추석 연휴 해외여행·성묘 때 감염병 주의... "예방수칙 꼭 지켜야"

▲해외유입 모기매개감염병의 예방을 위해서는 ?해외 방문 전 해외감염병now.kr를 통해 방문 국가의 감염병 발생 정보를 확인하고, ?여행 중 긴 팔 상의 및 긴 바지 착용과 모기 기피제 사용 등 예방수칙 준수를 통해 모기에 물리지 않는 것이 가장 중요하다. ⓒ 질병관리청 관련사진보기