추미애 "결코 포기하지 않겠다"…도자 빚듯 '단단한 경기도' 강조

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오후 이천 경기도자미술관 야외광장에서 열린 '2026 경기도자비엔날레' 개막식에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오후 이천 경기도자미술관 야외광장에서 열린 '2026 경기도자비엔날레' 개막식에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오후 이천 경기도자미술관 야외광장에서 열린 '2026 경기도자비엔날레' 개막식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 산적한 도정 과제를 도자기를 빚는 과정에 빗대며 "결코 포기하지 않겠다"고 밝혔다. 어려운 여건과 뜻대로 풀리지 않는 일이 있더라도 도민과 공직자의 힘을 모아 하나씩 해결해 나가겠다는 정책 의지를 강조한 것이다.추미애 지사는 지난 17일 오후 이천 경기도자미술관 야외광장에서 열린 '2026 경기도자비엔날레' 개막식에서 "도자를 볼 때마다 우리 삶과 많이 닮았다는 생각을 갖게 된다"며 현재의 경기도를 도자가 만들어지는 과정에 비유했다.그는 "흙이 물과 불을 만나서 처음과는 전혀 다른 모습으로 단단해지고 아름다워지듯이, 우리도 수많은 경험과 인연 속에서 내면도 다듬어지고 겉모습도 단단해지고 깊어지는 것 같다"며 "지금의 경기도도 그런 시간을 지나고 있다고 생각한다"고 말했다.추미애 지사는 현재 도정이 순탄하지만은 않다는 점도 직접 언급했다. "풀어야 할 과제가 무궁무진하게 많고 때로는 손에 쥔 흙마저 흩어지는 먼지가 되는 것처럼 마음대로 되지 않는 일도 있을 것"이라고 했다.그러면서도 "그렇지만 저는 결코 포기하지 않겠다"며 "흩어진 흙이라도 한 줌 한 줌 정성껏 모아내고 도민의 지혜와 공직자들의 헌신과 땀을 보태서 뜨거운 시간 견뎌내도록 하겠다"고 강조했다.이어 "그렇게 하나씩, 조금씩 다시 빚어내서 더 단단하고 더 아름다운 경기도를 반드시 만들어가겠다"고 밝혔다.'흙을 모으고, 빚고, 뜨거운 시간을 견뎌내 단단한 도자기로 만든다'는 비유는 현재 경기도가 직면한 여러 과제를 단기간에 해결하기보다 도민과 공직자의 역량을 모아 단계적으로 풀어가겠다는 추 지사의 도정 인식을 보여준다.추미애 지사는 특히 도자의 전통을 경기도의 문화적 자산으로 키우겠다는 의지도 밝혔다. "도자의 전통은 우리가 더 가꾸고 세계적으로 알려야 될 우리 것"이라며 "이천, 여주, 광주 모두 함께 세계 도자의 명맥을 이어가는 그런 멋진 곳이 됐으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "경기도를 대표하는 자랑스러운 문화로 더 빛날 수 있게 여러분과 함께 더욱 정성을 다하겠다"고 덧붙였다.한편, 올해로 13회를 맞은 경기도자비엔날레는 18일부터 11월 1일까지 45일간 이천·광주·여주 등 경기도 일대에서 열린다. '땅이 만든다(Earth Makes)'를 주제로 주제전시와 국제공모전, 특별전, 소장품전 등이 진행되며 국제도자 학술회의와 워크숍, 어린이 비엔날레, 도자 장터, 교육·체험 프로그램 등도 마련된다.개막식에는 추미애 지사를 비롯해 국내외 참여 작가, 경기도의회 의장, 국회의원, 이천시장, 유관기관 관계자와 도민 등 1천여 명이 참석했다. 100여 명의 참여 작가와 한국도예고 학생들의 입장 행진을 비롯해 국제공모전 시상식, 미디어파사드, 공연 등이 이어졌다.