전국 최초 '무장애도시' 선언 후 14년, 남은 과제는?

큰사진보기 ▲구 명석초에 자리한 진주목공예전수관. 진주형BF 인증을 받은 시설이다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲진주형BF 인증 현판 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주형BF 시설로 인증받은 국토안전관리원 인재교육관 입구 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주형BF 시설로 인증받은 롯데몰 진주점 내부의 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

경남 진주시는 국내 지방자치단체 가운데 가장 먼저 '무장애도시' 조성을 선포했다. 2012년 7월 전국 최초로 '무장애도시'를 선언한 데 이어, 2013년 '진주시 무장애도시 조성 조례'를 제정·공포하고 시행 규칙을 마련했다. 이후 '진주형 BF(Barrier Free) 인증제'를 도입하고 공공시설과 도로·교통·공원 등의 생활환경을 개선하면서 무장애도시 정책을 이어오고 있다.단순히 장애인 편의시설을 몇 곳 더 설치하는 것이 아니라, 장애인·노인·어린이·임산부 등 이동 약자를 포함해 모든 시민이 이동과 시설 이용에 불편함이 없는 '함께하는 무장애 공감(共感)도시'를 추구하고 있다.진주시는 무장애도시 조성을 제도화함으로써 14년째 꾸준히 관련 정책을 이어오고 있다. 조례와 시행 규칙을 마련하고 무장애도시 기본 계획을 수립해 중장기적으로 정책을 추진해 왔다. 특히 민관이 함께 참여하는 무장애도시 추진위원회와 실무인증위원회를 운영하고 있으며, 30개 읍면동에도 별도의 무장애도시추진위원회를 구성해 시민과 함께 사업을 이어가고 있다.읍면동 무장애도시추진위원회는 장애 인식 개선 교육과 홍보, 캠페인, 견학 등에 참여하는 한편, 생활 주변의 작은 경사로와 안전 손잡이 설치 등 주민이 체감할 수 있는 환경 개선에도 나선다.진주시의 무장애도시 정책은 복지정책과가 관련 업무를 총괄하지만, 실제 도시의 장벽을 없애기 위해서는 교통·건축·도로·공원·관광 등 여러 부서의 협업이 필수적이다.진주시 복지정책과 조수민 무장애도시담당 주무관은 "무장애도시는 복지일 뿐만 아니라 교통, 건축, 도로, 관광 등 다양한 부서와 연관돼 있다"며 "무장애도시추진위원회를 통해 시민과 공무원 등이 함께 교육과 홍보, 캠페인 등을 추진하고 있다"고 설명했다.진주시가 독자적으로 추진하는 대표적인 정책은 '진주형BF 인증제도'다. 장애인과 노인, 임산부, 어린이 등이 시설을 이용하는 과정에서 불편함이 없도록 일정 기준을 마련하고, 이를 충족한 시설을 실무인증위원회가 심의해 인증하는 방식이다.진주에 소재한 건물이면 신청할 수 있으며, 인증 시설에는 현판이 부착된다. 현재 진주형BF 인증을 받은 곳은 ▲롯데몰 진주점 ▲한국시설안전공단 인재교육관 ▲진주목공예전수관 ▲대봉새뜰센터 ▲홍락원 등 5곳이다.정부 차원의 BF 인증도 공공시설을 중심으로 확대되고 있다. 남강유등전시관과 실크박물관 등 주요 공공시설이 BF 인증을 받는 등 새로 건립하는 공공시설은 설계 단계부터 장애인의 접근성과 이동 편의를 고려하는 방향으로 변화하고 있다.제도가 실제 도시공간에서 어떻게 구현되느냐도 중요하다. 대표적인 곳이 진주성이다. 진주성은 누구나 산책할 수 있는 무장애 힐링 산책로가 조성돼 있다. 탐방로는 휠체어 이동이 가능하도록 정비돼 있으며, 탐방로를 가로지르는 수로 덮개 역시 바퀴가 빠지지 않도록 마감하는 등 세부적인 부분까지 이동 편의를 고려했다.진주성 안 국립진주박물관 역시 장애인의 접근을 고려한 진입로와 보행로, 점자블록과 촉지도 안내판 등을 갖추고 있다. 전시실 사이에도 경사로를 설치하고 장애인 화장실의 세면대 아래 공간을 확보하는 등 휠체어 이용자의 동선을 고려했다.진양호공원의 경우에도 휠체어를 타고도 산책할 수 있도록 완만한 경사의 데크길로 조성돼 장애인과 비장애인이 함께 진양호와 숲을 즐길 수 있도록 했다. 또한 진주시청은 민원인 주차장에 휠체어 이용자가 이동할 수 있는 동선을 별도로 마련하고 도움벨을 설치했다. 출입문은 자동으로 개폐되며 엘리베이터를 비롯한 각종 버튼도 휠체어 이용자가 접근하기 쉽도록 배치돼 있다.이밖에 도로와 교통 분야에서도 보도 유효 폭을 확보하고 경사로를 완만하게 조성하는 등 이동 환경 개선을 추진하고 있다.진주시의 무장애도시 정책은 새로운 단계에 접어들고 있다. 진주시는 제1·2기 기본계획에 이어 지난해 '제3기 무장애도시 기본계획(2025~2029년)'을 수립했다. 비전은 '모두가 누리는 장애인 친화도시 진주'다. 기존 계획이 물리적·공간적 환경 개선에 집중했다면 제3기 계획은 사회·문화적 영역까지 무장애의 개념을 확대하는 것이 핵심이다.계획은 크게 ▲체감형 BF 생활환경 조성과 시민참여형 BF 인증제 구축을 통한 '살기 좋은 장애인 친화도시' ▲인식 개선과 민간·다중이용시설 참여 확대, 교통약자 이동권 강화를 통한 '모두가 함께하는 어울림 도시' ▲열린 공원과 문화·예술·관광 환경, 장애인 친화구역 조성을 통한 '다 같이 누리는 문화관광 도시'를 목표로 한다. 특히 진주성과 '월아산 숲속의 진주' 일대를 무장애 관광 환경으로 조성하고 수어·문자통역·음성해설 등 BF 문화사업을 확대할 계획이다.그러나 여전히 남은 과제도 많다. 공공 영역과 달리 기존 민간 건축물은 구조적인 문제와 비용 부담 등으로 참여를 끌어내기 쉽지 않다. 휠체어 이동을 위한 물리적 환경 개선 뿐만 아니라 시각·청각·발달장애인 등이 문화와 정보에 동등하게 접근할 수 있는 환경을 만드는 것도 앞으로 풀어야 할 숙제다.진주시 역시 제3기 기본 계획에서 이러한 한계를 인식하고 진주형 BF 인증 확대와 민간 다중 이용시설 참여, 교통약자 이동권, 장애인 친화 문화·관광환경 등을 주요 과제로 제시했다. 전국 최초로 무장애도시를 선언한 지 14년. 진주시는 이제 '시설의 장벽'을 낮추는 단계를 넘어 시민의 일상과 문화, 관광 그리고 인식 속에 남아 있는 장벽을 어떻게 허물 것인지 고민하고 있다.이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.