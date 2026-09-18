"양평 쓰레기매립장,주민 편 가르기 중단해야"

큰사진보기 ▲임정숙 양평군의원이 18일 오전 본회의장에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

양평자원순환센터(옛 무왕리쓰레기매립장) 운영을 둘러싼 지평면 주민과 양평군 간 갈등이 지속되는 가운데 주민의 정당한 문제 제기를 '주민 갈등'이나 '이권 다툼'으로 몰아가지 말 것을 촉구하는 목소리가 나왔다.양평군의회 임정숙(더불어민주당) 군의원은 제318회 1차 정례회 마지막 날인 18일 본회의장에서 5분 자유발언을 통해 집행부에 이같이 촉구했다.임 의원은 "(매립장으로 인해) 같은 지평 주민들이 11개 마을과 20개 마을로 나뉘어 서로를 갈등의 시선으로 바라보아 지평의 공동체가 흔들리고 있다"며 "(주민지원기금을) 지원받은 주민도 잘못이 없고, 지원에서 제외됐다고 문제를 제기하는 주민도 잘못이 없다"고 말했다.이어 "이 문제는 주민들이 서로 싸워야 하는 일이 아닌 행정의 기준과 절차가 명확했는지, 모든 주민에게 공정하게 적용됐는지 확인해 행정이 먼저 돌아보아야 한다"고 밝혔다.그러면서 매립장의 최초 주변영향지역 지정부터 현재까지 지정·변경 과정과 근거자료, 주민지원협의체를 법에서 정하는 대로 절차에 맞게 재구성할 것을 요구했다.또, 주민지원기금의 연도별 조성액과 마을·사업별 집행내역 공개, 법령대로 환경상 영향평가를 통한 안전성 증명, 매립장 향후 운영계획 공개와 주민 의견수렴 자리를 마련할 것을 촉구했다.임 의원은 "30년의 특별한 희생에 대한 대가가 '특별한 갈등'이어서는 안 된다"면서 "30년 희생에 대한 대가는 공정하고 투명하며 신뢰가 기반이 되어야 한다"고 강조했다.앞서 주민지원협의체는 지난 2일 군수 집무실에서 위원장과 위원 6명이 참석해 양평자원순환센터 운영 기간을 2057년까지 30년 더 연장하는 내용의 합의서를 양평군과 체결한 바 있다.그러나, 이날 같은 시각 매립장 사용 연장에 반대하는 주민 200여 명은 군청 앞에서 집회를 열고 "밀실 행정을 중단하고 주민과 소통할 것"을 촉구했다.이들 주민은 지난 14일엔 트랙터와 경운기 등 30여 대를 몰고 월산리를 출발해 매립장까지 왕복 4㎞ 구간 거리 선전을 펼치며 농기계 시위를 벌였다.