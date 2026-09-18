부천 행정복지센터, 주민 1만7천 명 '주민번호·연락처' 유출 논란

큰사진보기 ▲전 국민을 대상으로 진행 중인 주민등록 사실조사 과정에서 부천시 오정구의 한 행정복지센터가 주민 1만 7천여 명의 민감한 개인정보가 담긴 명부를 통장들에게 무더기로 배포한 사실이 확인돼 큰 파장이 예상된다. ⓒ 정재현 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

전 국민을 대상으로 진행 중인 주민등록 사실조사 과정에서 부천시 오정구의 한 행정복지센터가 주민 1만 7천여 명의개인정보가 담긴 명부를 통장들에게 무더기로 배포한 사실이 확인돼 파장이 예상된다.18일 <부천뉴스> 취재를 종합하면, 부천시는 지난 7월 20일부터 오는 12월 14일까지 주민등록사항과 실제 거주 여부를 일치시키기 위한 '2026년 주민등록 사실조사'를 추진하고 있다. 이번 조사는 정부24 앱을 이용한 비대면 조사(7월 20일~9월 7일)를 먼저 진행한 뒤, 미응답 세대 및 중점조사 대상을 상대로 통장과 담당 공무원이 직접 방문하는 대면 조사(9월 8일~11월 9일) 방식으로 운영된다.문제는 비대면 조사가 끝나고 방문 조사로 전환되는 과정에서 발생했다. 부천시 오정구 원종1동 주민센터는 지난 9월 9일, 비대면 조사 미참여 세대 등을 분류한 뒤 대면 조사 대상 주민들의 실명, 13자리 주민등록번호 전체, 세대원 전체 주소, 휴대전화번호 등이 가감 없이 수록된 명부를 대량 출력했다.이렇게 출력된 개인정보 명부는 관내 통장 20여 명에게 그대로 전달됐다. <부천뉴스>가 본격적인 취재에 나선 17일 오후 6시까지도 이 명부는 통장들의 손에 들려 있었던 것으로 확인됐다. 유출된 명부에 포함된 주민 수는 무려 1만 7천 명에 달한다.실제 <부천뉴스> 취재진이 직접 확인한 명부에는 주민의 암호화되지 않은 13자리 주민등록번호와 개인 연락처, 상세 주소 등 고도의 개인정보가 노출되어 있었다.부천시 오정구 원종1동행정복지센터 관계자는 지난 16일 <부천뉴스>와의 인터뷰에서 "(방문 시 조사 대상이 없는 경우가 많아) 통장들이 연락처 등이 담긴 명부를 요청했고, 이에 따라 출력해서 제공했다"고 해명했다.행정기관이 주민들의 주민등록번호 전체와 연락처를 통장 등 외부 민간인에게 유입·배포한 행위는 현행법 위반 소지가 매우 크다는 지적이 나온다. 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한)에는 '주민등록번호 등 고유식별정보는 법령에서 구체적으로 허용한 경우를 제외하고는 원칙적으로 처리가 금지된다. 또한 정보주체의 동의 없이 제3자에게 제공하거나 유출해서는 안 된다'고 규정돼 있다.또한 개인정보보호법 제29조(안전조치의무)에 '개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 및 접근 권한 관리 등 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다'라고 돼 있다.이런 법령에 따라는 반 공무원이나 다름없는 통장의 활동이라 할지라도 13자리 주민번호 전체가 포함된 대량의 개인정보 명부를 과도하게 제공하는 것은 법적 한계를 벗어났다는 평가다.특히 행정안전부의 주민등록 사실조사 지침상으로도 통장에게 전달되는 조사 명부에는 주민등록번호 뒷자리를 마스킹(음영 처리)하거나 필수적인 정보만 최소한으로 제공해야 함에도, 원종1동은 과도한 정보를 특별한 조치 없이 그대로 노출시켰다.사태의 심각성을 인지한 부천시는 즉각적인 회수 조치에 나섰다고 밝혔다. 부천시 관계자는 <부천뉴스>에 "개인정보 유출 정황이 확인된 즉시 배포된 출력본을 전량 모아서 폐기 처리했다"며 "부천시 전체 부서 및 동 행정복지센터에 관련 공문을 발송하고 개인정보 보호 교육을 재실시하는 등 즉각적인 재발 방지 대책을 강구했다"고 밝혔다.그러나 1만 7천 명에 달하는 주민들의 민감 정보가 수일 동안 민간에 노출되었던 만큼, 2차 피해 우려 및 책임 규명을 둘러싼 주민들의 반발은 당분간 지속될 전망이다.