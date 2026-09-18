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교육

인천경기

26.09.18 14:56최종 업데이트 26.09.18 14:56

인천시교육청, '세계로국제중고교' 입학설명회 개최

시교육청이 설립·운영하는 공립 대안학교... 세계시민으로 성장하도록 지원

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인천시교육청은 9월 16일과 17일 이틀 동안 세계로국제중고등학교 2027학년도 신입생 모집을 위한 입학설명회를 학생과 학부모 200여 명을 대상으로 개최했다.
인천시교육청은 9월 16일과 17일 이틀 동안 세계로국제중고등학교 2027학년도 신입생 모집을 위한 입학설명회를 학생과 학부모 200여 명을 대상으로 개최했다. ⓒ 인천시교육청

인천시교육청(교육감 도성훈)은 16일과 17일 이틀 동안 세계로국제중고등학교 2027학년도 신입생 모집을 위한 입학설명회를 학생과 학부모 200여 명을 대상으로 개최했다.

세계로국제중고등학교는 인천시교육청이 설립·운영하는 공립 대안학교로, 다양한 문화적 배경을 지닌 학생들이 함께 배우며 세계시민으로 성장하도록 지원하고 있다. 소규모 학급 운영으로 학생 개개인의 특성과 학습 수준을 세심하게 반영한 수업을 진행하며 교사의 밀착 지도를 제공하고 있다.

이번 설명회는 2027학년도 신입생 모집을 앞두고 입학전형 일정, 지원 절차, 제출 서류, 면접 일정 및 전형 방법 등을 구체적으로 안내해 학생과 학부모의 체계적인 준비를 돕고자 마련됐다.

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특히 2027학년도부터 고등학교 과정이 새롭게 개교·운영됨에 따라, 교육과정 운영 방향과 교육 비전, 특색 있는 교육 프로그램에 대한 상세한 소개가 이뤄졌다.

세계로국제중고등학교 교장은 "학생과 학부모님들께서 입학전형을 정확히 이해하고 체계적으로 준비하는 데 도움이 됐기를 바란다"면서 "학생 한 사람 한 사람의 가능성과 다양성을 존중하는 교육을 통해 학생들이 세계와 소통하는 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

#세계로국제중고등학교#공립대안학교#인천시교육청

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