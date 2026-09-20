추석 연휴 해외여행·성묘 때 감염병 주의... "예방수칙 꼭 지켜야"

추석 연휴(9월 24~27일)를 앞두고 해외여행과 성묘·벌초 등 야외활동이 늘어날 것으로 예상되면서 질병관리청이 감염병 예방수칙 준수를 당부했다. 특히 일본의 홍역과 인플루엔자(독감), 동남아시아의 모기매개 감염병, 국내에서는 진드기매개 감염병에 각별한 주의가 필요하다.
임승관 질병관리청장은 20일 "질병관리청은 추석연휴에도 비상방역체계를 유지하고 질병관리청 콜센터(1339)를 24시간 운영하는 등 감염병 발생 동향을 면밀히 살펴 신속히 대응하겠다"고 밝혔다.
임 청장은 이어 "추석은 가족과 친지가 함께하는 소중한 시간인 만큼 서로의 건강을 지키기 위한 노력이 중요하다"며 "연휴 기간 주의해야 할 감염병 정보를 미리 확인하고, 손씻기와 기침예절 등 생활 속 예방수칙을 실천하여 건강하고 즐거운 명절을 보내시길 바란다"고 당부했다.
일본 홍역·인플루엔자 유행... 동남아는 모기 조심
질병청에 따르면 우리 국민이 많이 찾는 일본에서는 올해 8월 말까지 홍역 환자가 549명 발생해 최근 10년 중 가장 많은 수준을 기록했다. 홍역은 공기 중으로 전파되고 전염력이 매우 강한 만큼 MMR(홍역) 백신을 2회 접종하지 않았거나 접종 여부가 불확실하다면 예방접종을 권고했다.
인플루엔자도 일본에서 예년보다 5주 빠른 34주차에 유행기에 들어섰다. 축제장이나 다중이용시설 등 사람이 많이 모이는 곳에서는 손 씻기와 기침예절을 지키고, 발열·기침 등 증상이 있으면 마스크를 착용하고 다른 사람과의 접촉을 줄여야 한다.
베트남·태국·필리핀 등 동남아시아에서는 모기에 물리지 않는 것이 중요하다. 외출할 때 밝은색 긴 옷을 입고 모기 기피제를 3~4시간 간격으로 사용하는 것이 권고된다. 입국 때 모기에 물렸거나 발열·두통·근육통 등 뎅기열 의심 증상이 있으면 검역관에게 신고하면 무료 검사를 받을 수 있다.
중국을 방문할 경우에는 가금류 농장이나 생가금류 시장 방문을 피하고 마스크와 기침예절을 지켜야 한다. 광둥성·광시좡족자치구·쓰촨성·윈난성 등 중점검역관리지역을 방문하거나 경유했다면 입국 때 큐-코드(Q-CODE) 또는 건강상태질문서를 제출해야 한다.
해외여행에서는 지역과 관계없이 오염된 물과 음식도 피해야 한다. 음식은 충분히 익혀 먹고 안전한 물을 마시며, 위생 상태가 불확실한 음식이나 길거리 음식 섭취에 주의해야 한다.
독감·코로나19 증가... 고위험군은 사람 많은 곳 피해야
국내에서도 호흡기 감염병 유행이 이어지고 있다. 9월 6~12일 인플루엔자(독감) 의사환자는 외래환자 1000명당 31.0명으로 전주 25.3명보다 늘었고, 지난해 같은 기간 6.7명보다 크게 높은 수준이다. 코로나19 입원환자도 9월 6~12일 287명으로 집계돼 최근 8주 연속 증가세를 보이고 있다.
질병청은 65세 이상 고령층과 면역저하자 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 가급적 자제하고, 참석할 경우 마스크를 착용할 것을 권고했다. 요양시설이나 의료기관을 방문할 때도 마스크를 착용하고 해당 기관의 감염 예방수칙을 따라야 한다.
명절 음식은 충분히 익히고, 성묘·벌초 땐 긴 옷
명절 음식을 함께 먹는 과정에서도 감염병 위험이 커질 수 있다. 올해 9월 12일까지 수인성·식품매개 감염병 집단발생 건수는 지난해 같은 기간보다 20.8%, 사례 수는 29.4% 증가했다.
질병청은 음식은 85℃ 이상에서 충분히 익히고, 식재료는 흐르는 물에 씻으며, 조리한 음식은 5℃ 이하에서 안전하게 보관할 것을 당부했다. 설사나 구토 증상이 있으면 음식 조리를 하지 말고, 같은 음식을 먹은 2명 이상에게 유사 증상이 나타나면 즉시 보건소에 신고해야 한다.
성묘·벌초와 농작업 때는 진드기에도 주의해야 한다. 최근 3년간 진드기매개 감염병 환자의 72.1%가 9~11월에 발생했다. 야외활동 때 긴 옷을 입고 진드기 기피제를 사용하며, 귀가 후에는 옷을 세탁하고 샤워하는 것이 좋다.
야외활동 뒤 2주 이내 발열·구토·설사 등의 증상이 나타나면 의료기관을 찾아 진드기 물림이나 벌초·농작업 등 야외활동 사실을 알려야 한다.
질병청은 해외여행 전에는 '해외감염병NOW'(https://www.해외감염병now.kr?utm_source=chatgpt.com
)를 통해 방문 국가의 감염병 정보를 미리 확인할 것을 권고했다.