'고향사랑의 힘' 광주 남구 장천하 예술단, 미국 간다

큰사진보기 ▲장천하 예술단 공연 사진. ⓒ 전남광주 남구 관련사진보기

"미국에서 공연할 수 있다는 게 도무지 믿기지 않아요. 꿈을 이룰 수 있게 해주셔서 정말 고맙습니다."

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전남광주통합특별시 남구를 향한 전국 각지의 고향사랑 기부금이 발달장애 예술인들의 오랜 꿈을 실현하는 든든한 마중물이 됐다.남구는 18일 "지난해 고향사랑 지정 기부금을 모으는 과정에서 많은 온정이 쌓인 덕분에 장천하 예술단이 드디어 미국행 비행기에 오르게 됐다"면서 "오는 10월 27일부터 9일간 미국 로스앤젤레스와 뉴욕에서 해외 공연을 펼칠 예정"이라고 밝혔다.장천하 예술단은 장애를 넘어 천상의 하모니를 만든다는 의미를 담고 있는 앙상블 단체다. 남구 장애인예술단 소속으로, 음악을 통해 자신의 재능을 마음껏 펼치고 있는 발달 장애인 6명으로 구성됐다.이번 미국 공연은 지난해 고향사랑 기부금 모금 당시 목표액인 1억 원을 훌쩍 뛰어넘어 총 3억1200만 원이 모이며 본격적으로 추진됐다.장천하 예술단은 10월 27일 미국으로 출국해 로스앤젤레스 한국문화원과 로스앤젤레스 시청 홀, 뉴욕 유엔본부에서 현지 공연과 문화교류 활동을 진행한다.장천하 예술단 단원들은 무대에서 그동안 갈고닦은 실력을 선보이며 자긍심을 고취할 예정이다.남구는 이번 해외 공연을 통해 발달장애 예술인들이 자신의 가능성을 확인하고, 더 큰 무대에 도전하는 용기를 얻는 소중한 기회가 될 것으로 기대한다고 설명했다.현재 장천하 예술단 단원들은 미국 공연에서 클래식과 영화음악, K-pop을 선보이기 위해 구슬땀을 흘리며 연습에 매진하고 있다.이들은 "우리에게 꿈을 이룰 기회를 만들어주신 분들께 정말 감사드린다"고 입을 모았다.남구 관계자는 "고향사랑 기부를 통해 보내주신 소중한 마음이 지역의 발달장애 예술인들에게 새로운 도전과 꿈을 선물하게 됐다"며 "미국이라는 더 큰 무대에서 마음껏 실력을 펼치고 돌아오길 바란다"고 말했다.