가자지구 구호 활동가, 여권 무효화에 항소

집단학살이 벌어지는 가자지구 구호 활동에 나섰다가 여권을 무효화 당한 해초 활동가(본명 김아현)가 1심 패소에 불복해 서울고등법원에 15일 항소했다.
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해초 활동가는 18일 <오마이뉴스>에 "(서울행정법원) 판결문에 따르면 내 여권은 기한 없이 소멸 상태에 있게 된다"라며 "우리의 주장은 외교부가 여권 무효화에 이유를 밝히지 않았다는 점, 기한 없이 무효화 된다는 점이 개인의 자유를 심각하게 제한하고 있다는 것"이라고 설명했다.
이어 "한국 여권법은 전세계에서 한국을 비롯해 일부 국가에만 있는 이상한 법"이라고 주장하며 "이로 인해 한국 사람은 구호 활동이 거의 불가능하다. 이는 개인에 대한 자유 침해이기도 하지만, 한국 여권에 대한 자유 제한이기도 하다"라고 말했다.
상당수 국가가 자국민에게 여행 자제나 금지를 권고하는 반면, 한국은 여행금지 국가·지역을 폭넓게 지정하고 허가 없이 방문할 경우 형사 처벌되거나 여권 반납을 명령하는 데 따른 문제제기다. 여권법 13조(여권의 효력상실)에 따르면 여권 반납 명령을 받고도 지정한 기한까지 정당한 사유 없이 반납하지 않으면 효력이 상실된다.
외교부는 지난 5월 "(해초 활동가가) 가자지구 방문을 시도하지 않겠다는 확약이 있어야 여권 재발급을 검토하겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.
해초 활동가는 지난 8월 27일 외교부 장관을 상대로 낸 여권반납명령 취소 1심 소송에서 패소했다. 당시 서울행정법원 재판부는 "원고의 신념과 행동의 자유는 존중받아야 하나 국가도 헌법 10조에 근거해 국민의 생명, 신체의 안전을 보호할 의무가 있다"는 이유로, 외교부의 여권 반납 명령이 타당하다고 인정했다. 그러면서 "(국가가) 여권반납명령 외에는 선택할 수 있는 보호수단이 없었다"고 덧붙였다.
김종철 공익법센터 어필 변호사는 패소 직후 기자회견에서 "항소를 통해 외교부의 여권 반납명령의 위법성을 다시 다투고 헌법소송이나 인권조약기구 진정 등 필요한 국내외 법적 절차를 진행하겠다"고 밝혔다.
김 변호사는 "물론 국가는 국민의 생명과 신체의 안전을 보호할 의무가 있다. 그러나 인권 보호 의무가 성인이 양심과 신념에 따라 행동하기로 한 선택에 과도한 간섭을 할 권한을 국가에 주는 것은 아니다"라고 말했다.
이어 "해초 활동가는 전쟁 범죄처럼 이스라엘의 국제법 위반에 국가가 해야 하는 일을 대신 했다. 그러나 외교부는 이스라엘에는 침묵하면서 이스라엘에 항의하는 자국 청년에 대해 기한 없이 여권 무효화라는 강력한 국가권력을 행사했다"라고 지적했다.
해초 활동가는 작년 10월 구호 활동을 위해 여행금지지역으로 지정된 가자지구로 가다가 이스라엘군에 의해 붙잡혀 현지 교도소에 수감됐다가 2일 뒤 풀려났다. 이후 외교부가 해초 활동가에게 여권 반납을 명령했으나 그는 (반납 명령서를) 송달받기 전 이미 가자지구행 구호 활동을 위해 제3국으로 출국한 상태였다.