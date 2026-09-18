석탄화력 발전소 노동자도 송전선로 반대하는 이유

큰사진보기 ▲충남도민들이 18일 보령머드테마파크 앞에서 집회를 열고 송전선로 건설 계획을 전면 중단할 것을 촉구했다. ⓒ 이찰우 제공 관련사진보기

AD

전라·충청 등 전국에서 초고압 송전선로 건설 계획이 추진되고 있는 가운데 충남도민들이 집회를 열고 이재명 정부에 송전선 건설을 위한 입지선정 절차를 중단하고 송전선로 건설 계획을 전면 백지할 것을 촉구하고 나섰다. 송전선로가 필수적으로 필요한 석탄화력발전소에 근무하는 노동자도 송전선로 반대 집회에 참석해 눈길을 끌었다.18일 충남 보령머드테마파크에서는 12차 새만금-신서산 송전선로(송전탑 포함) 입지선성위원회가 열렸다. 해당 송전선로가 지나가는 '경과 예상 지역'에 살고 있는 서천, 보령, 서산, 홍성, 예산 등의 시민들은 이날 보령머드테마파크 앞에서 집회를 열고 송전선로 건설 중단을 촉구했다. 이들은 피켓을 통해 "충남은 수도권의 전력 식민지가 아니다"라고 쏘아붙였다.이날 집회에 참석한 A씨는 자신을 '석탄화력 발전소 노동자'라고 소개했다. A씨는 "저는 이해 당사자이다. 송전탑이 없으면 운영할 수 없는 석탄화력 발전소에서 일하고 있다. 이해 당사자임에도 송전탑 건설 백지화 대책위에 참여한 계기가 있다"라며 "보령 석탄화력발전소는 35년 넘게 운영됐다. 35년 전 발전소를 건설할 때도 국책사업이라는 이름 하에 주민의견 수렴없이 막무가내로 진행됐다. 주민들의 '이견'은 약간의 보상금으로 막아왔다. 송전선로 계획도 석탄화력발전소 건설 당시인 35년전과 똑같이 진행되는 것 같다"라고 성토했다.이날 집회 참가자들은 송전선로로 인해 예상되는 주민 피해를 우려하며 정부에 송전선로 계획을 전면 백지화할 것을 촉구했다.기자회견에 참석한 B씨는 "정부는 전력이 생산되는 지역에서 전력이 소비될 수 있도록 정책을 입안해야 한다. 송전선로 건설은 수도권의 기득권을 유지하는 것일 뿐"이라며 "기후위기로 인해 세계 곳곳이 몸살을 앓고 있다. 무리한 송전탑 건설 계획은 하루속히 백지화 되어야 한다"라고 주장했다.서천에 살고 있다고 밝힌 한 주민도 "농촌은 고령화가 심각하다. 지금도 우리 마을에는 송전선로가 지나간다. 여기에 송전선로를 더 추가하면 살 수가 없을 것 같다. 누가 귀촌을 하겠나"라고 분통을 터뜨렸다.이들 집회 참가자들은 성명서를 통해 "지금 이재명 정부는 전국에 동시다발적으로 송전선로와 송전탑 건설을 밀어붙이고 있다"라며 "올 여름 해남에서 용인까지 전국의 54개 지역이 그 피해를 주장하며 송전선로 건설 중단, 즉 백지화를 요구하며 전국을 행진하고 청와대를 찾았다. 이재명 대통령은 어떤 반응도 내놓지 않았다"라고 주장했다.앞서 지난 15일 김성환 기후에너지환경부 장관은 신설 철탑을 최대 40% 줄이고 주민 밀집 지역의 지중화를 확대하는 '송전망 건설 수용성 제고 방안'을 발표했다.이에 대해서도 시민들은 "신설 철탑을 40% 줄이겠다고 발표했지만 기술적으로 충분히 검증하고 발표한 것인지 묻지 않을 수 없다. 또 기설선로의 주민들과 소통하고 발표했는지 역시 묻지 않을 수 없다"라고 지적했다.이어 "지중화 확대에 대해 이야기하고 있지만 지중화를 검토 중인 지역과 그렇지 않은 지역을 어떻게 판단하는지, 지중화에 대한 예산을 어떻게 감당할지에 대해서는 설명하지 않았다"라며 의구심을 내비쳤다.정부의 송전선로 지역 주민 보상 계획에 대해서도 비판을 이어갔다. 이들 시민들은 "'계통햇빛소득마을'이라는 이름으로 송전선로로 인해 받는 피해를 금전적으로 보상하려고 한다. (돈으로 보상하는 것은 주민들에 대한) 갈라치기가 될 것이다. 마을 공동체가 파괴될 것"이라고 경고했다.