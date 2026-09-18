대청호 걷고 도시락도 먹고... 우리가 낸 물이용부담금, 어떻게 쓰일까?

큰사진보기 ▲참가자는 회차별로 20명씩 선착순 모집한다. 금강의 가을과 생태에 관심이 있는 시민이라면 누구나(초등학생 이상 권장) 참여할 수 있다. 참가비는 전액 무료이며, 신청 기한은 오는 9월 30일까지다. ⓒ 기후에너지환경부 금강유역환경청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 문의: 지속가능연구소우리해 사회적협동조합(042-335-3500)

가을바람을 따라 흐르는 금강의 결을 온몸으로 느끼고, 자연의 변화를 직접 체험할 수 있는 특별한 생태교육 프로그램이 돌아왔다.기후에너지환경부 금강유역환경청과 한국환경보전원이 주최하는 '2026년 금강쏙~ 생태교육'이 상반기에 이어 오는 10월, 하반기 프로그램을 본격 운영한다.'금강쏙~ 생태교육'은 단순히 강을 바라보거나 딱딱한 생태 지식을 암기하는 주입식 교육이 아니다. 금강수계 매수토지에 조성된 생태공간에서 시민들이 직접 걷고, 관찰하고, 뒹굴며 소통하는 '참여형 환경교육'으로 꾸며진다.특히 참가자들은 다채로운 미션 카드와 놀이 활동을 통해 내 발밑의 풀 한 포기, 물속 생물들을 다정한 이웃처럼 마주하게 된다.대청호반을 천천히 걸으며 지역의 자연과 그곳에 깃든 문화 이야기를 함께 나누는 현장 중심의 탐방도 기다리고 있다. 하반기 프로그램은 총 3회에 걸쳐 오전 10시 30분부터 오후 2시 30분까지 대전과 충북 영동의 아름다운 금강 줄기를 따라 진행된다.올 하반기 첫 시작인 5회차는 10월 10일(토) 충북 영동군 심천면 고당리에서 '금강쏙~ 시간여행'이라는 주제로 열린다. 이어 6회차와 7회차는 각각 10월 23일(금)과 24일(토) 대전 동구 세천동 일대(생태마당 1호)에서 '금강쏙~ 생태탐방 여행'으로 개최된다.참가자는 회차별로 20명씩 선착순 모집한다. 금강의 가을과 생태에 관심이 있는 시민이라면 누구나(초등학생 이상 권장) 참여할 수 있다. 참가비는 전액 무료이며, 신청 기한은 오는 9월 30일까지다. 포스터 속 QR코드를 스캔해 네이버 폼으로 간편하게 접수할 수 있으며, 참가자들에게는 소정의 기념품과 따뜻한 점심 식사가 제공된다.주최 측 관계자는 "이번 여정은 우리가 일상에서 내는 '물이용부담금'이 금강의 맑은 수질을 지키고 수생태계를 되살리는 데 어떻게 쓰이고 있는지 눈으로 직접 확인하는 뜻깊은 기회가 될 것"이라며 시민들의 많은 참여를 당부했다.