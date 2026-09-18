'재생에너지 비중 55%' 독일의 송전망, 한국과 다른 점

대규모 전력을 수도권으로 공급하기 위한 초고압 송전선로 건설계획이 발표되면서 전남·전북·충북·충남·경기 등 전국 각지에서 반대 움직임이 확산되고 있다. 특히 국내 송전선로 입지와 노선 결정 권한이 사업자인 한국전력 중심으로 운영돼 계획 수립 과정에서 정보 공개와 주민참여가 제한적이라는 지적이 지속적으로 제기돼왔다.



송전선로 경과지역 주민 대다수는 사업 추진 이후 뒤늦게 계획을 인지하거나 노선 선정 과정에 대해 충분히 설명을 듣지 못하고 의견을 내지 못하는 사례가 반복되면서 사회적 갈등 또한 커지고 있다.



이에 <주간함양> <진안신문> <충북일보>는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 전북특별자치도를 비롯해 충북, 경남 등 광역을 넘는 지역언론 협력 기획취재를 진행하고 있다. ‘주민 동의 없는 초고압 송전선로 갈등, 지역 언론이 해법을 묻다’ 기획 시리즈를 통해 주민 참여를 기반으로 한 전력망 구축 모델을 검토하고, 지역 분산형 전력 시스템 전환 정책 방향을 모색해 본다.

큰사진보기 ▲독일의 브란덴부르크 지역에 설치된 송전선로 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲독일의 대규모 송전망 건설 프로젝트 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.





탈원전과 재생에너지 확대를 앞서 추진한 독일은 재생에너지 전력 비중을 절반 이상으로 끌어 올렸지만 또 다른 문제와 마주했다. 전기를 생산하는 곳과 쓰는 곳이 달랐다.풍력발전은 바람이 좋은 독일 북부와 북해 연안에 집중됐다. 반면 자동차·화학·기계 등 주요 산업과 대규모 전력 수요는 남부와 서부에 몰려 있다. 여기에 2023년 4월 마지막 원전 3기가 가동을 멈추면서 북부에서 생산한 재생에너지 전력을 남부 등 수요지역으로 보내기 위한 송전망 확충 필요성은 더욱 커졌다.독일 환경청에 따르면, 2025년 재생에너지는 독일 총 전력소비의 55.1%를 담당했다. 2000년 6.3%에 불과했던 비중이 25년 만에 절반을 넘어섰다. 문제는 늘어난 재생에너지 전력을 어떻게 수요지역까지 옮기느냐였다.독일의 에너지 전환, 이른바 '에네르기벤데(Energiewende)'는 발전원만 바꾸는 작업이 아니었다. 북부에서 풍력 발전을 통해 생산한 전력을 남부 등 대규모 소비지로 보내기 위한 새로운 송전축이 필요했다. A-Nord(아노르트)와 SuedLink(쥐트링크), SuedOstLink(쥐트오스트링크) 등 주요 직류 송전사업이 바로 그것이다.이 가운데 쥐트링크는 독일 에너지전환을 상징하는 전력망 가운데 하나다. 쥐트링크는 북부 슐레스비히홀슈타인에서 출발해 남부 바이에른과 바덴뷔르템베르크를 잇는 약 700km 규모의 고압직류(HVDC) 송전망이다. 북부의 풍력전력을 남부 수요지역으로 보내는 핵심 송전축으로, 사업비는 약 100억 유로(한화 약 16조 원)에 달한다. 현재 대부분 지중 케이블 방식으로 공사가 진행되고 있으며 2028년 말 가동이 목표다.그러나 이 송전망은 처음부터 순탄하게 추진된 것이 아니었다. 독일에서도 대규모 송전망 계획이 발표되자 경과지 주민들이 반발했다. 경관 훼손과 건강 우려, 토지 이용 제한 등을 이유로 예정 노선 곳곳에 주민대책위원회가 만들어졌고, 주민들은 송전망의 필요성부터 노선과 지중화 방식까지 문제를 제기했다.당시 주민과 환경단체가 던진 질문도 단순한 '반대'에 머물지 않았다. 재생에너지로 만든 전기라면 그것을 옮기는 과정 역시 환경과 주민의 삶을 고려해야 한다는 주장이었다. '지속가능한 에너지'에서 한발 더 나아간 '지속가능한 송전'의 문제였다.12년이 지난 지금도 독일에서 송전망 갈등 자체가 사라진 것은 아니다. 지난해 방한한 독일연방네트워크청 소속 보도 헤르만 박사 역시 전력망 확충 과정에서 '소통과 주민 참여'를 강조했다. 그는 송전망 건설의 핵심 과제로 '수용'을 꼽았다.독일이 달랐던 지점은 갈등이 벌어진 뒤였다. 독일은 주민 반발과 사업 지연이 이어지자 송전망 건설 속도만 높이는 대신 기술과 제도를 함께 손보기 시작했다. 대표적인 변화가 '지중화'다.2015년 말 독일은 주요 신규 초고압 직류송전망(HVDC)을 가공선보다 지중 케이블로 우선 건설하도록 관련 법을 개정했다. 이전에는 가공선이 우선이고 지중선이 예외였지만, 이후 주요 신규 직류 송전사업에서는 지중화가 우선 원칙이 됐다. 다만 교류 송전망은 여전히 가공선이 기본이며, 직류망도 일부 예외가 있다.독일 연방정부는 당시 정책 전환의 이유 가운데 하나로 '주민수용성'을 들었다. 비용이 더 들더라도 지역에 미치는 영향을 줄여 주민 반발을 낮추겠다는 판단이었다. 주민들의 지중화 요구가 이어지던 가운데 쥐트링크 등 주요 신규 송전망은 지중 케이블 중심으로 추진됐다.그렇다고 지중화가 모든 갈등의 해답은 아니었다. 농지와 토양 훼손 우려가 새롭게 제기됐고 건설비 부담도 커졌다. 독일의 정책은 다시 움직이고 있다. 독일 정부는 올해 새로 추가되는 주요 초고압 직류송전망을 비용 절감을 위해 가공선 중심으로 건설하는 방향의 법 개정을 추진하고 있다.독일 역시 시간과의 싸움을 하고 있다. 독일 연방네트워크청에 따르면 2025년 말 기준 전력망 확충 필요성이 법적으로 확정된 선로는 약 1만6800km에 달한다. 연방네트워크청은 이 가운데 약 9600km의 심사·승인을 맡고 있다.2025년 한 해 승인한 선로는 약 2000km로, 전년 1280km보다 약 45% 늘었다. 아노르트(A-Nord)와 울트라넷(Ultranet), 쥐트링크(SuedLink), 쥐트오스트링크(SuedOstLink) 등 4개 주요 송전망의 승인 절차도 같은 해 완료됐다. 2025년 말 기준 약 4100km는 계획승인 절차가 진행 중이거나 이를 앞두고 있다.독일도 전력망 건설 속도를 높이기 위해 제도를 계속 손보고 있다. 기존 송전선로를 활용하는 일부 사업에서 계획 단계를 줄이고 절차를 디지털화하는 등 인허가 기간을 단축해왔다. 눈에 띄는 것은 전력망 건설 속도를 높이면서도 주민 참여 절차는 여전히 유지하며 중요하게 다루고 있다는 점이다.박진희 동국대 교수는 지난해 국제심포지엄에서 독일이 전력망 확충을 가속하기 위해 인허가 제도를 정비하면서도 기존 시민 참여 절차를 폐지하거나 축소하지 않았다고 분석했다. 주민 참여에 드는 시간보다 갈등으로 인한 장기 지연을 줄이는 것이 중요하다고 본 것이다.실제로 독일은 올해도 전력망개발계획을 최종 확정하기에 앞서 공개 의견수렴 과정을 거쳤다. 연방네트워크청은 지난 6월, 2037년과 2045년을 목표연도로 한 전력망개발계획 2차 초안을 공개하고 8월 24일까지 일반 시민과 관계기관의 의견을 받았다. 접수된 의견은 향후 심사와 계획 확정 과정에 반영된다.주민 참여가 당장의 시간을 줄여주는 것은 아니다. 헤르만 박사도 참여에는 시간이 필요하다는 점을 인정했다. 그러면서도 소통이 신뢰를 만들고 주민수용성을 높이는 과정이라는 점을 함께 강조했다.독일에서도 송전망 반대운동과 소송은 여전히 이어지고 있다. 주민 의견을 듣는다고 사업을 거부할 수 있는 절대적 권한이 주어지는 것도 아니다. 독일을 송전망 갈등이 없는 '모범국가'로 보는 것은 현실과 거리가 있다.그럼에도 지난 10여 년의 과정에서 확인되는 차이는 분명하다. 갈등을 없앤 뒤 송전망을 건설한 것이 아니라, 갈등을 겪으면서 이를 다루는 방식도 계속 조정해 가고 있다는 점이다.독일의 시행착오는 대규모 전력망 확충을 앞둔 한국에도 질문을 던진다. 이재명 정부는 재생에너지 중심의 에너지 전환과 '에너지 고속도로' 구축을 추진하고 있다. 발전지역과 대규모 전력 소비지역이 떨어져 있는 만큼 송전망 확충 과정에서 지역의 부담과 갈등을 어떻게 풀어낼 것인지가 중요한 과제가 될 수밖에 없다.지난해 국제심포지엄에서도 전문가들은 전력망을 단순한 '건설의 문제'로만 접근해서는 안 된다고 지적했다. 전기를 어디서 생산해 어디로 보낼 것인가는 결국 누가 혜택을 얻고, 누가 송전망의 부담을 감당할 것인가의 문제와 맞닿아 있기 때문이다.독일의 경험이 던지는 질문도 여기에 있다. 송전망 확충은 '얼마나 빨리 지을 것인가'라는 속도만의 문제가 아니라, 결국 '누가 결정하고, 주민은 언제부터 그 결정에 참여할 것인가'를 함께 물어야 하는 것이다.공동취재팀 (주간함양 임아연 기자, 진안신문 류영우 기자, 충북일보 이진경 기자)