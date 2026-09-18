'만기친람 국정 운영 그만' 지적에 이 대통령이 반박한 말

큰사진보기 ▲질문받는 이재명 대통령 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"만기친람(萬機親覽)을 걱정하시는 분들이 많던데 만기친람 할 시간도, 역량도 되지 않습니다."

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"낙태를 어느 단위까지 허용할 것이냐, 미프진을 허용할 것이냐, 말 것이냐. 여기는 반대하고 여기는 찬성하고. 이걸 결정하는 순간 어느 쪽으로부터는 욕을 먹게 돼 있습니다. 그래서 보통 이런 경우엔 아무 것도 안 해버리죠. 저는 이래서는 안 된다고 생각합니다. (중략) 이 문제도 제가 직접 지시하지 않음 제 임기 끝날 때까지 이 상태를 그대로 유지됐을 겁니다."

"저는 대통령이 된 것이 권위를 누리거나 명예를 누리거나 자리가 좋아서 한 사람이 아닙니다. 일을 하고 싶어서 했죠. 제가 원하는. 모두가 함께 어우러져 사는 함께 잘 사는 대동세상. 그걸 만들기 위한 것이지 좋은 평가를 받기 위해서, 인기를 누리기 위해서 이 자리에 있지 않습니다. 그렇다고 국민들의 냉정한 실망과 비판을 무시하겠다는 건 전혀 아닙니다. 언젠가는 우리 국민들께 이 진정성을 제대로 잘 설명해야겠죠."

이재명 대통령이 18일 현안 기자회견의 마지막 질문에 한 답변 중 일부다.정부의 임신중지약물 도입 결정과 관련 "대통령의 직접 개입이 정책 추진력을 높이는 장점도 있지만 반대로 모든 판단이 대통령에게 집중되면 부처의 책임성이 약해질 수도 있다는 지적도 있다"는 질문에 대한 답이었다. "대통령께서 직접 결정해야 할 현안과 부처에 맡겨야 할 현안의 기준은 무엇이냐"고도 물었다.'이 대통령이 이제는 모든 사안을 직접 챙기는 만기친람형 국정운영 방식을 버릴 때가 됐다'는 지적을 담은 질문에 '그런 방식으로 국정을 운영하지 않았다'고 반박한 셈.이에 대해 이 대통령은 "국정은 워낙 복잡다단해서 제가 다 관여할 수 없다"며 "지금 청와대 참모진한테도 '각 부처의 일상 사무에 대해서는 가급적 관여 또는 보고받거나 하는 것을 자제하고 우리가 새롭게 제시할 수 있는 정책이나 사안들을 검토하는 데 집중하자'고 지시해 놓은 상태"라고 밝혔다.또한 "제가 가진 기본적인 원칙이 '권한은 주고 책임은 확실하게 묻는다'"라며 "그걸 통해서 성남시정도, 경기도정도 성공했다. 그걸 국정에도 나름 최대한 반영하고 있다"고도 부연했다.이 대통령은 다만 "부처가 결단하지 못하는 일들이 있다"고 짚었다. 임신중지약물 도입이 대표적인 사례였다.무엇보다 이 대통령은 이런 결정을 내리는 과정에서 발생하는 반대와 저항, 그리고 비판을 감수하고 해야 될 개혁을 책임 있게 추진하겠다고 했다.이 대통령은 "(보통은) 하나의 개혁과제를 선정해서 추진할 때마다 반대와 반발이 쌓여가고 그에 따라 개혁의 힘이 점점 약화된다"며 "결국엔 아무 것도 하지 않고 반발이 없는 일, 그냥 하면 되는 일을 하고 엄청 잘한 것처럼 포장하는데 저는 아직까지 그러고 싶지 않다"고 했다.이 대통령은 "종국에 가선 '아, 이렇게 많은 것들이 바뀌었구나, 내 삶도 더 나아졌구나'라고 체감하게 되면 (저에 대한) 평가가 많이 좋아질 수 있을 것이라고 기대하고 있다"고도 밝혔다.마지막으론 국민들을 향해 "제가 부족한 게 많다. 일에 집중하고 결과에 너무 집중하다 보니까 그 과정에서 세심하지 못한 게 매우 큰 문제인 것을 이제 많이, 아프게 깨닫게 됐다"고 전했다.그러면서 "더 많이 소통하고 더 많이 존중하고, 그러나 당초 하고자 했던 일들을 포기하지 않고 힘들여서 계속 해 나가겠다"며 "더 나은 세상을 위해서, 우리 모두 함께 잘 사는 대동세상을 위해서 반칙과 특권 없는 '억강부약(抑强扶弱)'의 공정한 세상을 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.