이 대통령 "북미대화, 평화체제 논의로 발전시킬 것"

큰사진보기 ▲김경수 대통령 정무특보가 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문재인 전 대통령과 김정숙 여사, 조정식 국회의장을 비롯한 참석자들이 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 박수치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령이 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 기조연설을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령이 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 9.19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식에서 기조연설을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령이 18일, 9.19 평양공동선언 8주년을 맞아 북미대화 재개 움직임을 한반도 전쟁 종식과 평화체제 구축 논의로 발전시키겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 문재인 전 대통령은 현재 가장 시급한 과제로 9.19 남북군사합의 복원을 제시하고 북한에 북미대화뿐 아니라 남북대화에도 나설 것을 촉구했다.이 대통령은 이날 오후 국회 의원회관에서 열린 '9·19 평양공동선언 및 남북군사합의 8주년 기념식'에서 김경수 정무특보가 대독한 축사를 통해 "멎었던 바람이 다시 일 기미가 아주 조금씩 보인다"며 "북미대화의 문을 다시 두드리는 손길이 있다"고 밝혔다.이어 "우리 정부는 그 손길이 북미대화 재개로 이어지고 한반도 전쟁 종식과 평화체제 구축 논의로 발전될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한과의 대화 재개에 의지를 보이고 있는 상황을 한반도 평화프로세스를 다시 가동할 기회로 활용하겠다는 뜻으로 풀이된다.이 대통령은 다만 현재의 한반도 상황이 2018년보다 훨씬 어려워졌다는 점도 인정했다. "8년 전에 비해 북측의 핵 능력은 고도화됐고, 대외 환경도 결코 우리에게 유리하지 않다"며 남북대화가 끊기고 협력의 문이 닫힌 사이 "우리 경제와 안보가 치르지 않아도 될 대가를 치르고 있다"고 진단했다.그러면서 9.19 평양공동선언과 남북군사합의를 앞으로의 출발점으로 제시했다. 이 대통령은 두 합의가 "'싸울 필요가 없는' 한반도를 위한 실마리를 어디서부터 풀지 남과 북이 함께 고민해 만든 소중한 약속"이라며 "엉킨 실타래일수록 서두르지 않고 한 올씩 풀어야 한다. 우선 우리가 취할 수 있는 일부터 찾아 해나가겠다"고 밝혔다.9.19 평양공동선언은 2018년 9월 19일 평양에서 열린 남북정상회담에서 문재인 당시 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 채택한 합의다. 남북은 군사적 적대관계 해소와 교류·협력 확대, 이산가족 문제 해결, 한반도 비핵화를 위한 협력 등에 합의했다.특히 부속합의서로 채택된 '9·19 남북군사합의'에는 육상·해상·공중에서의 적대행위 중지와 군사분계선 일대 비행금지구역 설정, 비무장지대(DMZ) 내 감시초소(GP) 시범 철수, 판문점 공동경비구역(JSA) 비무장화 등 우발적 군사충돌을 막기 위한 구체적인 조치들이 담겼다.하지만 북한이 2023년 11월 사실상 합의 파기를 선언한 데 이어 한국 정부도 2024년 6월 군사합의의 전부 효력을 정지하면서 사실상 무력화된 상태이며, 이재명 정부는 비행금지구역 설정 등을 포함한 일부 복원 방안을 검토하고 있다.문재인 전 대통령은 기념사에서 구체적인 남북관계 복원 방안을 제시했다. 문 전 대통령은 "지금 우리에게 가장 시급한 과제는 9.19 남북군사합의의 복원"이라며 "끊어진 군 통신선부터 다시 연결하고, 우발적 충돌 방지 조치부터 되살려야 한다"고 밝혔다.또 무인기와 사이버전, 전자전 등 2018년 합의 당시보다 커진 새로운 군사적 위협까지 관리할 수 있도록 위기관리 체제를 보완해야 한다고 강조했다. 비무장지대(DMZ) 역시 군사적 충돌을 막는 완충지대로 복원하고 장기적으로는 교류와 협력의 공간으로 바꿔나가야 한다고 제안했다.문 전 대통령은 9.19 군사합의의 의미에 대해서도 "남과 북이 서로를 완벽히 신뢰했기 때문에 이루어진 것이 결코 아니다"라고 강조했다. 오히려 오랜 불신과 우발적 충돌의 위험이 있었기 때문에 합의가 필요했다며 "불신이 깊고 정세가 불안할수록 평화를 향한 약속과 합의는 더욱 절실하다"고 말했다.북미대화 재개 동향에 대해서는 트럼프 대통령의 대화 의지를 "높이 평가한다"면서 김정은 북한 국무위원장에게 "이에 화답하고 하루빨리 대화의 장에 나오길 촉구한다"고 밝혔다. 그러면서 2019년 하노이 북미정상회담 결렬 경험을 언급하며 북미대화와 남북대화를 동시에 추진해야 한다고 강조했다.문 전 대통령은 "북미대화와 남북대화는 어느 하나가 다른 하나를 대체하는 관계가 아니다"라며 두 대화가 "수레의 두 바퀴처럼 함께 돌아갈 때" 한반도 평화와 공동번영으로 나아갈 수 있다고 말했다.특히 하노이 회담 당시 북미대화에 무게를 두면서 남북대화가 멈춘 점을 되짚으며, 북미 협상이 다시 난관에 부딪히더라도 남북대화의 통로는 유지해야 한다는 점을 강조했다.이날 두 전·현직 대통령은 모두 2018년 당시보다 한반도 정세가 한층 어려워졌다는 데 인식을 같이했다.