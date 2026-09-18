한남대 학생들, 지역 현안 직접 취재해 탐사보도 만든다

큰사진보기 ▲대전충남민주언론시민연합과 한남대학교 정치언론학과는 지난 17일 한남대 인돈기념관 대회의실에서 예비 언론인 양성을 위한 '저널리스트 실전 아카데미'를 공동 운영 업무협약을 했다. ⓒ 대전충남민언련 관련사진보기

AD

한남대학교 학생들이 지역 현안을 직접 발굴하고 취재해 탐사보도 영상으로 제작하는 언론교육 프로그램에 참여한다.대전충남민주언론시민연합과 한남대학교 정치언론학과는 지난 17일 오후 한남대 인돈기념관 대회의실에서 업무협약을 맺고, 예비 언론인 양성을 위한 '저널리스트 실전 아카데미'를 공동 운영하기로 했다.이번 교육은 오는 겨울방학 중 6주간 진행되며, 학생들이 주제 선정부터 자료조사와 현장 취재, 인터뷰, 기사 구성, 영상 제작까지 탐사보도의 전 과정을 경험하는 방식으로 운영된다. 교육이 끝난 뒤에는 제작 결과물을 공개하고 평가하는 성과발표회도 열린다.한남대 정치언론학과가 교육생을 선발하면, 시사 전문 프로듀서인 정진호 PD가 기획·취재·영상 제작을 지도한다. 김우찬 변호사는 취재윤리와 명예훼손·초상권 등 보도 과정에서 접할 수 있는 법적 쟁점을 교육한다. 두 사람은 각각 대전충남민언련 상임운영위원장과 운영위원을 맡고 있다.김찬중 한남대 정치언론학과장은 "학생들이 지역사회의 문제에 관심을 갖고, 지역사회에 도움이 될 수 있는 언론인으로 성장하는 좋은 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다.대전충남민언련은 앞서 충남대 언론정보학과 학생들을 대상으로도 같은 프로그램을 운영했으며, 참가자들은 지역 현안을 취재한 탐사보도 영상을 제작해 발표했다.