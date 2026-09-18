이 대통령 "이재명이가 땅 뺏는다? 진실 아냐"

큰사진보기 ▲시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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"부동산(농지) 전수조사했더니 그것 때문에 엄청나게 저한테 욕하는 것을 안다. '옛날에는 안 건드렸는데 네가 왜 건드냐? 갑자기 왜 이러냐? 수십 년 동안 괜찮았는데' 이런 것을 지적한다.

심지어 이런 것을 하다 보면 '우리 아버지 농사 짓다 힘들어서 지금 농사 못 짓는 거 그거 강제로 팔란 말이냐' 이렇게 항의한다. 그것은 진실이 아니다. 오히려 우리가 매입을 해서 도와줄지언정 제재의 대상이 아니다. 우리가 하고 있는 것은 '농사 짓겠습니다' 이렇게 써서 허가받아 사놓고 실제 농사 안 짓고 딴 데 쓰는 것이다. 그러면 부동산 투기가 명확한 것을 가려내기 위해서다.

그리고 수십 년 동안 하지 않았던 농지 상황을 다 확인해서 여기는 왜 휴경되고 있는지 여기는 왜 임차농인지 어떻게 하면 지원할 수 있는지 이런 것들을 알아보게 하는 기초 조사를 하는 것이다."

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 마친 후 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중대한 위법이 아닌 이상 1년의 자진 처분 기간이 부여된다. 자진 처분 기간 종료 후 소유자가 경작하면 처분명령을 3년간 유예한 후 소멸시킬 수 있도록 했다. 처분명령은 자진 처분 기간 내 처분하지도, 성실히 경작하지도 않은 경우에 한해 부과된다. 처분명령 이후 6개월 내 정당한 사유 없이 이행하지 않은 경우에만 이행강제금 부과.

거짓·부정한 방법으로 농지를 취득해 농사를 짓지 않고 시세차익 등을 노리는 투기 목적으로 농지를 이용하는 경우는 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치하되, 투기와 무관한 경미한 위반은 처분보다는 농업인 고령화, 농촌 인력 부족 등 농촌의 현실을 충분히 고려한 조치 방안을 강구할 계획이다.

이재명 정부가 진행 중인 농지 전수조사를 두고 '농촌 지역에서 불만의 목소리가 나오고 있다'는 언론보도가 이어지는 가운데 이 대통령이 해당 사안을 직접 언급했다."부동산(농지) 전수조사했더니 그것 때문에 엄청나게 저한테 욕하는 것을 안다"면서도 '전수조사의 목적은 부동산 투기를 가려내기 위한 것'이라는 취지로 설명했다.18일 현안 기자회견 말미에 이 대통령은 '국민들의 실망·비판을 무시하지 않고 언젠가는 (개혁의) 진정성을 잘 설명해야 한다'는 말을 한 뒤 농지전수조사 이슈를 끄집어냈다.다수 언론이 '농심이 불타고 있다' 등의 제목으로 전하는 이슈에 대응한 것.이 대통령의 말이다.이 대통령은 현재 언론 등을 통해 제기되고 있는 농지전수조사 반대 여론과 관련해서는 "부동산 투기를 하는 사람들이 자기 편을 늘리기 위해서 '당신도 농사 안 짓지? 당신도 강제 매각 대상이야', 이렇게 선전하는 것"이라고 규정했다.이어 "(반대론자들이) '당신도 매각 대상이야. 당신 아버지 농사 못 짓지? 농사를 못 지으면 당신 논 뺏겨. 이재명이가 뺏으려고 그래'라고 하면 그 사람들이 오해한다"면서 "그것을 우리(정부)가 일일이 찾아서 아니라고 설명하기 어렵다. 그러니까 농지 조사 반발이 커지는 것이다. 그래서 개혁에 대한 반대자들 힘이 세다는 것"이라고 짚었다.그러면서도 농지전수조사는 이어갈 것이라는 의지도 밝혔다. "저한테 권한을 준 이유가 그 일을 해내게 하기 위한 것이었기 때문에 제가 소명으로 국민들에게 약속한 일을 할 수밖에 없다."농지전수조사는 올해 2월 24일 이 대통령의 전수조사 검토 지시에서 시작됐다. 지난 5월 18일부터 7월 31일까지 1차 기본조사를 마쳤고, 8월부터 2차 심층조사를 진행하고 있다.1차 기본조사에서는 132만ha, 1013만 필지에 대한 조사를 완료했다. 이 가운데 소유 제한 위반, 불법 임대차, 불법 전용, 무단 휴경 등 농지법 위반이 의심되는 농지는 284만 필지(27.0%)로 분류됐다(중복 제외).8월부터는 지방정부와 국립농산물품질관리원이 투기 위험이 높은 농지를 대상으로 현장조사를 실시 중이다. 토지거래허가구역 내 농지, 수도권 농지, 경매로 취득한 농지, 농업법인·외국인 소유 농지, 관외거주자 소유 농지, 기본조사에서 농지법 위반이 의심된 농지 등이 심층조사 대상에 포함된다.'적발되면 바로 농지를 빼앗거나 팔아야 하나' 등 비판 여론 때문에 농식품부는 16일 별도의 설명자료를 내기도 했다.이런 설명도 있다.