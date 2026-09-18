허태정 "방산 소부장 특화단지 선정, 대전 미래 먹거리 책임지겠다"

큰사진보기 ▲대전시가 첫 방산 분야 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로 선정됐다. 사진은 허태정 대전시장이 18일 브리핑을 하고 있는 모습. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시가 첫 방산 분야 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로 선정됐다. 사진은 허태정 대전시장이 18일 브리핑을 하고 있는 모습. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전이 방산 분야 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로 선정됐다. 대전시는 대덕연구개발특구의 연구 성과를 지역기업의 제품화와 방산기업의 생산으로 연결해, 첨단 유도무기 핵심부품의 국산화와 안정적인 공급망 구축에 나설 계획이다.허태정 대전시장은 18일 브리핑을 통해 산업통상자원부 주관 '제3기 소재·부품·장비 특화단지' 공모에서 방산 분야 특화단지로 선정됐다고 밝혔다. 사업기간은 2027년부터 2031년까지 5년이며, 시는 국비 400억 원 이상이 투입될 예정이라고 설명했다.대상지는 죽동산업단지와 대덕테크노밸리, 안산첨단국방산업단지, 대덕구 문평동 대전방산혁신종합지원센터, 한화에어로스페이스 일원 등 총 803만㎡다. 이들 거점을 연결해 연구개발부터 시제품 제작, 시험·인증, 양산까지 지역 안에서 이어지는 공급체계를 구축한다는 구상이다.핵심 사업은 수입 의존도가 높은 첨단 유도무기 부품의 국산화다. 대전시는 사업 대상 핵심부품의 수입 의존도가 90% 이상이라고 설명하면서, 센서·통신·광학·전자부품 분야의 기술 자립과 공급망 안정성을 높이겠다고 밝혔다.전략품목은 다층 방공·유도무기용 질화갈륨(GaN) 기반 고출력 무선주파수(RF) 송수신 모듈과 무기체계용 전자광학·적외선(EO/IR) 표적획득·추적·유도 플랫폼이다. 표적을 탐지하고 추적하거나 유도무기를 운용하는 데 쓰이는 핵심 기술과 부품을 국내에서 개발·생산하도록 지원하는 것이다.이를 위해 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술원(KAIST), 국방과학연구소(ADD) 등의 연구개발 기술을 지역 중소기업이 제품화하고, 이를 한화에어로스페이스와 LIG D&A 등 주요 수요기업의 생산체계에 연결할 계획이다.주요 지원 분야는 핵심 소재·부품 기술개발과 국산화, 시험·평가·인증, 수요기업과 공급기업 간 협력, 기술사업화와 양산, 국내외 방산 공급망 진입 등이다. 대학·지원기관과 연계한 맞춤형 교육과 현장실습, 취업 연계 등 전문인력 양성도 추진한다.거점별 역할도 나눴다. 죽동지구는 초기 연구개발을, 대덕테크노밸리는 연구개발과 시제품 제작을 담당하고, 대전방산혁신종합지원센터는 시험·인증·검증을 지원한다. 한화에어로스페이스는 조립·생산을, 안산첨단국방산업단지는 중장기 양산거점 역할을 맡는 구상이다.이 가운데 대전방산혁신종합지원센터는 2027년 6월 준공을 목표로 추진 중이며, 안산첨단국방산업단지는 2030년 준공을 목표로 개발하고 있다. 대전시는 특화단지와 관련해 152개 기업으로부터 총 1조 1198억 원 규모의 투자 확약을 받았다고 밝혔다.대전시는 이번 선정이 민선 7기부터 추진한 드론 특화 방산혁신클러스터 육성과 지역 산·학·연·군의 협력이 축적된 결과라고 설명했다. 대전테크노파크와 대전방산사업협동조합 등 지역 기관·기업들이 유치에 참여했으며, 지난 8월에는 대전지역 국회의원 7명 전원이 공동주최한 국회 토론회도 열렸다.대전시는 후속 사업을 통해 우수 방산기업 유치와 지역기업 투자를 촉진하고, 민선 9기 공약인 '방산AX 클러스터' 조성에도 속도를 낼 계획이다. 기업의 공급망 진입과 기술사업화를 지원해 일자리 창출과 지역경제 활성화로 연결하겠다는 방침이다.허태정 대전시장은 "이번 결과는 대전시와 연구기관, 대학, 군 그리고 기업들이 한마음으로 치열하게 뛰어준 덕분"이라며 "중앙부처와 긴밀히 손을 잡고 이 사업을 반드시 성공적으로 완수해 대전의 미래 먹거리를 확실히 책임지겠다"고 밝혔다.