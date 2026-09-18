이 대통령 '행정수도 세종 신속 완성' 의지에 세종 지역사회 일제히 '환영'

큰사진보기 ▲지난 8월 31일 김종민 국회의원과 세종시의회 의원들이 국회 앞에서 '행정수도특별법' 연내 제정 촉구 퍼포먼스를 펼치고 있는 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 9월 1일 국회 앞 릴레이 시위 모습. (왼쪽부터) 임비호 국가균형발전센터장, 황승원 대책위 공동대표, 황치환 대책위 공동대표, 김병호 국회세종의사당 건립 지원협력사무소장 ⓒ 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 김종민 의원은 국회 본회의 5분 발언에서 행정수도특별법의 연내 제정을 강력히 촉구했다. ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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이재명 대통령이 18일 기자회견에서 '경제수도 서울·행정수도 세종'의 2수도 시대를 열겠다고 밝힌 가운데 세종 지역 정치권과 시민사회가 잇따라 환영의 뜻을 밝혔다.세종시의회는 대통령의 행정수도 완성 의지를 국가적 과제로 평가했고, 행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회와 김종민 국회의원은 대통령의 발언을 계기로 이를 뒷받침할 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구했다.세종시의회(의장 안신일)는 이날 환영 논평을 내고 "수도권 과밀 해소와 국토균형발전을 위해 행정수도 건설을 신속하게 완성하겠다는 대통령의 발언을 뜻깊게 받아들인다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 기자회견에서 "수도권 과밀 해소와 국토 균형 발전을 위해 오랫동안 추진해 온 행정수도 건설을 최대한 신속하게 완성하겠다"며 "경제수도 서울, 행정수도 세종의 경제·행정 2수도 시대를 열겠다"고 말했다.시의회는 행정수도 세종의 완성이 특정 지역을 위한 사업이 아니라 수도권에 집중된 국가 기능을 분산하고 지역 간 균형 있는 성장을 이루기 위한 국가적 과제라고 강조했다. 이어 중앙행정기관 이전과 정부세종청사 건립을 통해 세종이 대한민국 행정의 중심으로 자리매김한 만큼, 행정수도로서 필요한 기능과 제도적 기반을 갖춰 나가야 한다고 밝혔다.시의회는 "국가적 차원의 메시지에 지속적으로 행정수도 완성을 향한 의지가 포함된다는 점은 매우 고무적"이라며 "국토균형발전이 선언에 머무르지 않고 구체적인 정책과 제도를 기반으로 진전할 가능성이 있다"고 평가했다.그러면서 행정수도 완성과 국토균형발전을 위해 의회 차원의 역할을 이어가고, "국민적 공감대를 바탕으로 대한민국의 지속가능한 발전이 결실을 보도록 의회 차원의 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(공동상임대표 황치환·황승원, 아래 대책위)는 대통령의 발언을 환영하면서 국회의 입법적 역할을 촉구했다.대책위는 이날 성명을 내고 "이재명 대통령이 다시 한번 '행정수도 세종의 신속한 완성'을 국민 앞에 천명했다"며 "대통령의 강력하고 일관된 행정수도 완성 의지를 환영한다"고 밝혔다.대책위는 특히 행정수도 완성을 세종만의 지역 현안이 아닌 수도권 일극체제를 극복하고 국가 운영체제를 재편하기 위한 국가적 과제로 바라본 대통령의 발언에 의미를 부여했다.또 수도권 과밀과 부동산 문제를 해결하기 위한 해법으로 행정수도 완성을 제시했다는 점에 주목하며 "행정수도 세종은 수도권 집중을 완화하고 국가균형발전을 실현하며 대한민국의 지속가능한 미래를 열어갈 극약처방"이라고 밝혔다.대책위는 이제 선언과 논의를 넘어 입법과 실행이 뒤따라야 한다고 주장했다. 특히 "대통령이 행정수도 완성에 대한 확고한 의지를 거듭 밝힌 만큼 여야는 그 법적 기반을 마련하기 위한 논의와 심사에 나서야 한다"며 행정수도특별법의 신속한 심사를 요구했다.이어 "행정수도특별법을 신속히 심사해 연내 제정으로 이어질 수 있도록 국회가 책임 있는 역할을 다해야 한다"며 "행정수도특별법의 연내 제정을 통해 '경제수도 서울·행정수도 세종'의 새로운 국가 운영체제를 열고 수도권과 지방이 함께 성장하는 대한민국으로 나아가자"고 촉구했다.국회에서도 행정수도특별법의 연내 제정을 촉구하는 목소리가 나왔다. 김종민 국회의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 이 대통령의 '경제·행정 2수도 시대' 구상과 행정수도 신속 완성 입장을 환영하며, 이번 정기국회에서 행정수도특별법을 통과시켜야 한다고 밝혔다.실제로 김 의원은 대선 직후 국정기획위원회에 '서울-세종 양경제' 구상을 제안한 데 이어, 서울과 세종에 수도로서의 특별시 지위를 부여하는 내용의 '행정수도 세종특별시법'을 대표발의하는 등 행정수도 완성을 위한 입법 구상을 제시해 왔다. 이번 대통령의 '경제수도 서울·행정수도 세종' 구상이 자신이 제안해 온 방향과 맞닿아 있다는 점에서 "더 의미가 크고 반가운 제안"이라고 평가했다.이어 "수도권 1극체제 해결의 방아쇠는 행정수도특별법"이라며 "20년 넘게 가다 서다를 반복해 온 행정수도, 이제 그 방아쇠를 당겨야 한다"고 강조했다.김 의원은 또 "대통령도 '신속 완성' 의지를 다시 한번 밝힌 만큼 이번 정기국회 안에 행정수도특별법을 통과시켜야 한다"며 "행정수도특별법 연내 제정, 국회에서 모든 노력을 다하겠다"고 밝혔다.대통령이 행정수도 세종의 신속한 완성을 거듭 강조하면서 향후 관심은 이를 뒷받침할 정부의 정책 추진과 행정수도특별법 제정 등 국회의 후속 조치로 모아지고 있다.