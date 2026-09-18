여행 당일 "객실 없다" 일방 취소... 숙박 오버부킹 피해 급증

큰사진보기 ▲18일 국회 정무위원회 소속 김현정 더불어민주당 의원이 한국소비자원으로부터 제출받은 '최근 5년간 숙박 오버부킹 관련 상담 및 피해구제 현황'에 따르면 2021년부터 올해 8월까지 오버부킹과 일방적인 예약 취소 관련 소비자상담은 모두 1380건으로 집계됐다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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숙박시설의 초과 예약인 '오버부킹'이나 사업자의 일방적인 예약 취소로 인한 소비자 상담이 올해 8월까지 342건 발생해 이미 지난해 연간 건수를 넘어선 것으로 나타났다. 최근 5년여 동안 관련 소비자상담은 1380건, 실제 피해구제를 신청한 사례도 188건에 달했다.18일 국회 정무위원회 소속 김현정 더불어민주당 의원이 한국소비자원으로부터 제출받은 '최근 5년간 숙박 오버부킹 관련 상담 및 피해구제 현황'에 따르면 2021년부터 올해 8월까지 오버부킹과 일방적인 예약 취소 관련 소비자상담은 모두 1380건으로 집계됐다.연도별로 보면 2021년 139건에서 2022년 195건으로 늘었다가 2023년 140건으로 감소했다. 이후 2024년 242건, 2025년 322건으로 다시 증가했다.올해는 8월까지만 342건이 접수됐다. 지난해 1년 동안 접수된 322건보다 20건 많고, 2021년 연간 139건과 비교하면 약 2.5배 수준이다.실질적인 분쟁 해결을 요구하는 피해구제 신청도 늘었다. 피해구제 신청은 2021년 5건에서 2022년 25건, 2023년 30건, 2024년 35건, 지난해 51건으로 증가했다. 올해도 8월까지 42건이 접수됐다.2021년부터 올해 8월까지 누적 피해구제 신청은 188건이다. 김 의원은 숙박업체의 귀책사유로 예약이 취소됐는데도 소비자가 결제금액 환불 이외의 배상에 대해서는 제대로 안내받지 못하는 경우가 있다는 점도 문제로 제기했다.공정거래위원회의 소비자분쟁해결기준에는 사업자의 귀책사유로 숙박계약이 취소되는 경우 취소 시점 등에 따라 결제금액 환급과 함께 일정한 배상 기준이 마련돼 있다.김 의원은 주요 숙박예약 플랫폼의 이용약관에 이 같은 소비자분쟁해결기준에 따른 추가 배상 규정이 제대로 반영되지 않거나 안내가 부족하다고 지적했다.이에 따라 여행 당일이나 숙박일을 얼마 남겨두지 않고 사업자 측 사정으로 예약이 취소된 소비자가 결제금액만 환불받는 사례가 발생하고 있다는 게 김 의원 측 설명이다.김 의원은 "숙박 예약 플랫폼과 숙박업계의 중복 예약과 일방 취소로 인해 여행지에서 발이 묶이는 등 소비자 피해가 발생하고 있다"며 "공정위 기준상 추가 배상 권리가 있는데도 단순 환불로 끝내는 문제를 개선해야 한다"고 말했다.이어 "공정거래위원회와 관계 당국이 주요 숙박 플랫폼 이용약관을 점검해 소비자분쟁해결기준이 충실히 반영되도록 하고 고의적인 중복 판매나 일방 취소에 대한 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"고 밝혔다.