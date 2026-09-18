이 대통령 '공소취소 조항 삭제' 요구에, 민주당 후속작업 개시

큰사진보기 ▲시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 공소 취소 관련 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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이재명 대통령이 조작 기소 특검법에서 공소취소 관련 조항을 삭제해달라고 국회에 요구한 가운데, 더불어민주당은 관련 후속 조치를 위한 논의에 신속히 돌입할 예정이다.이 대통령은 18일 기자회견에서 "명백하게 국회 측에 부탁드리고 싶은 게 있다"며 "지금 논란이 되고 있는 조작 기소 특검의 권한 사항 중 기존 기소 사건의 이송 및 처분에 관한 조항을 삭제하고 진상 규명에만 집중해 주길 바란다"고 말했다. 특검에 공소취소 권한을 부여해 이 대통령 형사사건에 면죄부를 주려 한다는 의구심이 커지지 않도록 조치해 달라는 취지다.이와 관련해 민주당 원내 핵심관계자는 기자회견 후 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "원내에서 조작 기소 관련된 논의를 바로 시작하는 게 제일 급하다"라며 "지도부가 먼저 판단을 해본 다음에 국회 법제사법위원회와 함께 논의해야 할 것"이라고 말했다.그러면서 "(공소취소 논란과 관련해) 대통령께서 완벽하게 말씀했다. 저희도 후속 조치를 잘할 것"이라며 "대통령뿐만이 아니고 민주당도 국민들 마음에 다가가는 데 부족함이 없었는지 한번 성찰하고 다시 열심히 뛰는 계기로 만들어보려 한다"고 전했다.앞서 민주당 의원들은 지난 4월 30일 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사' 활동이 종료된 직후 조작 기소 특검법을 발의했다. 수사 대상에는 쌍방울 대북송금 사건 등 이 대통령 관련 사건을 포함해 12개 사건이 들어갔다. 문재인 정부 시절 부동산 등 통계 조작 의혹 사건과 전직 대통령 윤석열씨 명예훼손을 의도한 허위 보도 의혹 사건도 포함됐다.법안은 특검이 필요하다고 판단하면 검사가 수사·기소·공소 유지 중인 사건의 이첩을 요구할 수 있고, 이첩 받은 사건에 대해서는 특검이 공소유지(공소유지 여부의 결정 포함) 업무를 수행하도록 규정했다. 이 부분을 두고 이른바 '공소취소' 논란이 일자, 이 대통령이 직접 나서 빼달라고 요구한 것이다.서영교 국회 법사위원장은 "국가 권력, 수사 권력이 일제의 순사처럼 못된 짓들을 해왔다. 우리가 안 이상 빨리 그것을 검증하고 수사해서 처벌해야 된다는 입장"이라며 "(대통령이 공소취소 관련 조항을) 명확하게 빼달라고 했다면 그 부분을 정리하고 수사를 확실하게 해 나가야 한다"라고 말했다.이어 "진상 규명을 위해서 지도부와 이야기하며 확실하게 특검을 준비해 나가겠다"고 덧붙였다.