"아픈 사람까지 함께 살 수 있어야 건강한 마을"

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.



함양군은 전체 인구 3만6000여 명 가운데 노인 인구가 1만5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.



함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.



큰사진보기 ▲유창근 한국재택의료협회 사무총장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"사실 이런 시골 지역에는 결국 남는 분들이 건강한 어르신들만 남고 중증이 되신 분들은 결국 안 남아 있더라고요."

큰사진보기 ▲유창근 한국재택의료협회 사무총장이 루게릭병 환자에게 안구마우스를 설치한 뒤 사용을 돕고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"1시간짜리 회의에 143명이 올라오면 회의 자료를 못 봐요. 목록과 이름만 보죠. 사례 콘퍼런스가 안 돼요."

이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

<글 싣는 순서>① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)④ 파주/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)⑤ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)⑥ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료⑦ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)⑧ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할⑨ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄함양군에서 올해 3월 통합돌봄이 시행된 이후 재택의료가 필요하다고 확인된 군민은 단 2명이다. 고령인구가 전체 군민의 40%를 넘는 함양에서 정말 집으로 찾아가는 의료가 필요한 사람이 두 명뿐인 것일까.경기도 파주시 연세송내과 재택의료센터에서는 전혀 다른 일이 벌어진다. 이곳에서 정기적으로 만나는 재택환자는 한 달 기준 약 350명이다. 의사와 간호사, 사회복지사, 작업치료사 등이 환자의 집을 방문하는 횟수를 모두 더하면 한 달 약 1500건에 이른다. 유창근 한국재택의료협회 사무총장은 연세송내과 사회사업과장으로 이 재택의료 현장을 함께 만들어왔다.유 사무총장은 자신도 처음에는 농촌에 재택의료가 필요한 중증환자가 훨씬 많이 살고 있을 것으로 생각했지만 실제 현장에서 본 모습은 조금 달랐다.몸이 많이 불편해지면 요양병원이나 요양원에 들어가거나 자녀가 있는 도시로 이동한다. 마을 안에서 치료와 돌봄을 받으며 계속 살아갈 수 없으니 재택의료가 가장 필요한 상태가 됐을 때 오히려 지역에서 사라지는 것이다.함양의 재택의료 수요가 적다는 숫자를 다른 방향에서 볼 필요가 있다. 재택의료 홍보가 덜 되었거나 아픈 사람이 없어서 수요가 적은 것이 아니라 아픈 사람이 그 마을에 남아 있기 어려워 수요 자체가 보이지 않는 것일 수 있다.건강한 주민만 남아 있는 마을은 겉으로 좋아 보일 수 있지만, 몸이 약해지는 순간 떠나야 한다면 오래 살아갈 수 있는 마을이라고 하기는 어렵다. "아픈 사람까지 함께 살 수 있어야 건강한 마을이라는 것"이 유 사무총장이 재택의료를 바라보는 출발점이다. 몸이 약해지고 거동이 불편해져도 살아온 집과 마을에 계속 머물 수 있는 곳이어야 한다. 농촌에서 이 차이는 더 크다.유 사무총장은 "농촌의 경우 당뇨와 혈압 등을 가지고 생활하는 군민이 제대로 건강관리를 하지 못해 5년이나 10년 뒤 상태가 나빠지면 지금은 대부분 요양원이나 요양병원으로 간다"고 말했다.유 사무총장은 "그러면 노인 만성질환자가 아프게 되면 더 이상 함양에 남아 있지 않을 것"이라며 "농촌의 방문의료가 이미 거동이 어려워진 중증환자만 기다려서는 안 된다고 본다. 아직 지역에서 살아가는 주민의 만성질환과 여러 약의 복용 상태를 살피고 더 큰 질환으로 넘어가지 않도록 관리하는 역할도 필요하다"고 강조했다.재택의료가 필요한 이유는 단순히 거동이 어려운 사람에게 약을 처방하기 위해서만은 아니다. 환자의 집에 들어가면 진료실에서는 보이지 않던 병의 원인이 드러나기도 한다.유 사무총장은 당뇨환자를 예로 들었다. 진료실에서 당화혈색소가 계속 높게 나오면 약을 늘리거나 다른 약으로 바꾸는 것이 일반적인 대응이다. 그러나 집에서 본 환자는 다르다. 식사를 마칠 때마다 믹스커피를 두세 봉씩 타 먹고 있을 수도, 자녀가 사다 준 과자를 매일 먹거나 여러 건강보조식품을 복용하기도 한다.냉장고를 열어보면 더 많은 것이 보인다. 반찬은 충분한지, 단백질을 제대로 먹고 있는지, 오래된 음식이 쌓여 있는지 살필 수 있다. 제대로 먹지 못한다면, 돈이 없어서인지, 장을 보러 갈 수 없어서인지, 요양보호사에게 부탁하기 어려워서인지 이유까지 확인하게 된다. 원인이 달라지면 처방도 달라진다.약을 덜 먹는 대신 믹스커피 양을 줄일 수 있고 식사를 바꿀 수 있다. 제대로 먹을 것이 없다면 식사지원을 찾아야 한다. 약을 제때 먹지 못한다면 누가 약을 챙겨줄 것인지부터 확인해야 한다.유 사무총장이 재택의료를 1차의료의 중요한 방향으로 보는 이유는, 1차 의료야말로 환자가 처음 만나고 지속적으로 만나며 삶을 전체적으로 살피는 단계이기 때문이다. 파주연세송내과 재택의료센터의 목표도 '치료를 넘어 지역사회와 함께 돌보는 의료'를 강조하고 있다.몇 가지 서비스를 붙이는 것과 한 사람을 계속 보는 것은 다르다. 연세송내과의 재택의료는 현재 지자체에서 시행 중인 통합돌봄과 겉으로 보면 크게 다르지 않아 보인다. 의사와 간호사, 사회복지사가 집을 찾고 필요한 복지서비스를 확인해 지역기관과 이어준다. 그러나 실제 환자 한 사람을 따라가는 과정에는 차이가 있다.연세송내과 재택의료센터에는 의사 4명과 가정전문간호사 3명, 간호사 14명, 사회복지사 3명, 작업치료사 3명, 영양사 1명 등이 함께 일한다. 장기요양 재택의료센터와 장애인 건강주치의, 일차의료 방문진료, 가정간호와 생애말기 지원 등을 한 의료기관 안에서 함께 운영한다. 센터가 내세우는 것도 의료와 복지를 각각 제공하는 데 그치지 않고 여러 직종이 환자의 상태를 함께 평가해 한 사람의 계획을 세우는 방식이다.현재 통합돌봄 역시 개인별 지원계획을 세우고 서비스를 제공한 뒤 모니터링을 거쳐 필요하면 계획을 변경하도록 정해져 있다. 문제는 많은 주민을 한꺼번에 다뤄야 하는 현장에서 한 사람을 얼마나 깊게 볼 수 있느냐다. 보건복지부 지침상 통합지원회의는 개인별 계획의 승인과 변경, 종결 등을 논의하고 서비스 제공 뒤에도 상태 변화를 확인하도록 하고 있다.유 사무총장이 참여하는 파주의 통합지원회의에서는 그 간극이 드러났다.그는 대상자에게 어떤 서비스를 붙일지를 결정하는 데서 끝나서는 안 된다고 말했다. 서비스가 제대로 제공됐는지 확인하고 그 결과를 다시 놓고 다음 판단을 해야 한다. 식사지원이 충분했다면 줄일 수도 있고, 건강이 나빠졌다면 방문간호나 진료를 더 붙여야 한다. 반대로 필요가 사라졌다면 끝낼 수도 있다. 그는 이런 과정이 이어져야 "제2, 제3의 플랜"이 만들어진다고 설명했다.서류에서 보는 사람과 그 사람의 집에서 만나는 사람도 다르다. 서류에는 당뇨와 고혈압, 장기요양등급과 독거 여부가 적힌다. 집에 들어가면 믹스커피를 몇 봉씩 타 먹는 습관과 비어 있는 냉장고, 침대에서 화장실까지 가지 못하게 막는 문턱이 보인다. 보호자가 얼마나 지쳤는지, 요양보호사에게 장보기를 부탁하지 못하는 이유도 그곳에서 듣는다. 같은 사람이라도 종이 위에서는 몇 개 항목으로 보이지만 생활공간에서는 무엇 때문에 건강이 나빠지고 있는지 훨씬 구체적으로 드러난다.유창근 사무총장의 연세송내과에서는 의료가 여러 사회서비스 가운데 하나로 따로 놓이지 않는다. 의료를 중심으로 재택진료에서 시작해 환자가 집에서 더 나은 생활을 하는 데 필요한 것을 찾아간다. 의료가 가장 시급한 환자라면 의료기관이 중심에서 계속 상태를 보고 복지와 돌봄을 붙인다.연세송내과가 의사와 간호사가 건강 변화를 계속 보고 사회복지사와 작업치료사, 영양사가 그 변화가 생활에서 무엇을 뜻하는지 함께 확인한다. 재택의료학회에 유 사무총장은 통합돌봄에서 현장 사회복지사가 지역자원을 실제 환자에게 이어주는 역할이 제도에 충분히 반영돼야 한다고 강조했다.유 사무총장이 소개한 한 환자는 대학생 때 사고 후 전신마비가 왔다. 20대부터 60대가 될 때까지 40년 넘게 집에서 생활했다. 가족의 돌봄이 있었고 재택에서 의료적 관리를 받으며 생활을 이어왔다.몸을 움직이기 어렵지만 코로 마우스를 조작해 컴퓨터를 사용한다. 유튜브와 영화를 보고 인터넷뱅킹도 이용한다. 입에 붓을 물고 그림을 그리는 구족화가로도 활동했다. 유 사무총장은 "만약 이 환자가 오랜 기간 공동병실이나 시설에서 지냈다면 이 같은 생활을 하기 어려웠을 것"이라고 설명했다. 치료할 병이 없다는 말과 의료가 필요하지 않다는 말은 같지 않다.유 사무총장은 환자를 의료와 돌봄 필요 정도에 따라 나눠볼 필요가 있다고 말했다. 의료 필요는 높지 않지만 돌봄이 많이 필요한 사람도 있다. 이런 사람은 적절한 돌봄과 필요한 만큼의 의료가 집으로 들어온다면 반드시 요양병원에 머물 필요는 없다는 설명이다. 지금은 집에서 돌볼 사람이 부족하면 요양병원이나 요양원을 선택하는 일이 자연스럽게 받아들여지고 있다고 지적했다.유 사무총장은 "앞으로 5년, 10년 뒤, 지금 함양에서 당뇨와 고혈압을 가지고 농사짓고 생활하는 주민이 더 아파졌을 때도 함양에 남아 있게 할 것인지, 아니면 그 순간부터 요양병원과 요양원, 자녀가 사는 도시로 보내게 될 것인지를 고민해야 한다"고 강조했다.