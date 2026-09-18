"우리 함께 세상을 바꾸자" 구로·가산 IT 노동자들 연결하는 축제 열려

국내 최대 IT 벤처기업 집적지인 서울디지털국가산업단지에서 IT 노동자들의 축제가 열렸다.
전국화학섬유식품산업노동조합(화섬식품노조) IT위원회는 17일 오후 6시 넷마블 본사가 위치한 서울 구로구 지타워 앞에서 구로와 가산의 IT·게임업계 노동자들을 대상으로 'IT Union Festival'을 열었다. 축제의 표제는 '오늘부터 우리 함께 세상을 바꾸자'다. IT 노동자들이 서로 연결돼 변화를 만들어 보자는 의미다.
츄러스, 핫도그, 컵치킨 등 다양한 먹거리가 있는 푸드트럭과 스틱머신, 해머 등 다양한 게임존(game zone)이 운영됐다. 4가지 게임에 모두 참여한 사람들을 대상으로 경품 추첨도 진행됐다.
박영준 화섬식품노조 수도권지부장은 이날 행사가 "IT 노동자들이 혼자가 아니고 함께하는 동지가 있다는 것"을 알리기 위한 것이라 설명했다. 박 지부장은 "IT 업종 노동자들끼리 똘똘 뭉쳐 권리를 쟁취해보자"며 "화섬식품노조 수도권지부도 적극 지원할 것"이라 약속했다.
오세윤 화섬식품노조 IT위원장(네이버지회장)은 "네이버가 되게 좋은 회사라고 보통 생각하지만 노동조합이 만들어지기 전에는 보상이 어떤 식으로 주어질지 아무도 모르고, 갑자기 위에서 일방적으로 업무가 떨어지기도 하고, 포괄임금제에 장시간 노동에 시달리는 안 좋은 사업장이었다"며 "네이버는 노동조합이 생기고 많이 좋아졌지만, 아직 구로·가산의 많은 IT 업체의 노동자들은 노동조합이 없고 좋은 노동조건을 누리지 못하고 있기 때문에 결국 산업별 교섭이 필요하다고 생각한다"고 밝혔다.
오 위원장은 "화섬식품노조 IT위원회가 산업별 교섭을 통해 IT 산업 전체적으로 포괄임금제를 폐지하고 복지와 보상을 향상시키는 일들을 해나가고자 하는데, IT 노동자들이 모여 어떤 문제를 겪고 있고 어떤 경험을 하고 있는지 나누는 것이 출발점인 것 같다"면서 "네이버 카페 '아이티 놀이터'에서 여러 경험과 의견을 나눠달라"고 당부했다.
네이버 카페 '아이티 놀이터'는 IT·게임업계 노동자들이 일하며 겪는 어려움, 구인·구직 정보, 업계 소식, 중고거래 정보 등을 나눌 수 있는 커뮤니티다. IT·게임업계 노동자라면 누구나 가입할 수 있다(링크
).
IT위원회는 화섬식품노조 산하 특별위원회로, 네이버지회, 카카오지회, 넥슨지회, 스마일게이트지회, 엔씨소프트지회, 웹젠지회, NHN지회, 한글과컴퓨터지회, 넷마블지회, 야놀자지회, 우아한형제들지회, 알티베이스지회 등이 활동하고 있다. 지난 10월에는 판교에서 첫 'IT노동자 페스티벌'을 열었다. 오는 10월 15일 판교역 광장에서 판교의 IT·게임업계 노동자들을 대상으로 두 번째 'IT 페스티벌'을 열 예정이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.필자는 화섬식품노조 교육부장입니다.