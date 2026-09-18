김종훈 "이 대통령 적절한 기자회견, 국민이 듣고 싶었던 말"

큰사진보기 ▲진보당 김종훈 대표가 17일 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정부의 국정기조 전환을 촉구했다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 18일 이재명 대통령 기자회견에 대해 "전쟁 파병은 없다는 분명한 입장, 공소 취소 논란의 종결, 연임은 없다고 말했다"며 "적절한 기자회견이었고 국민들이 듣고 싶었던 말이었다"고 평했다.김 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린글에서 "무엇보다 대통령이 직접 전쟁에 관여하거나 개입하지 않겠다고, 파병이든 군자산 파견이든 없다고 분명히 말한 것을 환영한다"며 "이제 미국이, 트럼프가 더 강한 압박을 하더라도 우리 국민들이 대통령의 파병 거부 입장을 지지하고 엄호할 것"이라고 밝혔다.김 대표는 전날 자신이 기자회견을 통해 이재명 대통령에게 당부한 말을 상기하며 "아직 늦지 않았으니 민생과 개혁으로 국정기조를 전환하자는 요청을 했다"며 "광장의 정신으로 돌아가자고 말씀드렸다. 그 취지처럼, 민생과 개혁으로 전진하기 위해 꼭 필요한 선언을 한 대통령의 기자회견에 공감한다"고 밝혔다.하지만 김 대표는 "물론 아직 논의해야 할 내용도 많다"며 "호르무즈 청해부대 역할 확대는 쉽게 결정할 문제가 아니며, 메가특구 노동특례와 노조법 시행지침, 부동산 공공임대주택 공급, 반도체 초과세수 사용처 등에 대해 정책 전환도 필요하다"고 건의했다.그러면서 "진보당은 앞으로도 이에 대해서 민생과 개혁을 기조로 충분히 토론하고, 제기하고, 비판하겠다"며 "불필요한 정쟁이 아니라, 민생을 위한 정책 대안이 넘치는 정치를 만들겠다"고 강조했다.한편 진보당 김종훈 대표는 전날(17일) 오후 2시 국회 소통관에서 기자회견을 열어 정부의 국정기조 전환을 촉구했다.김종훈 대표는 이재명 대통령의 국정 지지율이 지속적으로 하락하고 있는 점을 지적하며 "여론조사 지지율은 숫자에 불과하지만 그 숫자에는 국민들의 기대와 실망이 담겨 있다"고 밝혔다.이어 "광장 정신으로의 회복, 개혁 정신으로의 복귀, 민생 중심으로의 국정기조 전환을 선언할 것"을 요구하며 "첫째 대통령 연임 문제와 공소취소 특검법 등 정치적 공방에 대한 명확한 입장 발표로, 국민 신뢰 회복"과 "둘째, 호르무즈 해협 파병 불가 선언", "셋째, 민생대개혁"을 주문했다.김 대표는 특히 "다시 민생과 개혁의 길로 나아가달라"고 호소했다.