있다. 1930년대 후손들이 세운 것으로 알려진 비석인데, 처음에는 '墓(묘)'자를 새겼다가 훗날 일부를 메우고 '陵(릉)'자로 고친 흔적이 남아 있다는 내용이었다.멀찍이서 보면 그저 '陵'으로 보인다. 하지만 가까이 다가가 자세히 보면 이전 글자의 흔적이 어렴풋이 보인다.영상에서처럼 생수 한 병을 사서 비석의 마지막 글자에 천천히 부어보았다. 물기를 머금자 흐릿했던 흔적이 조금 더 또렷하게 모습을 드러냈다.천 년이 훌쩍 넘은 김유신의 생애보다, 불과 백 년도 되지 않은 비석 한 글자가 오히려 그의 사후 위상이 어떻게 기억돼 왔는지를 말해주는 것 같았다.김유신의 이야기는 사실 기사 한 편에 다 담기 어렵다. 15세에 화랑이 됐고 진평왕 때부터 전장에 나갔다. 선덕여왕과 진덕여왕 시대를 지나 무열왕과 문무왕 때까지 신라 군부의 핵심에 있었다. 백제 멸망과 삼국통일 전쟁의 중심에 섰고, 죽은 뒤에는 흥덕왕대에 '흥무대왕'으로 추봉됐다.그의 무덤을 둘러보면 앞서 본 왕릉들과 또 다른 것이 눈에 들어온다. 봉분을 둘러싼 호석에 십이지신상이 새겨져 있다.통일신라 왕릉에서는 봉분 주변의 호석과 난간, 십이지신상, 사자상, 석인, 비석 등 다양한 석물이 점차 갖춰진다. 특히 십이지신상을 호석에 새기는 형식은 통일신라 왕릉 문화의 대표적인 특징 가운데 하나다.김유신 장군 묘의 십이지신상은 더욱 흥미롭다. 현재의 둘레돌과 십이지신상은 김유신이 673년 죽었을 당시부터 있었던 것이 아니라, 훗날 그가 흥무대왕으로 추봉되는 과정에서 조성됐을 가능성이 제기돼 왔다. 이 무덤의 피장자를 두고도 학계에는 다른 견해가 남아 있다.그래서 나는 신라의 무덤을 볼 때면 가끔 엉뚱한 상상을 한다. 대릉원의 거대한 고분들은 엄청난 황금과 유물을 품고 있으면서도 정작 자신의 주인이 누구인지 좀처럼 알려주지 않는다.천마총, 황남대총, 금관총처럼 현대에 들어와 붙여 부르는 이름으로 남은 무덤도 많다. 주인을 알려주는 뚜렷한 단서도 없고, 잘 모르는 사람이 보면 그저 커다란 뒷동산 언덕처럼 보이는 봉분도 있다.혹시 통일 이전 신라의 왕과 귀족들은 사후 자신의 깊은 잠을 방해받고 싶지 않았던 것은 아닐까.물론 사료로 확인할 수 없는 나만의 상상일 뿐이다.하지만 통일신라에 들어서면서 무덤의 모습은 달라진다. 무덤 주인을 알리는 비석과 죽은 이를 지키는 석물들이 나타나고, 봉분 주변은 점차 살아 있는 사람들이 죽은 이를 기억하고 기념하는 공간으로 변해간다.초기 신라의 무덤이 죽은 이를 감추었다면, 통일신라의 왕릉은 죽은 이를 드러내기 시작한 것처럼 보인다.김유신의 무덤은 그 변화의 한가운데 놓여 있었다.진평왕릉과 무열왕릉, 김유신 장군 묘. 처음에는 같은 시대를 이어 살았던 세 사람의 무덤을 찾아간다고 생각했다. 돌아와 생각해보니 내가 본 것은 사람 셋이라기보다 신라라는 나라의 질서가 바뀌어가는 과정이었던 것 같다.50년 넘게 나라를 다스리며 다음 시대의 토대를 남긴 진평왕. 폐위된 왕의 후손으로 태어나 진골 최초의 왕이 된 김춘추. 망한 가야 왕족의 후손으로 신라 최고의 장군이 된 김유신.김춘추와 김유신이 만났고 두 집안은 혼인으로 묶였다. 정치와 외교를 움직인 사람과 군사를 움직인 사람이 손을 잡았다. 그들의 다음 세대에서 신라는 백제와 고구려를 차례로 무너뜨리고, 당과도 싸우며 이전과는 전혀 다른 나라를 만들어갔다.역사는 결과를 알고 읽으면 모든 일이 처음부터 예정돼 있었던 것처럼 보이기도 한다. 하지만 진평왕릉의 고즈넉한 봉분 앞에 서 있으면 그런 생각은 조금 달라진다. 그들 역시 자신들이 어디까지 가게 될지는 몰랐을 것이다. 한 사람이 길을 열었고, 다음 사람이 그 길을 걸었으며, 또 다른 사람이 그 길을 넓혔다.그리고 1,400년 가까이 아득한 시간이 흐른 어느 날, 그들이 누운 유택 주변을 천천히 따라 걷는 한 사람이 있었다.