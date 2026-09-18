울산시 "동남권 초격차 혁신 성장의 중심지 되도록 행정지원"

큰사진보기 ▲울산시는 18일 울산시청 상황실에서 신민식 울산시 경제부시장 주재로 현대자동차, HD현대중공업, 삼성SDI, 고려아연, HS효성에너지솔루션코리아 등 주요 기업의 투자 담당 임직원들이 참석한 가운데 ‘5극3특 성장엔진 육성전략 앵커기업 회의’를 열고 민관협력 방안을 논의했다. ⓒ 울산시 관련사진보기

"정부의 파격적인 투자인센티브와 규제 완화 묶음(패키지)을 십분 활용해 핵심 선도(앵커)기업들의 대규모 투자를 울산으로 끌어오겠다. 기업하기 좋은 환경을 만들어 울산이 동남권 초격차 혁신 성장의 명실상부한 중심지로 자리매김할 수 있도록 모든 행정 지원을 아끼지 않겠다."

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18일 신민식 울산시 경제부시장이 현대자동차, HD현대중공업, 삼성SDI, 고려아연, HS효성에너지솔루션코리아 등 성장엔진을 선도하는 주요 기업의 대관 및 투자 담당 임직원과 민관협력 방안을 논의하기 전 한 말이다.정부가 발표한 '5극3특' 권역별 성장엔진 육성전략에 발맞추어 울산시가 동남권 4대 성장엔진을 울산에 성공적으로 안착시키고 민관 협력 방안을 모색하기 시작했다.이날 오전 울산시청 본관 7층 상황실에서 열린 '5극3특 성장엔진 육성전략 회의'에서 논의된 핵심 안건은 ▲동남권 4대 성장엔진별 선도(앵커)기업 발굴 및 투자 ▲7대 정책 묶음(패키지) 및 울산시 지원 ▲울산시 5극3특 성장별 육성 등 3가지다.울산시에 따르면, 앞서 정부는 동남권을 국내 최고의 제조 역량을 기반으로 한 '초격차 제조인공지능(AI)산업 거점지대(벨트)'로 육성하기 위해 ▲첨단 조선·해운 ▲우주항공·방산 ▲미래이동수단(모빌리티) 혁신제조 ▲차세대 원전·에너지 등 '동남권 4대 핵심 성장엔진'을 선정해 발표했다.따라서 이날 회의에서는 이들 성장 산업을 선도할 선도기업을 선제적으로 발굴하고 투자를 유치하기 위한 전략을 집중 점검했다.이와 관련해 울산시는 정부가 파격적으로 지원하는 '7대 정책지원 묶음(패키지)'을 선점하기 위한 세부 계획 수립에도 착수한다.정부의 '7대 정책지원 묶음(패키지)'은 ▲투자혜택(인센티브)(7000억 원 규모의 특별보조금 등 재정·금융·세제 지원) ▲산업생태계(성장엔진 메가특구 지정 등 제도 및 기술 지원) ▲기업활동기반(지역 인재 양성 및 산업 협력단지(MAX 클러스터) 등 기반(인프라) 조성) 등 3대 축으로 구성된다.특히 한정된 정부 예산과 혜택(인센티브)이 선착순 방식으로 배분될 예정인 점을 감안해 울산시는 신속한 행정 대응 체계를 구축하기로 했다. 이를 위해 시 투자정책과, 분권인구정책과, 산업전환과 등 관련 부서가 공조해 선도(앵커)기업 발굴부터 투자 협의까지 속도감 있게 추진할 방침이다.