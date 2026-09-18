민주당 정준호, 정치자금법 위반 1심 당선무효형

큰사진보기 ▲더불어민주당 정준호(전남광주 북구갑) 의원이 18일 광주지방법원에서 열린 자신의 정치자금법 등 위반 사건 1심 선고 뒤 입장을 밝히고 있다. 2026. 9. 18 ⓒ 김형호 관련사진보기

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더불어민주당 정준호(전남광주 북구갑) 의원이 불법 정치자금 수수와 당내 경선 과정에서 선거운동원에게 비용을 지급한 혐의 등이 1심에서 일부 유죄로 인정돼 당선무효형을 선고받았다.광주지방법원 형사12부(재판장 장우석 부장판사)는 18일 공직선거법과 정치자금법 위반 혐의로 기소된 정 의원에 대해 벌금 1000만 원과 추징금 5000만 원을 선고했다. 선거법 위반 혐의로 함께 기소된 선거캠프 관계자 2명에게는 벌금 700만 원과 400만 원이 선고됐다.정 의원은 2023년 7월 국회의원으로 당선될 경우 딸을 보좌진으로 채용하겠다고 약속하며 건설업자에게 5000만 원을 수수한 혐의가 유죄로 인정됐다. 정 의원은 재판 과정에서 변호사 사무실 운영비 명목의 차용금이라는 주장을 폈으나, 재판부는 받아들이지 않았다.정 의원은 또 2024년 2월 당내 총선 경선을 앞두고 전화홍보방 등을 운영하며 선거운동원들에게 금품을 제공한 혐의로도 기소됐다. 재판부는 이 가운데 선거운동원 1명에게 경선운동 대가로 380만 원을 제공한 부분에 대해서만 유죄로 판단하고, 나머지 전화·문자 홍보원들에게 비용이 지급된 부분은 무죄로 판단했다. 비용 지급과 관련해 정 의원이 사전에 알고 있었다는 등 범죄 사실이 증명되지 않았다는 이유에서다.선출직 공직자는 공직선거법 또는 정치자금법 위반으로 100만 원 이상의 벌금형이 확정되면 당선이 무효돼 직을 읽는다.정 의원은 선고 뒤 기자들과 만나 즉각 항소하겠다는 입장을 밝혔다. 정 의원은 "일부 유죄 판단 등 실체적 사실관계나 공소시효 완성 여부 등 절차적인 부분도 다툼의 여지가 많다. 즉각 항소할 것"이라며 "심려를 끼쳐 드려 송구하고, 의정 활동에 지장 없도록 노력하겠다"고 말했다.이번 사건과 관련해 정 의원은 검찰에 두 차례 기소됐다.검찰은 2024년 7월 정 의원을 처음 기소됐으나, 재판 과정에서 수사 개시 검사와 기소 검사를 분리하도록 한 검찰청법 규정 위반 사실이 드러나 2025년 2월 공소기각 판결이 내려졌다. 이후 검찰은 같은 해 3월 정 의원을 같은 혐의로 재기소했고, 이에 따라 1심 재판 절차가 다시 진행됐다.정 의원은 첫 기소 당시 권한 없는 검사가 공소를 제기한 만큼 공직선거법상 6개월의 공소시요가 이미 완성돼 공소기각 또는 면소 판결이 내려져야 한다고 주장해 왔다. 그러나 1심 재판부는 이날 "실체적 진실규명과 국가 형벌권 실현 등 형사절차의 원칙을 훼손한 정도는 아니다"며 정 의원 측 주장을 배척했다.