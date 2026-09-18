"우리 함께 세상을 바꾸자" 구로·가산 IT 노동자들 연결하는 축제 열려

▲화섬식품노조 IT위원회가 17일 오후 6시 넷마블 본사가 위치한 서울 구로구 지타워 앞에서 구로와 가산의 IT·게임업계 노동자들을 대상으로 'IT Union Festival'을 열었다. ⓒ 화섬식품노조 관련사진보기