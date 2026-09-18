탄소중립 실천 환경보건기술연구원 '공인시험기관인정' 획득

큰사진보기 ▲이재정 대한적십자사 경기도지사장(왼쪽 두 번 째), 과 백영만 환경보건기술연구원장(세 번 째), 박승원 광명시장(네 번 째) ⓒ 광명시 관련사진보기

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탄소중립에 기여한 공을 인정받아 환경부와 대한적십자사, 경기도 광명시, 서울 강서구청으로부터 상을 받은 환경보건기술연구원이 지난 17일 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인시험기관 인정(인정번호 KT1367)을 획득했다.그간 축적해 온 분석 기술력과 철저한 품질관리 체계가 국가 차원에서 객관적으로 검증됐고, 환경 분석 전문 기관으로서의 위상을 한층 높이게 됐다는 게 연구원 측 관계자 설명이다.KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme)는 국가 표준기본법 및 국제 표준 KS Q ISO/IEC 17025에 근거해 시험·검사기관의 기술 역량과 품질경영시스템을 심사해 인정하는 국가 공인 제도다. 국제시험기관인정협력체(ILAC)의 상호 인정 협정(MRA)에 서명한 기구로, KOLAS 인정을 받은 시험 결과는 세계 각국에서도 동일한 신뢰성을 인정받는다.환경보건기술연구원은 이번에 구리, 납, 니켈, 비소, 아연, 카드뮴 등 토양 중금속 6개 항목에 대해 유도결합플라스마-원자발광분광법(ICP-OES) 기반의 국가 공인 시험 능력을 공식 인증 받았다.백영만 환경보건기술연구원 원장은 "이번 인정을 통해 고객사와 지자체가 안심하고 결과를 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "축적된 노하우를 바탕으로 시험 분야를 지속적으로 확대하고, 환경 분석 전문 기관으로서의 기술적 우위를 더욱 공고히 해나갈 것"이라는 각오를 전했다."환경보건기술연구원은 지난해 광명시, 대한적십자사와 협력해 '광명 에코페스타(Eco Festa)', '에코버스타요(Eco Bus Tour)' 등 탄소중립 실천 프로그램 등을 운영하며 환경보건 활동을 펼쳤다. 서울 강서구청과 함께 매년 나무 심기 행사도 하고 있다. 탄소중립에 기여한 공을 인정받아 지난해 말 환경부, 대한적십자사, 경기도 광명시, 서울 강서구청으로부터 상을 받았다. 올 초에는 서울특별시의회 의장상을 받았다.