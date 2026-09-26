외나무다리 위 그림 같은 풍경...'아름다운길 100선'의 위엄

가을 한복판에 있는 추석. 북적거리는 명절 가운데 잠시 숨 돌릴 틈도 필요하겠지요. 이 계절에 가장 잘 어울리는 쉼, 산책. 쉬엄쉬엄 거닐기 좋은 동네별 천변 풍경과 산책 코스들을 소개합니다.

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 넓게 펼쳐진 백사장과, 내성천을 곡선으로 가로지르는 외나무다리. ⓒ 배은설 관련사진보기

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큰사진보기 ▲내성천 흐르는 곁의 강둑길, 훌쩍 키 큰 해바라기를 비롯해 고운 가을꽃들이 가득하다. ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲연둣빛 밤송이가 한창 가을을 향해 익어가고 있다. ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲폭 좁은 외나무다리는 가만가만 천천히 걷게 된다. ⓒ 배은설 관련사진보기

큰사진보기 ▲무섬마을을 이루는 고택들을 더 아름답게 만들어주는 고운 꽃들. ⓒ 배은설 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 ‘그래서, 여행’ (https://blog.naver.com/tick11)에도 실립니다.

혹 요즘 하늘 보셨나요? 아직 안 보셨다면 지금 잠깐만 올려다보고 오십시오. 사실 금세 보고 말 풍경이 아니라서, 돌아오지 않으실 수도 있겠습니다. 그래도 괜찮습니다. 가을하늘이지 않습니까. 높고 말간 하늘에, 푸른 하늘 사이로 두둥실 떠오른 구름들은 또 어떻고요. 예쁜 구름 선발 대회라도 하는지 너도나도 보송한 얼굴을 내밀고 있습니다.서두가 좀 길었습니다만, 감탄사 한 번만으로는 턱없이 부족한 요즘의 하늘이라서 말이죠. 게다가 솔솔~ 제법 선선한 바람까지 기분 좋게 불어옵니다.가을을 좀 만나봐야겠습니다. 제대로 말이죠. 추석 4일간의 빨간 날 중 적어도 하루는 가을과 함께 걷기로 다짐합니다.작은 마을을 품고 잔잔히 휘감아 도는 내성천, 따뜻한 햇살 아래 반짝이는 은빛 백사장이 펼쳐지는 곳. 경북 영주 무섬마을로 향해보는 건 어떨까요. 고즈넉하고 운치 있는 곳이라 오롯이 가을을 만나기 좋은 장소입니다.도심과는 살짝 떨어진 곳이라 가는 길이 한적합니다. 논에 서 있는 벼들은 조금씩 더 노랗게 익어가는 중입니다. 무섬마을에 가까워질수록 점점 더 가을입니다.무섬마을을 대표하는 건 역시나 내성천을 가로지르는 외나무다리입니다. 하지만 이곳에 닿기도 전부터 자꾸만 발걸음을 멈추게 됩니다. 어느새 눈길을 끄는 고운 것들이 많은 까닭입니다.길게 내성천이 흐르는 곁의 강둑길을 따라 조르르, 크고 작은 꽃들이 가득합니다. 주홍, 자두, 분홍의 색색깔 꽃들이 산들산들 부는 바람에 편안히 몸을 내맡기고 있어요. 훌쩍 키 큰 노오란 해바라기도 믿음직스럽게 자리를 지키고 있습니다.그냥 스쳐 지나갈 수 없는 풍경들이죠. 강둑길을 따라 걷기로 합니다. 걷는 도중 바닥에 얌전히 놓인 무언가를 발견했습니다. 연둣빛을 띤 이것은 뾰족뾰족하고 동글동글해요. 밤입니다. 고개를 들어보니 파란 하늘 사이로 나무에 매달린 밤송이가 한가득입니다.밤송이뿐인가요. 가만 눈여겨보니 곳곳에 대추도, 감도 주렁주렁 매달려 있습니다. 아직은 푸릇푸릇하지만 서서히 익어가는 중입니다. 그래요. 가을입니다. 이미 가을은 훌쩍 다가와 옆에서 함께 걷고 있었어요. 그 사실을 이곳에 와서야 새삼 깨닫게 됩니다.그렇게 천천히 걷다 보니 저 멀리 내성천을 부드럽게 곡선으로 가로지르는 외나무다리가 보입니다. 발바닥 아래로 희디흰 모래가 폭신하게 밟히는 백사장을 지나 이윽고 다리 위에 오릅니다. 폭이 좁은 만큼 가만가만 균형을 잡으며 천천히 한 걸음, 두 걸음 발걸음을 떼봅니다.유유히 흐르는 내성천은 물속이 훤히 비칠 만큼 맑아요. 그 속을 작은 물고기 떼들이 자유롭게 유영합니다. 고요한 가운데 귓가에서 물소리가 들려옵니다. 벌써 떠나기엔 아직 못다 한 말이 남은 듯 매미 소리도 함께 들려옵니다.무섬마을과 마을 속 특별한 외나무다리, 그리고 빼어난 자연까지 한데 어우러진 풍경은 마치 한 폭의 산수화를 그려놓은 듯합니다. 무섬마을 외나무다리가 한국의 아름다운길 100선에 선정되었던 이력을 굳이 알지 않더라도, 이곳은 누구에게나 아름다움이 뭔지 알게 해줍니다.외나무다리만 걷는다면 그 아름다움을 다 담지 못해요. 무섬마을 골목 구석구석을 걸을 차례입니다. 골목 곳곳에는 기와집과 초가집들이 한데 오순도순 모여 있습니다. 100년이 넘는 오랜 시간을 거슬러 여전히 자리를 지키고 있는 역사 깊은 가옥을 비롯해, 이곳에는 40여 개의 고즈넉한 전통 고택들이 마을을 이루고 있습니다.옛 정취 가득한 고택들을 더 아름답게 해주는 건 소담스러운 꽃들입니다. 고택 마당에서도, 골목길에서도 활짝 핀 꽃들이 곳곳에서 반겨줍니다. 보이지 않는 곳에서 부지런히 꽃을 심고 가꿨을 고택 주인장의 정성스러운 손길이 고스란히 느껴집니다.골목길을 걷다 보면 문득 깨닫게 됩니다. 이곳에는 고택을 가리는 대문이나 높은 담장이 없어요. 마을 사람들 모두가 친인척 관계인 집성촌이기도 하고, 집주변으로 담장을 쌓을 공간 또한 부족했기 때문이라고 합니다. 덕분이라고 해도 될까요. 이곳을 찾는 많은 여행객들은 까치발을 한 채 담장 너머를 구경하지 않아도 됩니다. 고택의 운치를 누구나 마음껏 누릴 수 있죠.아마도 눈 두는 곳마다 운치 있는 풍경을 담고 있는 곳이어서인가 봅니다. 무섬마을에서는 그 누구도 서두르는 사람이 없습니다. 모녀인 듯 친구인 듯 티격태격하면서도 다정하게 어깨를 나란히 한 채 걷는 두 사람도, 멀찌가니 떨어져 있어도 앞서거니 뒤서거니 하는 게 누가 봐도 노부부이겠거니 싶은 두 사람도, 손주까지 출동한 대가족들의 발걸음도 이곳에서는 저절로 느려집니다. 시간마저도 덩달아 천천히 여유롭게 흘러가는 기분입니다.가을로 향하는 세상은 하루하루 날이 더해갈수록 좀 더 곱고 선명해집니다. 이런 계절엔 천천히 걸으며 주변의 풍경 하나하나를 눈에 담는 소소한 일들이 가장 근사한 일이 되기도 합니다.꼭 영주 무섬마을이 아니어도 좋습니다. 낙동강 물길 따라 이어지는 예천 쌍절암 생태 숲길도, 양원역에서 승부역까지 굽이굽이 길이 이어지는 봉화 낙동강 세평하늘길도, 개미취 피어나며 보랏빛 군락을 이루는 안동 하회마을도, 야트막한 돌담길 따라 걷기 좋은 군위 한밤마을도, 하얗게 억새 가득한 문경 돌리네습지 생태탐방로도 좋겠습니다. 걸어볼까요. 이토록 가을입니다.