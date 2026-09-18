극지연구원이 북극곰이랑 '현피' 뜬 썰 풉니다

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[원더우먼]

큰사진보기 ▲극지연구소 양은진 박사 ⓒ 한국여성과학기술인육성재단 관련사진보기

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"북극곰이 우리 연구 해역을 습격했어요. 북극곰 감시자 알래스카 주민 두 명을 모시고 총을 소지해 가는데요. 북극곰은 냄새, 소리에 민감해요. 배가 오랫동안 머물면 아무래도 음식 냄새, 사람 냄새 때문에 다가올 수밖에 없어서요. 밤새 대치하다가 그 다음날 아침에 소리를 내서 북극곰을 쫓아 보내고 난 다음에 정리하고 떠났어요. 그런 거 때문에 잠을 못 잘 정도로, 북극곰이 두려워요. 사고가 나면 안 되잖아요."

"현재 6년짜리 연구개발 사업이라도 매년 예산을 다시 신청해 받아야 합니다. 연구 외 일에 많은 시간을 써야 하고 다음 해 연구계획과 예산이 확정되지 않아 다른 나라 연구자들에게 향후 계획을 설명하기 어려워요. 우리나라는 연구개발 사업이 바뀔 때마다 과제 이름과 연구체계가 달라져 장기적인 임무를 세우기 어렵습니다. 차세대 쇄빙연구선이 건조되는 것을 계기로 우리나라도 지속적인 북극 연구 프로그램을 마련하면 좋겠어요."

[여성인권]

큰사진보기 ▲지난 14일 윤용근 국민의힘 의원의 대정부질문 당시 상황. 한성숙 국무총리가 답변하고 있다. ⓒ 국회TV 갈무리 관련사진보기

윤용근 : "그래서 약물을 아예 풀어버리자는 겁니까? 그럼 마약 단속도, 지금 마약을 하는 국민들이 있습니다. 그럼 마약을 단속해야지, 그렇다고 마약을 합법화시킵니까? 똑같은 얘깁니다. 마약을 풀어버리자는 것과 낙태 약물을 불법으로 수입하는 사람들이 있으니, 낙태 약물을 아예 풀어버리자, 그거 아닙니까?"

윤용근 : "혹시, 이재명 대통령, 김승원 법무부장관 후보자처럼 '오빠'라는 그 누군가로부터 청탁·로비받은 것 아닙니까?"

[여성정치]

큰사진보기 ▲지난 16일 국회 법제사법위원회 소위에서 성폭력범죄처벌법 개정안 논의 과정에서 벌어졌던 여권 내 공방을 전한 SBS 보도. ⓒ SBS 보도화면 갈무리 관련사진보기

"19세 미만 성폭력피해자를 보호하는 일이 검찰개혁과 무슨 상관이 있습니까? 형사사법절차의 최소한의 원칙도, 피해자 보호도 외면하는 억지 조항을 집어넣는 것이 과연 우리가 말하는 검찰개혁의 정신입니까? 안산 주점 사건에서 경찰의 부실수사에 절망하고 극단적 선택을 한 피해자의 절규를 외면하는 것이 검찰개혁의 정신입니까?"



"저는 좀 유감인 게 사실은 제가 그 날 첫 번째 발언을 했거든요. 그래서 저는 굉장히 조용조용한 목소리로 이제 발달장애인 가족들이 쓴 편지를 읽고 있었는데 그때부터 갑자기 이제 국민의힘이 소리를 지르기 시작하셔서 그때부터 이제 분위기가 엉망이 됐는데요. 하여튼 저는 먼저 소리 지르지도 않았고 좀 소리를 안 지르는 것이 국회의 좋은 모습이 아닌가."

[여성경제]

"당장 가까운 은행 영업점을 가봐도 입출금을 비롯한 수신업무를 담당하는 은행원은 여성이 대다수고 개인여신, 기업여신 창구로 옮겨가면 여성 은행원을 보기 어렵다. 회계 또는 재무적인 관점에서 은행 수익에 직접적인 영향을 끼치는 '주요한' 업무는 남성 임원들의 비중이 높은 반면, 상대적으로 '덜' 중요한 지원사업과 후선업무는 여성 임원들의 비중이 높다.



국내 은행업과 금융, 나아가 전 산업을 이끌어갈 여성 리더들을 양성하고 싶다면 문제의 근원과 시작점을 직시해야만 한다. 오늘도 필자는 미래 우리나라의 은행업을 이끌어갈 수많은 여성 은행장들을 기대하며, 빌 클린턴 전 미국 대통령의 대선 후보 시절 말을 조금 뒤틀어 인용하고 싶다.



'바보야 문제는 직무야.'"

2010년부터 매해 여름마다 북극을 향하는 연구원이 있답니다. 쇄빙연구선 '아라온호'를 타는, 양은진 극지연구소 책임연구원이 그 주인공입니다. 바다가 좋아 해양생물학을 공부한 그는 극지 바다를 직접 연구하고 싶어 2009년 극지연구소에 입사했다고 합니다.지난 8일, 한국여성과학기술인육성재단(WISET) 페이스북에 양 연구원 인터뷰가 실렸는데요. 제 눈길을 사로잡은 제목, '북극곰이랑 현피 뜬 썰(SSUL)'이었습니다.북극곰과의 대치가 눈길을 멈춰 세웠지만, 사실 더 주목해야 할 건 양 연구원의 연구입니다. 그는 해양생물 중에서도 크기가 매우 작은 플랑크톤을 연구한다고 하는데요. 특히 플랑크톤은 해양 생태계와 환경, 기후에 미치는 영향이 매우 크다고 합니다. 다가올 '미래'를 위해서도 꼭 필요한 연구겠죠.양 연구원은 북극해를 연구하는 나라들이 국제공동연구를 위해 만든 태평양북극 연구그룹(PAG)의장으로도 활동 중이라고 합니다. 양 연구원은 인터뷰에서 "국제공동연구를 조율하고, 연구자들의 발표 준비를 챙기며, 젊은 과학자들이 교류 기회를 넓혀 다음 세대가 태평양 쪽 북극 연구를 이어갈 수 있도록 힘쓰고 있다"고 밝혔습니다.앞으로 북극 연구에서 개선되길 바라는 점을 묻는 질문에 양 연구원은 장기적인 연구 기반이 필요하다고 답했습니다.저열하다, 질이 낮고 변변하지 못하다는 뜻입니다.저열하다, 한국여성정치네트워크가 지난 15일 윤용근 국민의힘 의원을 가리켜 쓴 말입니다. 이들은 논평을 통해 윤 의원이 앞서 대정부질문 과정에서 임신중지 약품을 마약에 빗댄 발언에 대해 "여성의 건강권을 외면한 윤 의원의 저열한 인권·성인지 감수성에 경악한다"며 "여성의 몸을 정치적 선동의 도구로 삼지 말라"고 규탄했습니다.뒤늦게 윤 의원의 대정부질문 영상을 봤습니다. 14일 윤 의원이 정은경 보건복지부 장관을 상대로 던진 첫 물음은 "우리나라의 합계 출산율"이었습니다. 그 다음 "낙태는 태아 생명을 죽이는 것이다. 임신중지 약품은 태아 생명을 죽이는 것"이라는 자신의 입장을 여러 차례 강조했습니다. 이에 한성숙 국무총리가 "임신중지 약물의 불법 유통 때문에 많은 여성들이 어려움을 겪고 있다"며 현실적인 상황을 피력하자 나온 말이, 문제의 '마약'입니다.이에 한 총리가 "굉장히 다른 사안"이라고 하자, 윤 의원은 곧바로, 갑작스럽게, 이런 발언을 했습니다.이날 윤 의원은 자신의 질의에 대해 "태아의 생명을 살리느냐 죽이느냐는 아주 중요한 질문을 하고 있는 것"이라고 강조하기도 했습니다. 하지만, 그 중요한 질문의 당사자임은 물론 '답'까지 선택해야 하는 여성의 건강권에 대한 언급은 전혀 없었습니다. 그리고 별다른 근거 제시도 없이 '오빠 의혹'을 제기한 것입니다.김남희 더불어민주당 의원이 16일 자신의 페이스북에 올린 글 일부입니다. 같은 날 국회 법제사법위원회 소위에서 성폭력범죄처벌법 개정안 논의 과정에서 이른바 '범여권 의원'들과 자신 사이에 벌어졌던 공방에 대한 소감을 전한 것이었습니다.그 날 김 의원은 19세 미만 성폭력피해자와 검사가 면담할 경우 녹화된 영상에 대해 증거 능력을 인정하지 않도록 한 개정안에 대해 반대 의사를 표명했는데요. 이에 대해 일부 범여권 의원이 "장난하는 겁니까?"라거나 "페북(페이스북)에 올리세요"라는 등, 목소리를 높였다죠. 그래서 많은 언론이 "범여권끼리 고성"과 같은 제목으로 당시 상황을 전했습니다.그 후 성폭력범죄처벌법 개정안은 결국 김 의원의 우려가 반영돼 법사위를 통과했는데요. 김 의원은 18일 CBS <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 "검사가 인권 보호자로서의 역할을 하는 것에 대해 과도하게 제한해서 국민들의 피해가 생기는 상황은 막아야 하지 않겠냐"며 "검사 보고 수사를 하라는 게 아니다"고 강조했습니다.이날 인터뷰에서 김 의원은 지난 15일 있었던 김승원 법무부 장관 후보자 국회 인사청문회도 복기했는데요. 김 후보자 배우자와 자녀가 근무한 발달장애인 돌봄 사회적협동조합 특혜 공방 당시 상황에 대한 이야기였습니다.고성은, 귀를 닫겠다는 것이면서 동시에 상대의 입을 막겠다는 일종의 '시그널'이기도 합니다. 국회에 고성이 난무하면 국민은 그래서 귀를 닫게 되는 거죠. 개혁이 합리적으로 진행되려면, 최소한 '소리'는 좀 낮춰야 하지 않을까요.대기업 여성 임원의 비중은 확대됐지만, 전무급 이상의 고위급 임원에서는 오히려 성별 격차가 확대된 것으로 나타났습니다. 지난 15일 기업분석연구소 리더스인덱스와 사단법인 위민인이노베이션(WIN)이 국내 500대 기업 중 사업보고서를 제출한 394곳을 대상으로 '다양성 지수'를 평가한 결과, 드러난 사실입니다.조사 대상 기업의 임원은 남성이 전년 1만3889명에서 1만4407명으로, 여성 1221명에서 1315명으로 모두 증가했는데요. 전무급 이상 임원으로 좁히면, 여성 비중은 5.5%를 기록해 지난해보다 0.1%p 낮아졌습니다. 남성이 고위급 임원이 238명 늘어나는 동안 여성은 11명 증가에 그쳤기 때문입니다.특히 여성 직원 대비 여성 임원 비율에서 은행 업종은 최하위를 기록했습니다. 여성 직원은 많은데, 임원까지는 오르기는 너무 어렵다는 뜻입니다. 왜 그럴까요. Sh 수협은행에서 최초의 여성 행장을 지낸 강신숙 Sh수협은행장이 지난 2024년 <매일경제>에 기고한 글을 통해 실마리를 찾을 수 있었습니다.이제 단순히 여성의 채용을 늘리는 것만으로는 충분치 않습니다. 핵심 직무에 여성이 얼마나 배치되는지까지 봐야, 성별 격차의 진짜 원인을 직시할 수 있을 것입니다.