"고령엔 내가 가입한 조합이, 인제엔 내 블루베리 나무가 있다"

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 ‘선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업’을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?

큰사진보기 ▲패스파인더 김만희 대표. 패스파인더는 2019년부터 수도권 중장년을 남원과 인제, 고령 등 지역과 연결하며 여행에서 살아보기, 팬슈머 활동으로 이어지는 관계인구 프로그램을 운영하고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"남녀가 만나서 데이트를 하다가 연인이 되고 발전해 나가는 것처럼 우리가 어떤 지역과 관계를 맺고 팬이 된다는 것도 단계적이고 점진적인 디딤돌이 필요한 것 같아요."

큰사진보기 ▲경기도 중장년 갭이어 프로그램 사전교육 장면. 참가자들은 지역으로 떠나기 전 생애전환과 지역에 대한 교육을 받고 이후 지역 사람들과 프로젝트를 진행한다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"귀농·귀촌만으로 중장년을 지역과 연결하는 것은 한계가 있다고 판단했어요. 중장년에게는 오랫동안 쌓아온 경력과 전문성, 시간이 있고 지역에는 새로운 사람과 역할이 필요하다는 생각했어요"

"예를 들어 제가 함양에서 프로그램을 준비한다면 저부터 한두 달, 세 달 살아보면서 함양 집들이를 준비하는 거죠. 아무나 집들이에 초대하지 않잖아요. 지역의 사람책도 귀하게 준비하고 참여자들도 그런 마음으로 만나게 하는 거예요."

"이렇게 열심히 준비하면 이 프로그램에 온 중장년들이 자연스럽게 그런 생각을 하더라고요. ' 내가 이 지역에 오면 나는 뭐 하지?'"

큰사진보기 ▲인제 지역에서 진행된 ‘사람책’ 만남. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"기존 여행이나 관광의 한계는 금융자본만 가지고 하는 거예요. 한 번 간 데는 웬만하면 두 번 안 가는데 이분들은 일회성이 목적이 아니고 뭔가 인연을 맺어야지라고 마음의 준비를 하고 가는 거죠"

"도심에 있는 중장년들에게 지역 자체가 좋은 교실 역할을 할 수 있는 거죠. 그게 여행이든 관광의 형태를 띨 수도 있지만 명소를 만든다고 되는 것은 아니에요."

큰사진보기 ▲수도권 중장년들의 ‘고령에서 살아보기’ 북토크 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"내가 함양에 가서 좋은 걸 보는 것도 좋지만 지속적으로 하려면 거기 가면 나를 반겨줄 사람이 있어야 될 거고 내가 할 일도 있어야 되는 거죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다.

<글 싣는 순서>① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 참 유교잖아?③ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편④ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠⑤ 행정이 무책임한 관광정책을 펼칠 때, 지자체 최초 파산신청 유바리시⑥ 산골짜기에 자기탐색을 위해 모이는 청년들, 히가시카와 Compath⑦ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?경북 고령에 가면 자신이 조합원으로 가입한 협동조합이 있고 전북 남원에는 주주처럼 참여한 카페가 있다. 강원도 인제에는 직접 심은 블루베리 나무와 밭도 있다. 처음에는 여행객으로 지역을 찾았던 수도권 중장년들이 패스파인더 프로그램을 거치면서 지역과 맺게 된 관계다.패스파인더 김만희 대표는 "관광지로 한 번 경험한 지역은 그 이후로 다시 가지 않을 수 있지만 그곳에 아는 사람과 자신의 역할이 생기면 이야기가 달라진다"고 말했다.패스파인더는 지난 2019년 예비관광벤처로 시작해 수도권 중장년을 남원과 강릉, 인제, 고령 등 지역과 연결해왔다. 처음에는 가볍게 여행처럼 지역을 찾고 마음에 드는 곳이 생기면 조금 더 머물면서 사람과 일, 활동을 살펴본다. 이후 지역 상품을 사거나 홍보하고 자신의 전문성을 나누거나 조합원이 되는 활동까지 이어간다. 패스파인더는 이 과정을 ▲전환여행 ▲살아보기 탐색 ▲지역 팬슈머 활동으로 구분한다.관광객이 한 번에 주민이 되는 것은 아니다. 한 번 왔다 가는 사람도 있고 다시 찾아오는 사람도 있다. 그 지역에 아는 사람이 생길 수도 있고 농산물을 계속 사거나 지역에서 일하는 사람을 도울 수도 있다. 패스파인더가 주목한 것은 관광객과 주민 사이에 있는 이런 수많은 관계였다.청년에게 자기탐색의 시간이 필요했다면 중장년에게는 '생애전환'이라는 시간이 있다. 한 번 직업과 가족, 도시생활을 경험한 뒤 앞으로 무엇을 하며 살 것인지 다시 묻는 시간이다. 패스파인더는 그 질문을 그냥 방 안에서만 풀기보다 지역으로 직접 떠나보게 했다.김 대표는 서울시50플러스재단에서 일자리사업을 맡으면서 중장년이 사회 곳곳에서 어떤 역할을 할 수 있을지를 고민했고 그 무대 가운데 하나로 지역을 봤다.패스파인더라는 이름에도 이런 뜻이 담겼다. '여행길에서 삶과 경력전환의 길을 찾는다'는 의미다.패스파인더가 지역을 경험하게 하는 방식에서 가장 먼저 나오는 것은 관광지가 아니라 사람이다. 김 대표는 새로운 지역에서 프로그램을 시작할 때 자신이 먼저 두세 달가량 머물면서 공간과 식당을 찾고 지역에서 활동하는 사람을 만난다고 했다. 자신이 직접 만나 좋았던 사람과 공간을 나중에 참가자에게 소개한다. 김 대표는 이를 '집들이'에 비유했다.지역 사람도 강의장으로 불러 이야기를 듣는 데서 끝내지 않는다. 가능하면 그 사람이 실제 일하고 활동하는 곳으로 찾아간다. 농부는 자신의 밭에서 만나고 지역에서 무언가를 만들어가는 사람은 그 현장에서 만난다. 관광객에게 지역을 설명하는 사람이 아니라 자신이 그곳에서 어떻게 살아가는지를 보여주는 '사람책'이 되는 셈이다.참가자를 고르는 과정도 일반 여행과는 다르다. 패스파인더는 참가자를 선착순으로 받지 않고 서류를 받은 뒤 인터뷰를 진행했다. 지역에 단순히 싸게 여행하러 오는 것이 아니라 사람을 만나고 관계를 맺을 준비가 되어 있는지를 확인하기 위해서다. 살아보기 프로그램에서는 지역에 들어가기 전 20~24시간의 사전교육도 진행했다.김 대표는 "공짜로 여행할 수 있다더라 하는 식으로 오는 분들을 막기 위한 것도 있다"며 "내가 귀하게 준비한 프로그램이고 귀하게 만난 지역 사람을 정말 좋은 사람들과 만나게 하고 싶었다"고 말했다. 많은 관광객을 한 번 데려오는 것보다 서로 다시 만날 가능성이 있는 사람을 연결하는 데 집중한 것이다.패스파인더가 말하는 팬슈머는 지역을 좋아하는 데서 끝나지 않는다. 지역을 다시 찾고 농산물을 사고 주변에 알리는 것부터 자신의 전문성을 이용해 지역 사업자를 돕거나 생산과 투자, 공동사업에 참여하는 것까지 포함한다. 패스파인더가 만든 팬슈머 활동 단계에는 방문과 만남 이후 ▲소통과 지지 ▲정기 구매와 후원 ▲재능나눔 ▲투자와 생산 참여 ▲공동 프로젝트와 사업이 이어진다.남원에서는 여행과 살아보기를 거쳐 지역 활동에 참여하는 팬슈머 모델을 먼저 실험했다. 참가자들은 사회적경제 상품 홍보와 시제품 테스트, 제품 촬영, 상품기획과 경영자문 등에 참여했고 마을카페에서는 주주처럼 참여하는 멤버십도 만들어졌다.인제에서는 관계가 실제 조합 참여로 이어졌다. 김만희 대표에 따르면 냇강마을 두레협동조합에 패스파인더 참가자 8명이 팬슈머 조합원으로 가입하면서 시작했고 이후 조합 참여 인원은 20여 명 수준으로 늘었다. 참가자들은 블루베리 나무를 심고 마을 활동에 참여했으며 인제 주민을 서울로 초청해 다시 만나는 등 지역 밖에서도 관계를 이어갔다.고령에서는 외지 참가자와 지역주민이 아예 새로운 조직을 만들었다. 김 대표에 따르면 수도권 생활인구 8명과 고령 주민 7명 등 15명이 함께 고령군생활인구사회적협동조합을 만들었고 이후 고령군생활인구센터 운영과 전통시장 프로그램 등으로 활동을 넓혔다. 올해는 고령군 생활인구 워케이션 9개 프로젝트도 진행됐다.패스파인더의 실험은 최근 경기도 중장년 생애전환 사업으로도 확대됐다. 지난해 경기도 베이비부머 인턴캠프에는 305명이 지원해 120명이 선발됐고 올해는 5개 권역 150명으로 규모가 늘었다. 참가자들은 남원과 고령, 파주, 포천, 인제 등 지역으로 들어가 지역 사람과 함께 프로젝트를 진행하며 관광객을 넘어 지역에서 자신의 역할을 찾아보는 과정을 밟고 있다.처음에는 관광객이었으나 활동 중 아는 사람이 생겼고 지역에서 할 일이 하나씩 생겼다. 어떤 사람에게는 조합이 생기고 어떤 사람에게는 주주처럼 참여한 카페가 생겼으며 또 다른 사람에게는 직접 심은 블루베리 나무가 생겼다. 김 대표는 이를 '관계자본'이라고 불렀다.그는 이어 "내가 함양에 가서 좋은 걸 보는 것도 너무 좋지만 지속적으로 하려면 거기 가면 나를 반겨줄 사람도 있어야 될 거고 내가 할 일, 내가 함양을 위해 기여할 활동이 있어야 한다"고 말했다.패스파인더는 지역을 중장년 생애전환의 '교실'로 본다. 지난해 인턴캠프에서는 남원에서 마을카페 일을 해보고 농산촌 자원을 기록했으며 고령에서는 전통시장 셀러를 경험했다. 인제에서는 마을 트리축제를 기획하거나 트레킹 코스를 발굴했고 파주에서는 마을도서관과 지속가능관광 프로그램에 참여했다. 모두 지역에서 실제 살아가는 사람과 일을 만나는 방식이었다.김 대표는 교실에서 몇 주간 같이 교육을 받아도 어색했던 사람들이 지역으로 2박3일을 다녀오면 빠르게 가까워진다고 했다. 낯선 곳에서 지역 사람을 만나고 함께 무언가를 해보는 경험이 중장년에게 새로운 사람과 일, 자신의 가능성을 보게 만든다는 것이다.함양이 남계서원 주변에 숙박과 체험시설을 만든다고 해도 중장년에게 방 하나를 내주는 것만으로 이런 관계가 생기지는 않는다. 그곳에서 누구를 만나게 할 것인지, 함양에서 살아가는 사람의 어떤 일을 보여줄 것인지, 다시 왔을 때 함께할 일이 남아 있을지가 더 중요할 수 있다.*이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.