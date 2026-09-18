추미애 "선거사무계약 문제 없다"... 김민석 "적정성 들여다 볼 것"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 ⓒ 경기도청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 당대표 ⓒ 김민석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

추미애 경기도지사의 6·3 지방선거 선거사무계약을 둘러싸고 경기도와 더불어민주당 지도부 사이에 미묘한 온도 차가 감지되고 있다.경기도는 18일 대변인 서면 브리핑을 통해 도지사 선거사무계약 논란에 대해 적극 해명했다. 경기도는 민선 7·8기 전 경기도지사도 선거 당시 해당 업체의 전신 업체와 선거컨설팅 계약을 맺은 사실이 있다며, 경기도 선거 경험과 데이터·노하우가 축적된 업체와 계약하는 것은 상식적인 일이라고 밝혔다.또한 선거비용 관련 내용은 선관위에 투명하게 공개돼 있으며 선관위로부터 어떠한 문제도 지적받은 바 없고, 선거보전금액도 선관위 규정에 따라 실사 검증을 거쳐 엄격하게 집행된다고 설명했다.경기도지사 선거가 유권자 약 1200만 명에 31개 시군, 64개 선거연락사무소를 둔 최대 규모 광역단체장 선거인만큼, 문제가 된 금액은 컨설팅뿐 아니라 유세차·현수막·선거벽보·선거운동 용품·여론조사 등이 포함된 실 집행액이라고 강조했다. 아울러 당으로부터 상당액을 차입해 선거를 치른 뒤 전액을 당에 상환하는 이례적 모범을 보였다고 덧붙였다.추미애 지사도 이날 자신의 페이스북에 이 같은 도의 입장을 인용하며 직접 반박에 나섰다. 추 지사는 "근거 없는 논란에 유감입니다"라는 글에서 "지방선거 광역단체는 규모가 크기 때문에 거의 모든 광역단체장 후보들은 당에서 차입해 선거를 치르고, 저는 모범적으로 전액 반환했습니다"라며 "제가 계약한 업체는 과거 경기도 민선 7기, 8기때도 계약했던 업체"라고 밝혔다.이어 "선거를 치루며 노하우가 생긴 업체와 계약하는 것은 당연한 일"이라며 "어떤 근거도 없이 논란을 만드는 배경에 의문이 들고 유감"이라고 말했다. 그러면서 "지금은 민생과 개혁을 위해 매진할 때"라고 강조했다.그러나 같은 날 오전 김민석 더불어민주당 대표는 다소 결이 다른 입장을 내놨다. 김 대표는 이날 오전 민주당 유튜브 채널 '민주당TV'의 '민티07'에 출연해, 추 지사가 지방선거 당시 박시영씨가 운영하는 정치컨설팅 업체 ㈜박시영에 약 21억 원 규모의 용역을 맡긴 데 대해 계약 가격 등을 살펴보겠다고 밝혔다.김 대표는 특정 업체와 큰 규모의 계약을 맺었다는 사실만으로 문제 삼을 수는 없다고 선을 그었다. 다만 "당의 공적 지원금이라 거기서 이뤄진 계약이 가격들이 적정했는지는 저희들이 공적 책임이 있는 부분이어서 관여 할 수밖에 없다"며 "선거 보조금, 정당의 재정은 국민의 돈을 위탁 받아 투명하고 공정하게 쓰는 것"이라고 덧붙였다.독립언론 뉴스하다는 지난 16일 '[선거비용 추적] 추미애 '1위 가능성' 띄운 박시영 회사에 선거비 20억 몰렸다'는 제목의 기사에서, 추 지사의 정치자금 수입·지출보고서와 선거비용 보전청구서를 분석한 결과를 보도했다. 보도에 따르면 추 지사 선거사무소가 지방선거 과정에서 쓴 총 55억 6367만 원 가운데 37.63%인 20억 9371만 원이 정치컨설팅 업체 ㈜박시영에 집중됐다.뉴스하다는 또 박 대표가 선거 전부터 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 등에 출연해 추 지사 관련 여론조사 결과를 여러 차례 소개하고 "추미애 전국 득표율 1위 가능성"을 언급한 시점이 ㈜박시영과 캠프 간 거래 시점과 겹친다는 점(거래 5월 20일, 언급 5월 29일), 추 지사가 과거 박 대표의 유튜브 채널에 직접 출연한 이력이 있다는 점 등을 짚으며 이해충돌 소지를 제기했다.