조정식 "남북합의 제도화해야"... 김민석 "다시 온 기회 놓칠 수 없어"

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령과 김정숙 여사, 조정식 국회의장, 김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 참석자들이 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정치권 및 남북관계 원로들이 9.19 평양공동선언과 남북군사합의 8주년을 맞아 단절된 남북대화를 다시 시작하고 과거 합의를 실천으로 이어가야 한다고 강조했다.특히 남북 합의가 정권 교체에 따라 흔들리지 않도록 제도적 기반을 마련하고, 연락통로 복원과 인도적 교류 등 가능한 분야부터 신뢰를 다시 쌓아야 한다고 제안했다.조정식 국회의장은 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 '9·19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식'에서 9·19 합의를 "한반도 평화를 실행 단계로 끌어올린 역사적 성과"라고 평가했다. 감시초소(GP)가 철수되고 군사분계선 일대에서 총성과 포성이 멎는 등 합의가 실제 군사적 긴장 완화로 이어졌다는 것이다.조 의장은 특히 남북 합의의 지속성을 확보하기 위한 국회 역할을 강조했다. 그는 7.4 남북공동성명 이후 수많은 남북 합의가 있었지만 남북 정상 간 합의가 국회 비준 동의로 이어진 사례는 없었다며 "정부가 바뀌어도 국회의 책무는 이어져야 하고, 남북 합의가 존속될 수 있도록 국회 역시 구조적 제도화를 마련해야 한다"고 말했다.조 의장은 앞서 북한 최고인민회의에 제안한 남북 국회회담도 다시 언급하며 "남과 북의 국회가 만나 막힌 대화의 문을 열고 한반도 평화의 길을 함께 모색"해야 한다고 밝혔다.문희상 김대중재단 상임부이사장(전 국회의장)은 대화 재개 못지않게 합의를 지속적으로 이행하는 것이 중요하다고 강조했다. 문 상임부이사장은 "정상들의 악수는 대화의 문은 열지만 평화를 지키는 것은 결국 구체적인 합의와 지속적인 이행에 있다"고 말했다.그러면서 남북관계 복원을 위한 첫 조치로 연락통로 재개를 제안했다. 그는 "가장 먼저 끊어진 연락 통로부터 복원해야 한다"며 이산가족 문제와 인도적 협력처럼 주민들의 삶과 직접 연결된 분야부터 협력을 다시 시작해 신뢰를 쌓아야 한다고 말했다.또 "튼튼한 안보와 지속적인 대화"를 '평화를 움직이는 두 바퀴'로 제시하며 정권이 바뀌더라도 흔들리지 않을 최소한의 화해와 평화 원칙을 마련해야 한다고 강조했다.김민석 더불어민주당 대표는 최근 북미대화 재개 가능성에 주목했다. 김 대표는 과거 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만났을 당시 북한 문제에 관해 이야기를 나눴던 일화를 소개한 뒤 "또 한 번의 기회가 오는 것 같다"면서 "이 기회를 놓칠 수는 없다"고 말했다. 이어 문재인 전 대통령이 제시한 경험과 현 정부의 노력을 모아 이번 기회를 한반도 평화로 이어가야 한다고 강조했다.강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장은 남북 간 신뢰를 다시 쌓아 평화공존의 기반을 마련해야 한다고 강조했다.강 수석부의장은 "우선 평화를 정착시키고 평화적인 방법으로 통일에 이르는 것이 매우 중요하다"며 "인내하면서 신뢰를 구축하고 평화공존의 한반도를 열어갈 큰 그림을 그려가는 지혜와 국민의 뜻을 모아가는 것이 가장 절실한 때"라고 밝혔다.이날 기념식은 민주정부한반도평화계승발전협의회와 통일부, 민주평화통일자문회의, 인천광역시, 경기도, 강원특별자치도가 공동 주최하고 독일 프리드리히 에버트재단이 후원했다.